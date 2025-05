Después de 13 temporadas inolvidables, Luka Modric deja el Real Madrid y con su adiós queda vacante uno de los dorsales más simbólicos del club: la camiseta número 10. El croata la llevó con jerarquía, llenándola de historia con títulos, talento y liderazgo.

Ahora que se despide, el debate está abierto: ¿Quién heredará el número que representa clase y protagonismo en el Real Madrid? Hay varios nombres sobre la mesa, desde fichajes estelares hasta jóvenes promesas del plantel. El nuevo 10 no solo vestirá una camiseta, cargará con un legado.

Mbappé y un 9 que parece momentáneo en la camiseta de Real Madrid

Aunque recién llegó para la temporada en curso, Kylian Mbappé es uno de los grandes favoritos a quedarse con el dorsal 10. Hoy luce el número 9, pero todo apunta a que se trata de una elección transitoria. Su historial en la selección de Francia y su perfil mediático coinciden con lo que representa el número que deja Modric.

En el pasado, algo similar ocurrió con Cristiano Ronaldo, que en su primera temporada con el Real Madrid también llevó el 9, a la espera de que quedara libre el 7 de Raúl. Si se sigue ese guion, el 10 de Modric ya tendría sucesor natural y no sería otro que Mbappé.

Su imagen como nueva cara del proyecto, el impacto comercial y su deseo de marcar época en el Bernabéu son argumentos más que válidos para entregarle un dorsal que, en términos de marca y simbolismo, está diseñado para jugadores de su talla.

Bellingham y un dorsal con historia que ya hizo suyo

El caso de Jude Bellingham es distinto. Desde su llegada, el inglés asumió el reto de portar el dorsal 5, aquel que Zinedine Zidane convirtió en ícono. Y lo hizo propio. En la cancha y en la campaña comercial del club, Bellingham ya se identifica con ese número.

Cambiarlo por el 10 implicaría romper una narrativa que ha funcionado. Bellingham ha sido uno de los jugadores más destacados en las recientes dos temporadas y se ha ganado un lugar no solo por su rendimiento, sino también por su identificación con el rol que representa ese dorsal.

Aunque por perfil encajaría perfectamente en el 10, el Real Madrid parece tener una estrategia clara: mantener a Bellingham como el nuevo “5” que lidera desde el mediocampo. Por eso, es poco probable que ese número cambie de manos.

Arda Güler: una apuesta al futuro que ilusiona

Entre los nombres que suenan, uno genera especial entusiasmo: Arda Güler. El joven mediapunta turco que ya ha mostrado destellos de su enorme talento, representa la nueva generación que quiere marcar historia en el Real Madrid.

Darle el 10 sería una señal poderosa. No solo se trataría de una apuesta deportiva, también sería un mensaje institucional: el futuro del club está en casa y queremos que brille con la responsabilidad más alta. Sin embargo, esa decisión también traería riesgos. Güler apenas comienza su recorrido en el primer equipo y llevar un dorsal tan exigente podría anticipar una presión innecesaria. Todo dependerá de cuánto respaldo sienta dentro del cuerpo técnico y del propio jugador.

La 10 para un fichaje galáctico con presentación de impacto

La otra opción es dejar libre el 10 para un fichaje estelar. Con la salida de Modric, este dorsal es el único de los “grandes” que queda sin dueño. Si el club se mueve en el mercado por un jugador de perfil galáctico, podría usar el 10 como parte del impacto mediático de su presentación.

Ya ocurrió antes: en otras temporadas, Real Madrid reservó dorsales simbólicos para refuerzos de peso. Y si bien Mbappé ya está en la plantilla, nada impide que el club esté preparando otra incorporación de alto perfil que amerite el uso del 10. Todo dependerá de lo que ocurra en la ventana de transferencias y de los movimientos internos del club. La posibilidad está sobre la mesa.

Un número que representa más que una posición en Real Madrid

En el Real Madrid, el dorsal 10 nunca fue solo un número. Representa la creatividad, la elegancia, la visión de juego y, sobre todo, el liderazgo silencioso que Modric supo ejercer durante varias temporadas. Quien lo herede, tendrá que estar a la altura de esa historia.

Por eso, la decisión no será solo deportiva, también será simbólica. El club elegirá no solo a un futbolista con calidad, sino a alguien que pueda portar la camiseta con la responsabilidad que merece. Sea Mbappé, Güler, un fichaje sorpresa o incluso alguien que hoy no figura en las quinielas, el nuevo número 10 tendrá ante sí el desafío de dar continuidad a una herencia de talento, títulos y compromiso. El Bernabéu estará listo para aplaudirlo… o para exigirle como solo sabe hacerlo con los grandes.