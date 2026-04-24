En medio de un presente competitivo en la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla empieza a mover fichas con la mirada puesta en el segundo semestre. El equipo que dirige Alfredo Arias ha logrado consolidar una idea basada en orden e intensidad, pero mientras se acerca la fase definitiva del torneo y se proyecta la Copa Libertadores, en la interna del club ya se toman decisiones que apuntan a una renovación del plantel.

Una de ellas, silenciosa pero significativa, involucra a un nombre que ha tenido protagonismo reciente en la estructura defensiva del equipo.

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Un movimiento que marca tendencia en Junior

De acuerdo con información revelada por el medio El Bordillo, la dirigencia del Junior de Barranquilla no tendría en sus planes ejercer la opción de compra por Lucas Monzón, defensor central que ha hecho parte del plantel durante la última temporada.

“A hoy, Junior no planea ejercer opción de compra por Lucas Monzón. Piensan que no ha marcado diferencia”, señaló el medio en su cuenta de X.

Aunque la decisión no ha sido oficializada por el club, el mensaje es claro: en el análisis interno consideran que el impacto del jugador no ha sido el esperado en 2026 dentro del funcionamiento colectivo.

Lucas Monzón: de titular a nombre en duda

Lucas Monzón, zaguero central de 24 años, nació en Brasil pero creció y se formó en Uruguay, país al que representa. Llegó al Junior en enero de 2025 y, pese a un inicio irregular, logró ganarse un lugar importante en la rotación defensiva.

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Durante esa campaña, el defensor alternó la titularidad con nombres como:

Daniel “Cacha” Rivera

Cristian Javier Báez

Jermein Peña

Su participación fue relevante en un equipo que terminó coronándose campeón de la Liga BetPlay II 2025, aunque su rendimiento estuvo marcado por altibajos.

Un 2026 con más competencia y menos regularidad

Para la temporada 2026, el panorama en la defensa cambió. La salida de Cristian Báez abrió un espacio, pero la llegada de Jean Carlos Pestaña incrementó la competencia interna en una zona que ya era altamente disputada.

En ese contexto, Monzón no ha logrado sostener la regularidad que mostró en tramos del año anterior. Su rendimiento, especialmente en este inicio de temporada, ha quedado por debajo de las expectativas del cuerpo técnico y la dirigencia.

A esto se suma un dato clave: su contrato con el Junior de Barranquilla va hasta el 30 de junio de 2026, y hasta el momento no ha habido acercamientos formales para una renovación.

Defensa bajo la lupa en el proyecto de Arias

La posible salida de Lucas Monzón no es un hecho aislado. Hace parte de una evaluación más amplia que adelanta el club sobre su estructura defensiva, una zona donde el equipo ha mostrado vulnerabilidades a lo largo de 2026.

Si bien el equipo se mantiene competitivo, en la interna consideran que necesitan:

Mayor solidez defensiva

Jugadores con impacto inmediato

Más regularidad en los rendimientos individuales

En ese sentido, la decisión de no continuar con Monzón respondería a la búsqueda de perfiles que eleven el nivel competitivo del plantel.

Un ciclo que se acerca a su final

Por ahora, el futuro de Lucas Monzón en el Junior de Barranquilla no está completamente definido, pero todo apunta a que su ciclo en el club entraría en su recta final.

Con dos meses restantes de contrato y sin señales de renovación, el panorama es claro: la dirigencia ya proyecta el futuro sin él, mientras el equipo se prepara para afrontar los desafíos deportivos más importantes del semestre.

Así, en silencio, el Junior empieza a ajustar piezas. Y en ese proceso, nombres que parecían consolidados comienzan a quedar en el camino.