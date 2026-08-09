El Manchester United ha tomado una decisión que modifica por completo el escenario de Marcus Rashford. El delantero inglés, de 28 años, vuelve a estar dentro de los planes del primer equipo y utilizará el dorsal 14 durante la nueva temporada, una señal que apunta a su continuidad en Old Trafford.

Rashford ya viaja con la expedición del conjunto inglés y, salvo que aparezca una oferta de un club europeo de primer nivel, todo indica que permanecerá en el Manchester United. El cambio representa un giro importante respecto a los últimos meses, después de una etapa en la que el atacante estuvo cedido en Barcelona y quedó fuera de los planes de Ruben Amorim.

Marcus Rashford recibe el dorsal 14

El nuevo número de Rashford supone una de las señales más claras sobre su nueva situación en el Manchester United. El atacante utilizaba anteriormente el dorsal 10, pero ese número ahora pertenece a Matheus Cunha, por lo que el inglés asumirá el 14.

Se trata, además, de un número que Rashford ya utilizó durante su etapa en Barcelona, donde jugó cedido durante la temporada 2025/26. Ahora vuelve a llevarlo en Old Trafford en un contexto completamente diferente, con espacio nuevamente dentro de la plantilla.

El delantero ya se incorporó a la dinámica del equipo y forma parte de la expedición dirigida por Michael Carrick, quien tendrá la oportunidad de evaluar directamente sus condiciones antes del comienzo de la competición oficial.

El Manchester United cambia su postura con Rashford

La situación actual contrasta con la que rodeó al futbolista después de su salida en enero de 2025. En aquel momento, Rashford dejó de formar parte de los planes de Ruben Amorim y terminó buscando continuidad lejos de Old Trafford.

El atacante pasó posteriormente por el Aston Villa y el Barcelona, pero ninguna de esas experiencias terminó provocando una salida definitiva del Manchester United. Ahora, el club inglés ha optado por reincorporarlo a la plantilla y analizar su rendimiento antes de tomar cualquier otra determinación.

El contexto contractual también influye. Rashford todavía tiene dos años de contrato con el conjunto inglés y percibe alrededor de 17,5 millones de libras anuales, una cifra que complica considerablemente cualquier operación para los clubes interesados.

Por esa razón, una eventual salida solamente parece viable si aparece una propuesta procedente de un equipo europeo de primer nivel dispuesto a asumir las condiciones económicas de la operación.

Barcelona ya no es una opción para Rashford

El Barcelona había sido uno de los grandes protagonistas en el futuro reciente de Rashford. El delantero jugó cedido en el conjunto azulgrana durante la última temporada y llegó a expresar su deseo de continuar en España.

Durante su paso por el equipo catalán registró 14 goles y 14 asistencias, números que alimentaron la posibilidad de que el club ejecutara una opción de compra cercana a los 30 millones de euros.

Sin embargo, el Barcelona finalmente decidió no avanzar por su contratación definitiva. La planificación ofensiva de la entidad azulgrana tomó otro rumbo con las incorporaciones de Karim Adeyemi y Anthony Gordon, movimientos que terminaron cerrando prácticamente la puerta a un nuevo intento por el internacional inglés.

De esta manera, el escenario de Rashford cambió radicalmente. Lo que hace algunos meses parecía encaminado a una nueva salida de Old Trafford ahora apunta a una permanencia.

Michael Carrick tendrá la última palabra

La llegada de Michael Carrick al banquillo del Manchester United también representa un elemento importante en la nueva etapa del delantero. El técnico conoce a Rashford desde sus primeros años en el primer equipo y ahora podrá comprobar de primera mano si el atacante puede recuperar un papel relevante dentro de la plantilla.

El nuevo dorsal, su presencia en la expedición y su regreso a la dinámica del primer equipo son señales inequívocas de que el Manchester United está dispuesto a darle una nueva oportunidad.

Rashford tendrá ahora que responder sobre el terreno de juego y convencer al cuerpo técnico de que puede recuperar protagonismo. Por el momento, el escenario más probable es que Marcus Rashford continúe en el Manchester United, mientras solamente una oferta de un gigante europeo podría modificar la decisión tomada por el club inglés.