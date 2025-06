Real Madrid lo vuelve a hacer. En una operación que sacude el mercado y marca un nuevo récord en el fútbol argentino, el club merengue cerrará el fichaje de Franco Mastantuono, atacante de 17 años que brilla en River Plate. Aunque por ahora no hay comunicación oficial, medios españoles y periodistas especializados en transferencias ya dan por hecha la transacción.

La cifra final que pagará el Real Madrid es de 60 millones de euros en total (45 de la cláusula), correspondientes a la cláusula de rescisión impuesta por el club argentino. Esta venta convierte a Mastantuono en el jugador más caro de la historia del fútbol argentino, superando registros anteriores y consolidando la apuesta blanca por el talento joven del continente.

Una operación récord: 60 millones de euros y contrato por 6 años con Real Madrid

La cláusula de rescisión de 45 millones de euros será activada directamente por el Real Madrid y sumando otros cargos, la operación llegará a los 60 millones, sin negociaciones intermedias. El joven talento viajará a España en agosto, tras disputar con River Plate el Mundial de Clubes, como fue solicitado por la institución de Núñez.

El contrato con el club madrileño será por 6 años, una clara muestra de confianza en el futuro del jugador, quien se integrará al plantel que actualmente comanda Xabi Alonso. Mastantuono seguirá los pasos de otros talentos sudamericanos que han llegado jóvenes a Valdebebas, como Vinícius Júnior, Rodrygo y Endrick.

Quién es Franco Mastantuono: joya de la cantera de River

Franco Mastantuono es un atacante zurdo, de gran técnica, visión de juego y capacidad para llegar al área. Nacido en abril de 2007, debutó con la camiseta de River Plate a los 16 años y rápidamente comenzó a acumular minutos y elogios.

Fue una de las grandes apariciones de la temporada 2024 en el fútbol argentino, ganándose un lugar en el primer equipo bajo la dirección de Martín Demichelis. Su madurez dentro del campo, sumada a un estilo que recuerda a grandes volantes del fútbol europeo, atrajo la mirada de scouts de varios clubes. Pero fue el Real Madrid el que actuó rápido para asegurarse su fichaje.

Las palabras del presidente de River: Brito y el dilema de la cláusula

El presidente de River Plate, Jorge Brito, confirmó que el pase se da por la ejecución de la cláusula de rescisión, sin margen para que el club pueda negociar. En declaraciones recientes, explicó: «La cláusula es un derecho unilateral. Si el jugador decide irse, va y la ejecuta. El club no puede hacer nada.»

También aclaró por qué no se elevó esa cláusula: «No es que no se me ocurrió. Los representantes no aceptan cláusulas abusivas. Se busca un valor que beneficie al club, pero que también sea razonable para el jugador». Estas palabras explican el equilibrio que deben encontrar los clubes sudamericanos para retener talento y a la vez permitir que sus figuras crezcan en Europa. En este caso, el Real Madrid ha aprovechado el contexto para sumar a una de las grandes joyas del continente.

River Plate y la venta más cara del fútbol argentino

Con esta transferencia, River Plate rompe su propio récord de ventas y deja atrás otras operaciones millonarias como las de Enzo Fernández a Chelsea (48 millones), Javier Saviola al Barcelona (36), Lucas Beltrán a la Fiorentina (25), entre otros. Los 60 millones de euros que se pagarán por Mastantuono lo colocan en lo más alto del ranking histórico de ventas del fútbol argentino.

El club de Núñez se asegura también un ingreso vital que podrá usar para consolidar su plantel actual y mantener la competitividad en torneos locales e internacionales. Además, sumará prestigio por haber formado al que ahora es considerado el talento joven más cotizado de su país.

El Real Madrid y su estrategia con talentos sudamericanos

Con la llegada de Mastantuono, el Real Madrid sigue profundizando una estrategia clara: fichar a las mayores promesas de América del Sur antes de que sus valores se disparen. Ya lo hizo con Vinícius, Rodrygo, Reinier, Endrick y ahora con el joven argentino.

Todos ellos llegaron al club antes de cumplir 20 años, con contratos largos y la posibilidad de adaptarse progresivamente al ritmo del fútbol europeo. Mastantuono seguirá esa misma ruta, con la expectativa de sumarse rápidamente al cuadro principal que ahora dirige Xabi Alonso, dependiendo de su nivel.

Lo que sigue: Mundial de Clubes y despedida en grande

Antes de partir, Franco Mastantuono disputará con River el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que el club argentino enfrentará a los mejores equipos del mundo. En fase de grupos, por ejemplo, se cruzará con Inter de Milán, Urawa Red Diamonds y Monterrey. Será su gran vitrina final en Sudamérica antes de dar el salto al Bernabéu.

Allí espera una nueva etapa, con mayor exigencia y el respaldo de una institución que sabe potenciar a sus talentos. El Real Madrid apuesta fuerte, y Mastantuono tiene todo para ser parte del futuro blanco. La operación ya está en marcha y solo resta la formalización oficial. Pero todo está acordado: Franco Mastantuono, la joya de River Plate, ya tiene destino. Y es nada menos que el Santiago Bernabéu.