Real Madrid tiene una estrategia clara en el mercado de fichajes: adelantarse a todos. Lo ha hecho antes con nombres como Vinícius Júnior, Rodrygo y, más recientemente, Endrick. Por eso no sorprende que ahora, en medio del auge de promesas sudamericanas, el club español haya intensificado su interés en Franco Mastantuono, atacante de apenas 17 años que brilla con la camiseta de River Plate.

El club blanco ha dado pasos concretos para asegurarse al joven argentino. En las últimas horas, se conoció que emisarios del Real Madrid están en Buenos Aires negociando con la dirigencia de River Plate y con el entorno del jugador. El objetivo: cerrar un acuerdo cuanto antes y evitar una subasta millonaria con otros clubes europeos que también siguen atentos su evolución.

Mastantuono, una joya argentina que no pasa desapercibida

Franco Mastantuono no es un nombre desconocido para los cazatalentos del fútbol europeo. Con apenas 17 años, ya ha debutado con el primer equipo de River Plate, cuenta con convocatorias a selecciones juveniles de Argentina y ahora también hace parte del plantel principal junto a Messi y compañía. Su potencial, calidad técnica, visión de juego, conducción elegante y capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo lo han puesto en el radar de varios clubes grandes, pero es Real Madrid quien ha movido ficha de forma más agresiva.

El club madrileño entiende que, de no actuar con rapidez, podría perder la oportunidad de incorporar a uno de los talentos más prometedores del continente. Por eso, según información de medios argentinos y españoles, ya se iniciaron negociaciones formales. La cláusula de rescisión de Mastantuono es de 45 millones de euros y desde el entorno del jugador afirman que el Real Madrid estaría dispuesto a cubrirla o a acercarse lo suficiente para asegurarse la prioridad en la operación.

Un modelo probado que quiere repetirse en Real Madrid

La estrategia que planea seguir Real Madrid con Mastantuono no es nueva. Ya fue aplicada con éxito con otros jugadores jóvenes, particularmente en Brasil. Vinícius Júnior fue fichado en 2017 cuando tenía 16 años y jugaba en Flamengo. El acuerdo se cerró con antelación, y el jugador permaneció en Brasil hasta que cumplió la mayoría de edad. Lo mismo ocurrió con Rodrygo y Endrick.

Ese modelo no solo les permite a los jóvenes continuar su desarrollo en un entorno familiar y competitivo, sino que además le garantiza al club madrileño una ventaja sobre el resto del mercado. En el caso de Mastantuono, la intención sería seguir este mismo camino: que se mantenga en River Plate hasta al menos mediados de 2026, momento en el que cumpliría 18 años y podría emigrar a Europa.

River Plate como socio estratégico

River Plate, consciente del valor de su joven estrella, ha sido firme en mantener el monto de la cláusula como base para cualquier negociación. Sin embargo, el buen historial del club argentino con operaciones internacionales y la posibilidad de conservar al jugador por un par de años más podrían facilitar el diálogo con el Real Madrid.

Además, el club blanco valora las relaciones institucionales a largo plazo. Ya ha negociado en el pasado con River Plate por jugadores como Gonzalo Higuaín y sabe que mantener una buena relación puede ser clave para futuras operaciones. En este caso, incluso se habla de posibles incentivos extra y bonus por objetivos que podrían formar parte del paquete total del traspaso.

Una operación que rompería récords en el mercado de fichajes

Si la transferencia se concreta en las cifras actuales, la operación podría convertirse en una de las más altas en la historia de los fichajes de juveniles sudamericanos hacia Europa. Superaría incluso lo pagado por Endrick (35 millones más variables) y confirmaría la apuesta del Real Madrid por construir su plantilla del futuro desde ahora.

Este tipo de movimientos no solo apuntan a lo deportivo, sino también a lo estratégico y comercial. Apostar por talentos jóvenes les permite a los clubes como el Madrid tener mayor control sobre el desarrollo de los jugadores y potenciar su valor con el paso de los años.

La competencia por el fichaje de Franco Mastantuono

A pesar del interés de Real Madrid y su avanzada en las negociaciones, hay que tener en cuenta que otros clubes también siguen de cerca a Mastantuono. Equipos como Manchester City, PSG y Chelsea han enviado ojeadores a Argentina para observar al jugador en vivo. Todos reconocen que están ante un talento generacional y que el margen para incorporarlo se está reduciendo.

Por eso, si bien todavía no hay confirmación oficial del traspaso, el movimiento que ya activó el club blanco es una señal clara: no quiere perder tiempo y está dispuesto a invertir lo necesario para asegurar el talento antes que los demás. En ese escenario, la llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid no solo es posible, sino que está más cerca de lo que muchos creen.