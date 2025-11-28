Kylian Mbappé atraviesa una temporada extraordinaria con el Real Madrid. Sus cifras son de otro nivel: 27 goles en 22 partidos, liderazgo absoluto en la tabla de goleadores de LaLiga y también en la Champions League. Su influencia es tan evidente que, tras marcar los cuatro tantos en la victoria 3-4 sobre Olympiacos, surgió nuevamente el debate sobre si el equipo depende demasiado de él. Una conversación recurrente en los grandes clubes cuando un futbolista asume un rol protagónico tan visible.

Pero esta vez, Mbappé dejó una respuesta que se convirtió en lección. Una declaración firme, segura y lógica, que trasciende el análisis superficial basado únicamente en cifras. No se trata de negar su impacto, sino de subrayar la esencia del fútbol: un deporte colectivo donde cada pieza cumple una función. Con sus palabras, el francés mostró liderazgo, madurez y una visión profundamente futbolística de lo que significa ser parte del Real Madrid.

La pregunta sobre la supuesta “Mbappé-dependencia” de Real Madrid

Todo ocurrió tras el partido en Grecia, uno de los más brillantes en la carrera del delantero. Después de anotar un póker histórico en Champions, un periodista lanzó la pregunta que muchos tenían en mente: ¿Depende demasiado el Real Madrid de los goles de Kylian Mbappé? Una cuestión repetida tantas veces como veces ha brillado un jugador determinante en un equipo grande.

Mbappé recibió la pregunta con frialdad y claridad. No evitó el tema. Tampoco lo desvió. Simplemente lo desmontó desde la esencia: “Es una mala pregunta”, comenzó, dando paso a una explicación que, más que una defensa personal, fue una lección colectiva. Para él, la narrativa sobre dependencia ignora lo que realmente sostiene a un equipo: la suma de trabajos, roles y responsabilidades dentro del campo.

La contundente respuesta de Mbappé: liderazgo en estado puro

“Cada uno tiene su trabajo en el equipo. El mío es marcar goles. Sin nuestros jugadores, no ganamos los partidos”. Con esa frase, Mbappé puso el debate en su sitio. No se trata de minimizar su impacto: su tarea es marcar; lo hace con cifras estratosféricas, pero en ningún momento se atribuye un protagonismo absoluto.

Se define desde la responsabilidad, no desde la dependencia. Él marca porque esa es su misión. Pero reconoce que sin los mediocampistas que construyen, sin los defensores que sostienen y sin la estructura colectiva que genera oportunidades, sus goles no serían posibles. No hay individualidad que sobreviva sin el equipo.

Cuando añade que la idea de dependencia es “una cosa de periodistas y gente de afuera”, deja clara su postura: no es un tema del vestuario. No es algo que se discuta dentro del club. No afecta su dinámica interna ni su forma de entender el juego.

Es una muestra de madurez competitiva: entiende el foco mediático, pero también sabe que su papel no se define desde la autocomplacencia, sino desde la convicción de que el Real Madrid es un equipo con múltiples engranajes capaces de marcar diferencias.

El debate toma fuerza: cuando no marca, el Real Madrid no gana

El periodista insistió. Argumentó que el equipo no ganó en los partidos en los que Mbappé no marcó: Anfield, Elche y Rayo Vallecano. Y fue en ese punto donde la respuesta del francés tomó un matiz aún más interesante.

Mbappé no se escondió. Tampoco cedió ante la provocación. Simplemente volvió a poner el foco donde corresponde: “No por eso tienes que decir que hay dependencia. Tienes que decir que Kylian es uno de los responsables porque mi trabajo es marcar goles. No he marcado y tengo que marcar”.

Es decir, si él no anota, asume su responsabilidad individual. Pero eso no implica dependencia. No convierte al equipo en un conjunto limitado, ni reduce el aporte del resto del plantel. Lo que hace es reforzar su compromiso: cuando no cumple su tarea, cree que debe hacerlo mejor.

Esta visión separa la crítica constructiva del discurso exagerado. Para Mbappé, no marcar en un partido no significa que el equipo no tenga recursos. Significa que él, como delantero, tiene margen para mejorar.

Mbappé, un jugador dominante, pero consciente del valor del equipo

Mbappé está firmando una temporada que roza la perfección: 27 goles en 22 partidos, un póker histórico ante Olympiacos, liderazgo goleador en dos competencias y un impacto inmediato que ya lo coloca entre los jugadores más determinantes del mundo. Pero su grandeza no está solo en los números: está en su mentalidad.

La lección que deja es clara: el Real Madrid no depende de él; él depende del trabajo de un equipo que le permite brillar. Y ese reconocimiento, viniendo de una estrella mundial, fortalece más que cualquier cifra o récord.