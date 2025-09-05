El Mundial Sub-20 2025 que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile, se vivirá sin la presencia de uno de los nombres más esperados: Lamine Yamal. El delantero del FC Barcelona, con apenas 18 años, no hará parte de la convocatoria española que afrontará el torneo en el Grupo C ante Brasil, México y Marruecos.

La decisión responde a una realidad que va más allá de su edad: Yamal ya no pertenece al plano juvenil. Su consolidación en el Barcelona y su papel protagónico en la Selección Española absoluta lo alejan de una cita que, aunque importante para el futuro de la cantera, queda muy por debajo de las exigencias actuales en su carrera.

Lamine Yamal, un jugador de élite con 18 años

La temporada 2024-25 marcó un antes y un después para Yamal. En su primer curso como portador del dorsal 10, se va convirtiendo en una de las piezas fundamentales del esquema de Hansi Flick. Fue determinante en el triplete conseguido por el Barcelona con Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, consolidándose como titular indiscutible y referente ofensivo.

Su madurez futbolística, unida a sus números en goles y asistencias, lo alejan del perfil juvenil. La exigencia de la Champions League, LaLiga y el calendario internacional son ya sus escenarios naturales, lo que hace inviable su participación en un torneo Sub-20.

Consolidación en la Selección Española absoluta

A nivel de selecciones, Yamal también vive su mejor momento. Con apenas 18 años, es uno de los titulares habituales de Luis de la Fuente en la Selección mayor. Ya fue clave en las Eliminatorias al Mundial 2026, firmando una asistencia en la victoria contra Bulgaria y consolidándose como uno de los hombres más desequilibrantes del plantel.

En ese contexto, bajarlo a la Sub-20 carece de sentido deportivo. Su crecimiento y su lugar natural ya están en la absoluta, donde seguirá aportando a la clasificación mundialista y al futuro inmediato de “La Roja”.

Paco Gallardo y la convocatoria de España sub-20 sin Yamal

El seleccionador Sub-20, Paco Gallardo, convocó a 26 futbolistas para los entrenamientos preparatorios de cara al Mundial de Chile. El nombre de Lamine Yamal no estuvo incluido. La Federación Española de Fútbol entiende que su rol no debe estar en una categoría inferior, sino centrado en mantener su protagonismo en la absoluta.

España afrontará el torneo juvenil con un grupo de jugadores talentosos, pero sin su figura mediática más reconocida, lo que implica también abrir espacio para que otras promesas asuman el liderazgo.

La carga física, un factor determinante para que Yamal no juegue el Mundial sub-20

Otro motivo clave en la decisión es la gestión del físico de Yamal. La temporada pasada acumuló una gran cantidad de minutos entre Barcelona y España, una carga que a su edad debe administrarse con cuidado para evitar lesiones y desgastes prematuros.

El Mundial Sub-20 coincide con un tramo exigente de la campaña del Barça, que en esas semanas disputará partidos de LaLiga y fase de liga de la Champions League. El club culé no podría permitirse perder a su jugador más desequilibrante en un momento clave de la temporada.

Una ausencia que refleja su estatus

La ausencia de Yamal no se interpreta como una pérdida, sino como una consecuencia lógica de su estatus actual. Los grandes talentos suelen dar el salto temprano a la élite, y en su caso ya lo ha hecho con creces.

El Mundial Sub-20 será una gran vitrina para jóvenes en ascenso, pero Yamal ya dejó de pertenecer a esa categoría. Hoy, su lugar está entre los mejores del mundo, defendiendo los colores del Barcelona y liderando a la Selección Española en torneos de máxima exigencia.

España y el reto de competir sin su joya

La Selección Sub-20 deberá asumir el reto de competir sin su jugador más mediático. Enfrentará un grupo complicado con Brasil, México y Marruecos, donde la ausencia de Yamal será notoria en el plano internacional, aunque en lo deportivo la decisión tenga pleno sentido.

Para el grupo, será también la oportunidad de demostrar que España tiene una cantera amplia y talentosa, capaz de competir al máximo nivel aun sin su figura más reconocida.

El futuro inmediato de Lamine Yamal

Mientras la Sub-20 compite en Chile, Lamine Yamal continuará con su calendario de élite: los partidos de Champions con el Barcelona y las Eliminatorias al Mundial 2026 con España. Su camino ya está marcado por los grandes escenarios, y su ausencia en el Mundial juvenil no hace más que confirmar lo que muchos ya saben: a los 18 años, Yamal ya es parte de la élite mundial.