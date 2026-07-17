El Atlético de Madrid ya trabaja sobre un escenario que hace apenas unas semanas parecía improbable. La posible salida de Julián Álvarez ha obligado a la dirección deportiva rojiblanca a acelerar la búsqueda de un delantero de primer nivel y, según diversas informaciones surgidas en España, el gran favorito para ocupar ese lugar es Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad y una de las grandes figuras de la Selección de España en el Mundial 2026.

La operación toma fuerza en un momento especialmente sensible para el conjunto colchonero. El delantero argentino habría solicitado su salida del club tras el deterioro de su relación con Diego Pablo Simeone, situación que abriría la puerta a una transferencia millonaria durante las próximas semanas. Según informó Jota Jordi en El Chiringuito de Jugones, el Atlético activará formalmente sus movimientos por Oyarzabal una vez concluya la final del Mundial entre España y Argentina.

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Atlético de Madrid encuentra en Oyarzabal el relevo ideal

En los despachos del Metropolitano existe la convicción de que el relevo de Julián Álvarez debe ser un futbolista con experiencia, conocimiento de LaLiga y capacidad para rendir de inmediato. Bajo esos parámetros, pocos nombres generan tanto consenso como el del atacante vasco.

La posible venta del campeón del mundo argentino proporcionaría los recursos económicos necesarios para abordar una operación importante en el mercado nacional. Además, la buena relación institucional entre clubes españoles podría facilitar unas conversaciones que, por ahora, permanecen en fase preliminar.

El excelente rendimiento de Oyarzabal durante el Mundial ha terminado de reforzar una candidatura que ya gustaba desde hace tiempo en el entorno rojiblanco. Su liderazgo, personalidad y capacidad para aparecer en momentos decisivos son aspectos especialmente valorados por la dirección deportiva.

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La gran obsesión de Simeone

El interés de Diego Simeone por el delantero de la Real Sociedad no es nuevo. El entrenador argentino aprecia desde hace años las características que convierten al internacional español en uno de los atacantes más completos del campeonato.

Entre las cualidades que más convencen al técnico destacan:

Su capacidad para presionar y desgastar a las defensas rivales.

Su inteligencia táctica para interpretar diferentes funciones ofensivas.

Su versatilidad para jugar como delantero centro, segundo atacante o extremo.

Su liderazgo dentro y fuera del campo.

Su experiencia en escenarios de máxima exigencia.

Además, el Mundial 2026 ha elevado todavía más su cotización. Antes de la final, Oyarzabal acumula cinco goles en el torneo y se ha consolidado como uno de los hombres más determinantes de la Selección de España.

Para Simeone, el futbolista encajaría perfectamente en la nueva estructura ofensiva que pretende construir en caso de concretarse la marcha de Julián Álvarez.

👉 «Al ATLETI le gusta OYARZABAL para SUSTITUIR a JULIÁN». ✍️ EXCLUSIVA de @jotajordi13 en #ChiringuitoJulián. pic.twitter.com/ic81mhOQMX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2026

Los números respaldan la apuesta rojiblanca

A sus 29 años, Oyarzabal atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su contrato con la Real Sociedad se extiende hasta junio de 2028, aunque en Madrid consideran que una oferta importante podría abrir un escenario de negociación.

Sus registros recientes explican el interés que despierta:

18 goles en la última temporada.

4 asistencias oficiales.

40 partidos disputados.

Campeón de la Copa del Rey.

Figura destacada de la Selección de España en el Mundial 2026.

Su madurez futbolística y capacidad de liderazgo son argumentos adicionales para un Atlético que busca certezas inmediatas en una posición estratégica.

El efecto dominó que involucra a Julián Álvarez y Barcelona

La operación podría convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado europeo. La llegada de Mikel Oyarzabal permitiría al Atlético afrontar con mayor tranquilidad la salida de Julián Álvarez, cuyo nombre continúa vinculado al FC Barcelona.

En Cataluña siguen atentos a cualquier avance desde Madrid, conscientes de que el futuro del delantero argentino podría depender directamente de la capacidad rojiblanca para encontrar un sustituto de garantías.

Mientras tanto, en el Metropolitano asumen que la inversión será importante, pero consideran que el perfil del internacional español justifica plenamente el esfuerzo económico. Las semanas posteriores a la final del Mundial pueden resultar decisivas para determinar si el atacante de la Real Sociedad termina convirtiéndose en el nuevo referente ofensivo del Atlético de Madrid.