Kylian Mbappé alcanzó un hito histórico con la camiseta del Real Madrid y lo hizo de una manera cargada de simbolismo. En el triunfo 2-0 frente al Sevilla, el delantero francés marcó el gol que necesitaba para igualar el récord de 59 goles en un año natural con el club, una marca que pertenecía a Cristiano Ronaldo y que representa la mayor cifra anotadora individual en la historia del club en un mismo año. El contexto, el momento y la reacción posterior convirtieron el episodio en una escena que va más allá de la estadística.

El gol llegó en el minuto 86, desde el punto penal, cuando la tensión del partido y del entorno era máxima. Mbappé no solo celebró con intensidad; también rindió homenaje a su ídolo. Imitó el histórico festejo de Cristiano Ronaldo y, horas después, dedicó públicamente el logro al portugués. La respuesta de Cristiano no tardó en llegar y fue tan clara como significativa: reconocimiento, felicitación y respeto mutuo entre dos figuras que representan distintas eras del Real Madrid.

Mbappé alcanza el récord histórico de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

El partido ante Sevilla tenía un ingrediente especial desde la previa. Mbappé llegaba al encuentro necesitando un solo gol para alcanzar los 59 tantos con el Real Madrid en el año 2025, cifra que Cristiano Ronaldo había establecido como récord absoluto del club en un año natural. La expectativa era enorme, tanto por la presión deportiva como por el valor simbólico del registro.

Durante gran parte del partido, el gol se resistió. El Real Madrid dominaba, pero no encontraba el camino definitivo. Recién en el minuto 86 apareció la oportunidad desde el punto penal. Mbappé asumió la responsabilidad y ejecutó con jerarquía para marcar el tanto que igualó la marca de Cristiano. No fue un gol más: fue el gol que lo inscribió en la historia grande del club.

El festejo con el “Siu”: un homenaje directo a Cristiano

La celebración no pasó desapercibida. Tras convertir el penalti, Mbappé realizó el famoso “siu”, el gesto que durante años identificó a Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu y en los estadios del mundo. Lejos de ser una provocación o una apropiación, fue un homenaje explícito.

El francés dejó claro que ese festejo tenía un destinatario. En el campo y luego fuera de él, el mensaje fue el mismo: respeto y admiración por quien marcó una era en el Real Madrid. Para Mbappé, igualar el récord de Cristiano no es un punto de comparación, sino una confirmación de que está siguiendo el camino que soñó desde niño.

El mensaje de Mbappé y la respuesta de Cristiano Ronaldo

Horas después del partido, Mbappé compartió en sus redes sociales varias imágenes: una de la celebración del gol y otra de un encuentro con Cristiano Ronaldo durante su infancia. Junto a ellas escribió un mensaje que sintetiza el momento: “Cree en tus sueños. Un aplauso para Cristiano.”

La publicación tuvo una repercusión inmediata. Entre los miles de comentarios, uno destacó por encima del resto: el de Cristiano Ronaldo. El portugués respondió con símbolos de celebración y fuego, un gesto breve pero contundente, que funcionó como una felicitación pública al francés por alcanzar su récord.

La reacción de Cristiano fue leída como un respaldo total. No hubo distancia ni silencio incómodo. Al contrario, fue una validación directa de quien hasta ahora era el dueño exclusivo de esa marca histórica. El intercambio cerró el círculo de una historia que conecta inspiración, legado y continuidad.

Un récord que fortalece el presente de Mbappé en el Madrid

Igualar los 59 goles en un año natural no es solo una cifra impactante; es una señal del momento que vive Mbappé en el Real Madrid. El delantero ha sido el gran sostén ofensivo del equipo en una temporada marcada por la irregularidad colectiva y la presión constante sobre el cuerpo técnico.

El gol ante Sevilla fue el 30º tanto de Mbappé desde la llegada de Xabi Alonso, cifra que alcanzó en apenas 27 partidos bajo la dirección del entrenador español. Este dato refuerza la idea de que, más allá de los cuestionamientos al funcionamiento general del equipo, el rendimiento individual del francés ha sido indiscutible.

Cristiano, Mbappé y una herencia que se mantiene viva

La reacción de Cristiano Ronaldo al récord de Mbappé refleja algo más profundo que una felicitación puntual. Representa la continuidad de una tradición goleadora que define al Real Madrid. Cristiano fue el referente absoluto de una era; Mbappé, hoy, es el nombre que lidera la siguiente.

El gesto del portugués valida al francés no como un rival de su legado, sino como un heredero legítimo. Y la respuesta de Mbappé, reconociendo públicamente a su ídolo, refuerza una narrativa poderosa: los sueños se construyen mirando a los grandes, pero también honrándolos cuando se alcanza su nivel.

En un club donde los récords pesan y la historia exige respeto, el cruce entre Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé dejó una imagen clara: el pasado reconoce al presente, y el presente entiende el valor del pasado.