El Real Madrid del futuro empieza a tomar forma y uno de sus fichajes más esperados ya genera ilusión antes de pisar Valdebebas. Así lo dejó ver Xabi Alonso, una de las voces con más autoridad en el entorno madridista y quien ahora es su entrenador. Se refirió públicamente a la joya argentina que se incorporará al equipo blanco en agosto de este año.

El protagonista es Franco Mastantuono, atacante de 17 años que ha sido seguido durante meses por la directiva merengue y cuyo fichaje ya es oficial. El club desembolsará una cifra superior a los 45 millones de dólares para quedarse con su talento hasta junio de 2031, demostrando una apuesta total por su presente y, sobre todo, su proyección a futuro.

Un elogio que pesa: así habló Xabi Alonso de Franco Mastantuono

El actual técnico de Real Madrid tuvo la posibilidad de hablar del jugador en rueda de prensa previa al debut del equipo en el Mundial de Clubes. No dudó en mostrar su entusiasmo al hablar de Mastantuono:

“Estamos contentos porque es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal. La madurez que tiene en el juego se traslada fuera del campo. Quedé realmente impresionado con las conversaciones que tuve con él por su ambición y madurez. Ves que las cosas con él no pasan por casualidad. Le seguimos en River. Acaban de ganar 3-1 (a Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes). Ha tenido una participación importante y esos pasos que está dando le han llevado a que en agosto lo tengamos con nosotros. Va a ser una adición muy importante para el plantel; En el primer contacto con él lo vi con mucha ambición y mucha seguridad”.

Un fichaje de Real Madrid que ya brilla a nivel internacional

Mastantuono, quien fue seguido de cerca durante su paso por River Plate, tuvo recientemente una participación destacada en el Mundial de Clubes 2025. River venció 3-1 a Urawa Red Diamonds en uno de los encuentros, y el joven argentino dejó huella con su rendimiento. Su actuación no pasó desapercibida para los ojeadores y técnicos del club blanco.

Xabi Alonso fue claro al respecto: “Esos pasos que está dando le han llevado a que en agosto lo tengamos con nosotros. Va a ser una adición muy importante para el plantel”.

Un Madrid que invierte en talento con visión de futuro

El Real Madrid ha dejado claro que su proyecto deportivo va más allá del presente. La llegada de figuras como Jude Bellingham, Endrick, Dean Huijsen y ahora Franco Mastantuono refleja una estrategia orientada a blindar el futuro con nombres que ya brillan a pesar de su corta edad.

La llegada del atacante argentino será una nueva pieza en ese rompecabezas. Y aunque deberá adaptarse a la dinámica del fútbol europeo, ya demostró tener las condiciones técnicas, físicas y mentales para dar el salto. De hecho, Alonso ya lo visualiza como parte de la estructura competitiva del club desde el primer momento.

El impacto de sus palabras y lo que viene para el jugador

El testimonio de Xabi Alonso no solo revela el potencial de Mastantuono, sino que también refuerza la confianza interna del club en este fichaje. No es común que una figura del entorno blanco hable con tanta claridad de un jugador que aún no ha debutado con el equipo, lo que deja claro que el argentino no llega como una promesa más, sino como una pieza clave del proyecto.

Desde su entorno más cercano, aseguran que Mastantuono está listo para asumir el reto, y que su mentalidad será uno de los diferenciales en su proceso de adaptación. Como explicó Xabi Alonso, la seguridad con la que se expresa y la ambición con la que habla de su carrera no son habituales para un futbolista de su edad.

Una frase, una expectativa del DT de Real Madrid: «Futuro brutal»

Las palabras de Alonso ya circulan entre los aficionados del Madrid. “Futuro brutal” se ha convertido en una especie de eslogan para seguir el aterrizaje de Mastantuono en el fútbol español. El club tiene grandes expectativas y, como con otros jóvenes talentos, no buscará apresurar los procesos, pero sí aprovechar su energía desde el primer día.

La cuenta regresiva ya empezó. En agosto el joven argentino iniciará su etapa en la capital española. Si todo se desarrolla como lo proyectan desde dentro del club, esa frase de Xabi Alonso será el punto de partida de una historia que puede dejar huella en la historia reciente del Real Madrid.