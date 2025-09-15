La historia reciente del Real Madrid tiene dos nombres que brillan con fuerza propia: Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Ambos llegaron al club como fichajes estelares, ambos asumieron la presión de inmediato y los dos dejaron cifras que los colocan en el pedestal de los grandes desde sus primeros partidos en LaLiga.

Tras anotar su cuarto gol de la temporada 2025-26 frente a la Real Sociedad, Mbappé completó 38 encuentros en LaLiga con el Real Madrid. Sus números ya permiten compararlo con los de Cristiano Ronaldo en esa misma etapa, y la diferencia es mínima.

Los números de Mbappé en 38 partidos de LaLiga con Real Madrid

El delantero francés ha tenido un impacto inmediato desde su llegada al Bernabéu. En sus primeros 38 encuentros ligueros dejó cifras que explican por qué es considerado uno de los jugadores más decisivos del planeta:

35 goles

4 asistencias

39 contribuciones directas

Su promedio de casi un gol por partido en Liga habla de una adaptación perfecta y de la consolidación de su papel como referente ofensivo. Además, con 48 goles en 63 partidos oficiales, está a solo dos tantos de alcanzar la barrera de los 50 con la camiseta blanca.

Cristiano Ronaldo en sus primeros 38 partidos de Liga

El espejo más cercano para comparar a Mbappé es Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del Real Madrid y símbolo de una era irrepetible. En sus primeros 38 compromisos ligueros, el portugués firmó cifras espectaculares:

37 goles

12 asistencias

49 contribuciones directas

Cristiano no solo aportó más goles, también duplicó la producción de asistencias de Mbappé. Su capacidad para desequilibrar y generar juego colectivo lo convirtió en un fenómeno desde el inicio.

Mbappé vs Cristiano: la diferencia que los separa en 38 partidos de Liga con Real Madrid

Al comparar sus arranques en LaLiga, queda claro que la diferencia es mínima:

Cristiano: 49 contribuciones

Mbappé: 39 contribuciones

Es decir, 10 acciones de gol de diferencia en el mismo número de partidos, sobre todo por el aporte de asistencias. Sin embargo, la efectividad goleadora de Mbappé lo coloca muy cerca del rendimiento de Cristiano en una etapa de adaptación que muchos pensaban sería más complicada.

El dato que ilusiona al madridismo

Más allá de los números de comparación, el presente de Mbappé alimenta la ilusión madridista. El francés suma 48 goles en 63 partidos oficiales, un registro que lo pone a punto de alcanzar los 50 tantos en menos de dos temporadas.

Ese dato lo ubica en línea con los mejores inicios de goleadores históricos del club, reforzando la idea de que puede marcar una época y acercarse, con los años, a los registros que dejó Cristiano Ronaldo en Chamartín.

Un legado que se cruza en el Bernabéu

Cristiano Ronaldo dejó el listón muy alto con sus 451 goles en 438 partidos oficiales. Mbappé apenas está comenzando, pero sus primeros pasos invitan a pensar que tiene la capacidad de escribir su propia historia de leyenda en el Real Madrid.

La diferencia en sus primeros 38 partidos de Liga es pequeña, pero simbólica: Cristiano ofrecía goles y asistencias en una proporción difícil de igualar; Mbappé, en cambio, ha construido su impacto sobre todo en el gol, mostrando un instinto de killer que lo acerca a los grandes nueves de la historia del club.