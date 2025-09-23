Cada fichaje joven en el Real Madrid llega cargado de expectativas y en el caso de Franco Mastantuono no fue la excepción. Con apenas 18 años y procedente de River Plate en un traspaso superior a los 63 millones de euros, el argentino aterrizó en el Santiago Bernabéu con la presión de ser considerado una de las promesas más brillantes del fútbol mundial.

Su debut con el club blanco fue seguido de cerca por la prensa y la afición, quienes esperaban con ansias su primer gol. Ese momento finalmente llegó en la Jornada 6 de LaLiga 2025/26, en la visita del Real Madrid al estadio Ciudad de Valencia para enfrentar al Levante. Pero la historia detrás de esa anotación no se entiende sin un dato que marca la diferencia: Mastantuono tardó 329 minutos en abrir su cuenta goleadora con el equipo merengue.

El dato clave con Mastantuono: 329 minutos para el primer gol con Real Madrid

El tanto ante el Levante no fue uno más. Se trató de la culminación de un proceso de adaptación en el que Mastantuono acumuló 329 minutos distribuidos en seis partidos oficiales antes de marcar por primera vez. Una cifra que, aunque pueda parecer extensa para algunos, refleja el tiempo natural que necesita un joven talento para ajustarse a las exigencias del Real Madrid.

El gol no solo rompió su sequía inicial, también encendió la ilusión del madridismo que ve en él un heredero de la tradición de grandes mediocampistas ofensivos del club.

Los partidos de Mastantuono hasta su estreno goleador con Real Madrid

El recorrido hasta ese esperado gol se puede detallar en cada una de sus apariciones previas:

Osasuna (22 minutos) : su debut, entrando desde el banquillo, sin grandes oportunidades de gol.

: su debut, entrando desde el banquillo, sin grandes oportunidades de gol. Real Oviedo (63 minutos) : mostró destellos de calidad, aunque aún se le notaba en fase de adaptación.

: mostró destellos de calidad, aunque aún se le notaba en fase de adaptación. Mallorca (66 minutos) : tuvo más protagonismo en ataque, pero no logró concretar.

: tuvo más protagonismo en ataque, pero no logró concretar. Olympique de Marsella – Champions League (63 minutos) : su estreno europeo, donde destacó por su movilidad.

: su estreno europeo, donde destacó por su movilidad. Espanyol (77 minutos) : rozó el gol, pero se fue en blanco.

: rozó el gol, pero se fue en blanco. Levante (jugó 71 minutos, pero anotó a los 38): finalmente llegó el esperado tanto, cerrando con broche de oro su actuación.

En total, fueron cinco titularidades y una participación como suplente las que antecedieron a la jugada que le permitió celebrar por primera vez vestido de blanco.

El valor simbólico del primer gol en LaLiga

Marcar en la LaLiga tiene un peso especial para cualquier jugador del Real Madrid y más aún para un fichaje que llegó como inversión de futuro. El gol de Mastantuono abrió su registro personal y representó una señal de confianza de cara al proyecto que lidera Xabi Alonso.

El tanto lo consiguió en un escenario exigente: de visitante, con el Real Madrid cumpliendo una marcha perfecta de triunfos en un inicio de temporada apretado. Su capacidad para asumir responsabilidades a esa edad reafirma que no se trata de una apuesta a largo plazo, sino de una pieza que ya puede aportar en el presente.

Mastantuono, un fichaje millonario que empieza a dar frutos

El precio pagado por Mastantuono, 63 millones de euros, generó debates y expectativas. Muchos se preguntaban si sería capaz de justificar esa inversión. Su estreno goleador, aunque tardío en minutos, se convierte en un primer paso para demostrar que el club acertó al apostar por él.

Además, su estilo de juego combina potencia, visión y una notable capacidad de remate, características que lo perfilan como un futbolista que puede crecer de forma sostenida y consolidarse en la élite.

Comparaciones inevitables con otros debutantes

El madridismo siempre recuerda los estrenos goleadores de sus grandes fichajes. Algunos lo hicieron de inmediato, mientras que otros necesitaron más tiempo para romper la barrera psicológica del primer tanto. El caso de Mastantuono se ubica en un punto medio, sin llegar a la espera eterna, pero con los suficientes minutos acumulados como para que su gol tuviera un impacto emocional mayor.

Su adaptación rápida a los entrenamientos y su capacidad de generar juego ya habían convencido al cuerpo técnico. Ahora, con el gol, también conquistó a la grada.

Expectativa por lo que viene

Con su primer gol en el bolsillo, el futuro de Mastantuono en el Real Madrid luce todavía más prometedor. El argentino ya forma parte de un equipo que mezcla experiencia con juventud, donde comparte vestuario con figuras como Mbappé, Vinicius o Bellingham, y al mismo tiempo representa la renovación generacional que busca el club.

La pregunta que queda en el aire es si este será el inicio de una racha goleadora o si su papel principal seguirá siendo el de generar juego. Lo que está claro es que el primer paso ya está dado, y el madridismo celebra el nacimiento de una nueva historia en el Bernabéu.