Real Madrid vuelve a sacudir el mercado internacional con una jugada que no solo impresiona por el monto de la operación, sino también por el nivel de protección que ha decidido establecer sobre su nueva joya. Se trata de Franco Mastantuono, joven talento argentino que está por convertirse oficialmente en nuevo jugador del club blanco y que llegará con una cláusula de rescisión que rompe todos los esquemas: mil millones de euros.

El anuncio oficial aún no se ha producido, pero desde la prensa española y fuentes cercanas al entorno del jugador y del club, se da por cerrado el fichaje que unirá al futbolista con el Real Madrid hasta 2031. Será transferido desde River Plate a cambio de una cifra cercana a los 60 millones de euros, lo que ya lo convierte en la venta más cara en la historia del fútbol argentino entre clubes. Y eso apenas es el comienzo.

Mastantuono, un fichaje millonario con una cláusula que marca una era

La operación por Franco Mastantuono no es una más en el historial del Real Madrid. A sus 17 años, el atacante será blindado con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, similar a la que actualmente tienen jugadores como Vinicius Jr., Jude Bellingham y Rodrygo. Es una cifra que impacta y que responde a una estrategia clara: proteger a sus talentos de las tentadoras ofertas provenientes de proyectos respaldados por grandes capitales, especialmente del fútbol saudí.

Estas cláusulas ya han sido bautizadas en el entorno mediático como “anti jeques”, una forma de asegurar que ninguna billetera, por poderosa que sea, logre desestabilizar el plan deportivo del club blanco. En el caso de Mastantuono, es también una declaración de intenciones: Real Madrid ve en él a una figura a largo plazo y está dispuesto a garantizar su permanencia bajo cualquier circunstancia.

River Plate, el club vendedor, y el acuerdo de continuidad hasta agosto

Aunque el contrato ya está acordado, la incorporación de Franco Mastantuono a la disciplina madridista se formalizará oficialmente el 15 de agosto de 2025, justo un día después de que el jugador cumpla los 18 años. Esto responde a las normativas FIFA que impiden la transferencia internacional de menores de edad, a menos que se cumplan ciertas condiciones excepcionales.

Hasta entonces, el juvenil seguirá compitiendo con River Plate y, por solicitud del club argentino, formará parte de la plantilla que afrontará el Mundial de Clubes, donde tendrá una vitrina ideal para despedirse del equipo que lo vio crecer. Una última etapa en Argentina antes de dar el salto definitivo al fútbol europeo y, nada menos, que al campeón de la Champions League.

Una venta que ya es parte de la historia del fútbol argentino

La cifra acordada por el traspaso de Mastantuono, que ronda los 60 millones de euros, lo coloca como la venta más cara en toda la historia del fútbol argentino entre clubes. Supera registros anteriores de figuras como Enzo Fernández o Julián Álvarez y deja una huella imborrable en la gestión reciente de River Plate.

Jorge Brito, presidente del club argentino, explicó las condiciones del traspaso y el porqué de no haber aumentado la cláusula de rescisión: “La cláusula es un derecho unilateral. Si el jugador decide irse, va y la ejecuta. El club no puede hacer nada. No es que no se me ocurrió subirla. Los representantes no aceptan cláusulas abusivas. Se busca un valor que beneficie al club, pero que también sea razonable para el jugador”.

Un plan a futuro que mezcla proyección y blindaje en Real Madrid

El Real Madrid no solo está fichando a un jugador con presente, sino a una apuesta estructural para el futuro. A sus 17 años, Franco Mastantuono ya es una de las revelaciones del fútbol sudamericano y ha demostrado una madurez futbolística que lo posiciona como el próximo gran proyecto del club. Con la cláusula de los mil millones, el club deja en claro que no lo considera un fichaje más, sino una pieza clave en su proyección a largo plazo.

La estrategia se alinea con el modelo de fichajes que ha venido implementando el equipo español en los últimos años: apostar por talento joven con enorme potencial, acompañarlos de un entorno competitivo y asegurarlos contractualmente para impedir salidas prematuras.

Mastantuono y una historia que apenas comienza

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid representa mucho más que una incorporación. Es el reflejo de cómo el club más ganador del mundo entiende el presente y prepara su futuro. Invertir en juventud, consolidar talento y proteger su patrimonio deportivo han sido claves en los títulos más recientes del club.

Por ahora, el joven seguirá vistiendo la camiseta de River Plate unos meses más. Pero en el horizonte ya lo espera el Santiago Bernabéu, donde será recibido con expectativas enormes y la promesa de un proyecto que confía plenamente en él. La cláusula de mil millones no solo lo protege: también lo define como parte del futuro dorado que el Real Madrid quiere construir.