Nico Williams es uno de los nombres que más entusiasma en las oficinas del Real Madrid para reforzar el equipo en la nueva era que arrancará con Xabi Alonso como entrenador. Juventud, talento, desborde, impacto en el mercado y una conexión natural con la selección española convierten al jugador del Athletic Club en un candidato ideal para sumarse al proyecto merengue.

Sin embargo, el interés del Real Madrid por Nico choca con una realidad inamovible: el club bilbaíno no quiere negociar. El Athletic ha dejado claro que no contempla su venta, que su cláusula de rescisión es de aproximadamente 60 millones de euros y que cualquier equipo interesado deberá remitirse a esa cifra si quiere llevárselo.

Nico Williams, un perfil perfecto para el nuevo Madrid

Real Madrid busca mantener una base sólida de talento joven, combinando figuras emergentes con proyección internacional. En ese plan, Nico Williams encaja a la perfección. Con solo 22 años, ya es una de las grandes figuras de LaLiga, ha sido determinante con el Athletic en competencias locales y continentales, y es un fijo en las convocatorias de la selección española.

Su velocidad, capacidad de desequilibrio y compromiso táctico han llamado la atención del club blanco, que valora su impacto dentro y fuera del campo. Además, se trata de un perfil con gran aceptación entre los aficionados y potencial para generar impacto comercial. En otras palabras, una apuesta estratégica más allá del fútbol.

El Athletic se planta: no hay negociación posible por Nico Williams

Más allá del interés del Madrid, el principal obstáculo para su fichaje es la postura tajante del Athletic Club. Desde Bilbao, los dirigentes han sido claros, según versión del diario Marca:

Nico no está en venta .

. El jugador no ha pedido salir .

. Cualquier salida se dará únicamente si se paga la cláusula de rescisión completa, fijada en cerca de 60 millones de euros.

La política del Athletic con sus figuras es conocida: no negocian salidas y solo acceden a traspasos si se abona la cláusula. No lo hicieron con varios de ellos en diferentes mercados. Y no planean hacerlo con Nico Williams.

El jugador, cómodo y sin presiones para salir del Athletic

Otro factor que complica el panorama es que Nico Williams no ha mostrado señales de querer forzar una salida. Está cómodo en Bilbao, es titular indiscutido, tiene contrato hasta 2027 y ha sido parte del proyecto con su hermano Iñaki.

Además, el entorno del jugador ha sido cauto. No han filtrado deseos de cambio ni han incentivado rumores. Desde su renovación el año pasado, todo ha fluido con normalidad. En este contexto, Real Madrid no encuentra una fisura por donde negociar con ventaja.

¿Qué puede hacer el Real Madrid por este fichaje?

La operación por Nico Williams es deseada, pero compleja. Si el Real Madrid realmente quiere dar el golpe, tiene tres caminos posibles:

Pagar la cláusula completa. Esto implicaría un desembolso inmediato, sin opción de pago fraccionado y con posibles tensiones entre clubes.

Esto implicaría un desembolso inmediato, sin opción de pago fraccionado y con posibles tensiones entre clubes. Esperar a que el jugador cambie de postura. Si Nico decide salir, podría forzar alguna vía de negociación informal, aunque en Bilbao no ceden con facilidad.

Si Nico decide salir, podría forzar alguna vía de negociación informal, aunque en Bilbao no ceden con facilidad. Buscar una alternativa. En caso de que no vean viable la operación, el club puede reactivar opciones en otras ligas o incluso esperar a otra ventana de fichajes.

Por ahora, no hay señales de una decisión inmediata. Pero el interés está ahí y el nombre de Nico Williams sigue retumbando en Valdebebas como una de las grandes opciones para reforzar al equipo.

Un nuevo caso de mercado con sello Athletic

Lo que está ocurriendo con Nico Williams es otro ejemplo de cómo el Athletic defiende su modelo deportivo. Apostar por la cantera, mantener sus talentos y resistir la presión de los grandes clubes es parte de su identidad.

El Real Madrid lo sabe. Y aunque ya ha logrado en el pasado fichajes desde Bilbao, como el caso de Aitor Karanka o más atrás en el tiempo, el contexto actual no parece fácil de romper. La cláusula está ahí, el jugador no empuja para salir y el club no se moverá.

¿Una negociación congelada antes de empezar?

Todo indica que Real Madrid deberá decidir si mantiene su política de no activar cláusulas o si da un paso distinto para cerrar un fichaje que podría marcar el mercado. En el club blanco, la operación gusta y se estudia, pero el muro del Athletic por ahora no tiene grietas.

Nico Williams sigue en su lugar. Y aunque los rumores lo visten de blanco, su presente sigue teñido de rojiblanco. Por ahora, el fichaje que ilusiona al Madrid tiene un muro difícil de romper. La historia recién comienza.