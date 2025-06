Hace exactamente un año, Real Madrid tomó una decisión que en su momento sorprendió: vender a Nico Paz, una de sus jóvenes promesas del Castilla (al Como de Italia). Un movimiento que parecía una salida definitiva, pero que en realidad escondía una jugada estratégica pensada a futuro. El club blanco no se desprendió por completo de sus derechos, sino que incluyó una opción de recompra favorable y se guardó el 50% del pase del futbolista.

Hoy, tras una temporada brillante en la Serie A italiana, la posibilidad de su regreso se ha reactivado. En los despachos de Valdebebas empieza a sonar con fuerza la idea de recomprarlo. El jugador creció, respondió en la cancha y demostró que puede estar listo para regresar a vestir la camiseta del club que lo formó.

Nico Paz: un paso atrás que podría impulsarlo hacia adelante

Nico Paz, mediocampista ofensivo de 20 años, fue traspasado al Como en el verano de 2024 por una suma cercana a los 6 millones de euros. No obstante, la operación incluyó una cláusula de recompra escalonada y muy favorable para Real Madrid, además del 50% de los derechos económicos del jugador. La estrategia era clara: permitirle sumar experiencia en un entorno competitivo y volver a evaluarlo un año después.

En ese primer año con el Como, el argentino-español no decepcionó. Jugó 35 partidos, fue titular en gran parte de ellos, anotó 6 goles y repartió 9 asistencias, siendo pieza clave en la campaña de su equipo. Bajo la dirección de Cesc Fábregas, Nico mostró madurez, visión de juego y personalidad. Todo eso le devolvió protagonismo y despertó el interés del Madrid para hacer efectiva la recompra.

El mensaje de Cesc Fábregas y la presión del mercado por Nico Paz

El técnico del Como, exjugador del Barcelona y Arsenal, no ocultó su admiración por Nico Paz. En declaraciones sobre una posible salida del equipo, afirmó: “Real Madrid puede recomprarlo, pero si no lo hace, no lo venderíamos ni por 40 o 50 millones de euros”. Con eso dejó en evidencia no solo el alto concepto que tiene del jugador, sino también el valor que ha ganado en el mercado en tan poco tiempo.

El mensaje, más allá de ser una opinión, también es una advertencia: si el Madrid no actúa pronto, perderá la oportunidad de volver a tenerlo por una cifra mucho menor a su valor de mercado. Y lo que podría haber sido una operación redonda se transformaría en una oportunidad perdida.

Los tiempos de la recompra para Real Madrid: una cláusula pensada al detalle

El contrato firmado hace un año permite a Real Madrid recomprar a Nico Paz por una cifra ligeramente superior a la que recibió en 2024. Si decide traerlo de vuelta en este momento, deberá pagar un par de millones más de la cifra en la que lo vendió (es decir, debería pagar 8 millones de euros). Si espera hasta 2026 o 2027, el valor irá aumentando progresivamente (un millón por cada temporada).

Es decir, mientras más tiempo pase, más costosa será la opción de retorno. Por eso, el contexto actual parece el ideal: el jugador llega con confianza, en crecimiento, sin lesiones y mostrando regularidad. Todo está dado para que el club blanco haga uso de su cláusula sin romper el mercado.

El regreso que ilusiona en Valdebebas

Nico Paz no es un desconocido para la afición merengue. Brilló en las inferiores y tuvo participación en el primer equipo durante la etapa final de la temporada 2023-24. Su regreso no solo sería bien recibido por la directiva, sino también por Xabi Alonso, quien valora su potencial.

La política del Madrid con los jóvenes talentos ha sido clara en los últimos años. Casos como los de Fran García o Brahim Díaz demuestran que las puertas no se cierran. Y que si un jugador formado en casa se consolida fuera, el regreso es posible. En ese sentido, el caso de Nico Paz encaja perfecto en el modelo blanco.

Un jugador para el futuro… y quizás para el presente

Más allá del simbolismo que podría tener su regreso, la idea de reincorporar a Nico Paz también responde a necesidades futbolísticas. Con la salida de Luka Modric y la constante búsqueda de recambio en el medio campo, el argentino-español podría ofrecer frescura, gol y asociación en la zona de creación. No es un fichaje para rellenar plantilla: es una apuesta real, con proyección inmediata.

Si se concreta su retorno, será una de esas historias que realzan la visión a largo plazo de un club como el Real Madrid. Porque lo vendieron en el momento justo, lo siguieron de cerca y ahora, cuando vale mucho más, pueden traerlo de vuelta sin tener que pagar una fortuna.