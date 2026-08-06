El Real Madrid ya hizo oficial uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes. Yan Diomande, extremo marfileño de apenas 19 años, se convirtió en nuevo jugador del conjunto blanco tras una operación sin precedentes que rompe todos los registros económicos de la institución.

El club presidido por Florentino Pérez desembolsará 125 millones de euros fijos al RB Leipzig, cifra que podrá aumentar hasta 140 millones gracias a distintos objetivos pactados entre ambas entidades. Además, el futbolista firmó un contrato de larga duración que lo vinculará con el Santiago Bernabéu hasta el 30 de junio de 2032.

Yan Diomande rompe el récord de fichajes del Real Madrid

La incorporación de Yan Diomande establece un nuevo techo económico en la historia del Real Madrid.

Hasta ahora, el fichaje más costoso correspondía a Jude Bellingham, adquirido procedente del Borussia Dortmund por 103 millones de euros fijos y una serie de variables que elevaron la operación hasta los 127 millones.

Por detrás aparecía Eden Hazard, cuyo traspaso desde el Chelsea alcanzó los 120 millones de euros más incentivos.

Ahora, el panorama cambia completamente:

Yan Diomande: 125 millones de euros fijos + 15 millones en variables.

125 millones de euros fijos + 15 millones en variables. Jude Bellingham: hasta 127 millones de euros.

hasta 127 millones de euros. Eden Hazard: hasta 120 millones de euros.

La gran diferencia es que el nuevo récord ya queda establecido únicamente con el pago fijo, sin necesidad de contabilizar los bonus pactados entre los clubes.

Un contrato hasta 2032 para liderar el nuevo proyecto

El Real Madrid no solo realizó la mayor inversión de su historia, sino que también dejó claro que considera a Diomande como una pieza estratégica para el futuro.

El extremo marfileño firmó un vínculo por seis temporadas, hasta junio de 2032, reflejando la enorme confianza que existe en su proyección deportiva.

El atacante llega después de consolidarse como una de las grandes irrupciones del fútbol europeo y con la capacidad de desempeñarse por ambas bandas, aunque su posición natural continúa siendo el extremo derecho.

En Valdebebas entienden que reúne las condiciones para convertirse en uno de los referentes ofensivos del club durante la próxima década.

Del PSG al Bernabéu: el giro definitivo del mercado

La operación estuvo lejos de resultar sencilla.

Durante varias semanas, diferentes medios europeos daban prácticamente por hecho que Yan Diomande terminaría fichando por el PSG. Incluso existía un compromiso verbal entre las partes durante la disputa del Mundial 2026.

Sin embargo, varios factores modificaron completamente el escenario:

Las elevadas exigencias económicas del RB Leipzig .

. La aparición del Real Madrid con una oferta superior.

con una oferta superior. Las condiciones salariales propuestas al futbolista.

Un conflicto entre los representantes del jugador que retrasó el cierre de la operación.

Finalmente, el proyecto deportivo del conjunto blanco terminó inclinando la balanza y permitió cerrar uno de los fichajes más importantes del verano europeo.

Mourinho ya suma seis incorporaciones

La llegada de Diomande representa el sexto refuerzo solicitado por José Mourinho para afrontar la nueva temporada.

Hasta el momento, el Real Madrid ya incorporó a:

Yan Diomande

Bernardo Silva

Marc Cucurella

Denzel Dumfries

Ibrahima Konaté

Carlos Espí

Mientras Bernardo Silva y Konaté llegaron como agentes libres, el club sí realizó importantes inversiones por Cucurella, Dumfries, Espí y ahora por el atacante marfileño.

La llegada de Diomande incrementa además la competencia ofensiva junto a Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick y el propio Bernardo Silva, por lo que la dirección deportiva ya trabaja en varias salidas antes del cierre del mercado.

Con este movimiento, el Real Madrid no solo incorpora a una de las mayores promesas del fútbol mundial, sino que también envía un mensaje contundente al mercado europeo. Los 125 millones de euros fijos invertidos en Yan Diomande convierten al marfileño en el fichaje más caro de la historia del club y reflejan la confianza absoluta que existe en un futbolista llamado a liderar el nuevo proyecto de José Mourinho durante las próximas temporadas.