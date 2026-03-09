Durante años, el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona ha sido uno de los temas más debatidos dentro del entorno azulgrana. Desde su salida en 2021, el sueño de verlo nuevamente con la camiseta culé ha estado presente entre los aficionados. Sin embargo, una reciente revelación ha cambiado la percepción sobre lo que realmente ocurrió cuando ese regreso parecía posible.

El encargado de destapar la historia fue Xavi Hernández, quien aseguró que el retorno del capitán de la selección argentina estuvo prácticamente cerrado a comienzos de 2023. Según su versión, el club y el entorno del futbolista habían avanzado durante meses en conversaciones para concretar su regreso tras el Mundial de Catar.

Las declaraciones del exentrenador azulgrana, concedidas al diario La Vanguardia, revelan que el plan estaba listo y que el proyecto deportivo ya contemplaba a Messi como una pieza clave. Sin embargo, todo se frenó abruptamente por una decisión del presidente del club, Joan Laporta, que terminó cambiando el rumbo de la operación.

El plan del Barcelona para el regreso de Messi en 2023

Según explicó Xavi, el proyecto para traer de vuelta a Messi comenzó a tomar forma en enero de 2023. El futbolista acababa de convertirse en campeón del mundo con Argentina y atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera.

En ese contexto, el entrenador del Barcelona decidió ponerse en contacto con él. De acuerdo con su relato, la respuesta del argentino fue positiva desde el primer momento. Messi estaba ilusionado con la posibilidad de regresar al club que lo vio crecer y donde construyó una de las carreras más extraordinarias de la historia del fútbol.

El plan deportivo estaba claro. La idea del cuerpo técnico era que Messi liderara un último capítulo en el club, acompañando a la nueva generación de futbolistas que comenzaba a consolidarse en el primer equipo. Xavi explicó que el proyecto tenía incluso un componente simbólico. La intención era construir lo que él describía como un “último baile”, una despedida especial en la que el jugador pudiera cerrar su historia en el Barcelona de una forma memorable.

Las negociaciones con el padre de Messi y el visto bueno de LaLiga

Mientras el cuerpo técnico diseñaba el proyecto deportivo, la directiva del Barcelona avanzaba en el terreno contractual. Las conversaciones se realizaron principalmente con Jorge Messi, representante del futbolista. Según Xavi, las negociaciones habían progresado de forma positiva. Incluso se había obtenido una señal favorable desde LaLiga, lo que indicaba que el regreso podía encajar dentro de las restricciones económicas del campeonato.

Durante aproximadamente cinco meses se mantuvieron contactos constantes entre las partes. El cuerpo técnico estaba convencido de que la operación podía concretarse y que el regreso del argentino sería una pieza clave para el proyecto deportivo.

Además, el contexto del club hacía aún más especial la idea. El Barcelona se preparaba para disputar sus partidos en Montjuïc mientras el Camp Nou era remodelado, lo que convertía ese posible regreso en una historia llena de simbolismo para la afición culé.

La decisión de Laporta que frenó el regreso de Messi

Cuando todo parecía encaminado, ocurrió el giro que terminó por detener la operación. Según el relato de Xavi, fue el propio Joan Laporta quien decidió echar atrás las negociaciones cuando el acuerdo estaba prácticamente listo. El exentrenador del Barcelona aseguró que el presidente le transmitió una preocupación relacionada con el impacto que el regreso del argentino podría generar en el entorno institucional del club.

«Laporta me dijo, literalmente, que si Leo volvía le declararían la guerra y no podía permitirlo. Y de repente, Leo dejó de responder a mis llamadas porque desde el lado de Laporta le habían dicho que eso no podía pasar».

Esa decisión provocó un cambio radical en la situación. A partir de ese momento, el entorno del futbolista dejó de responder a los contactos que el entrenador intentó mantener para continuar con el proyecto.

El momento en que Messi dejó de responder al Barcelona

Xavi relató que intentó comunicarse nuevamente con Messi cuando comenzaron a surgir dudas sobre el futuro de la negociación. Sin embargo, el jugador dejó de responder a sus llamadas. Ante esa situación, el entrenador decidió hablar directamente con Jorge Messi para intentar entender qué estaba ocurriendo. La respuesta fue clara: debía hablar con el presidente del club.

«Llamé a su padre y le dije: ‘No puede ser, Jorge’, y él me respondió: ‘Habla con el presidente’. Insistí en que llevábamos cinco meses hablando con Leo, que todo estaba hecho, que futbolísticamente no había dudas y que económicamente íbamos a mudarnos a Montjuïc y hacer un último baile como el de Jordan; todo estaba preparado (…). Me moría de ganas de que Messi volviera para poder entrenarlo, pero nos pusieron unos contra otros”.

El técnico explicó que en ese momento sintió que todo el trabajo realizado durante meses se había venido abajo. El proyecto deportivo estaba definido, el cuerpo técnico estaba convencido de la idea y el jugador había mostrado interés en regresar. Sin embargo, la decisión final del presidente cambió el rumbo de la historia.

El impacto de la revelación en el entorno del Barcelona

Las palabras de Xavi han provocado un fuerte impacto en el entorno del Barcelona. La posibilidad de que Messi regresara al club siempre ha sido un tema cargado de emoción para los aficionados. Durante años, muchos seguidores imaginaron un regreso del argentino para cerrar su carrera en el Camp Nou. Saber ahora que ese escenario estuvo tan cerca de concretarse ha generado nuevas reacciones entre los hinchas y el entorno mediático del club.

El testimonio del exentrenador también aporta un nuevo capítulo a una de las historias más sensibles del Barcelona en los últimos años. La salida de Messi en 2021 marcó profundamente a la institución y a su afición. Ahora, con esta revelación, queda claro que el regreso estuvo más cerca de lo que se pensaba. Un proyecto que, según Xavi, tenía ilusión deportiva, negociaciones avanzadas y el deseo del propio jugador… hasta que una decisión interna terminó por cambiarlo todo.