El PSG ya trabaja en el escenario posterior a una eventual salida de Bradley Barcola. El conjunto parisino mantiene negociaciones con el Ajax por Mika Godts, extremo belga de 21 años que aparece como una de las principales alternativas para reforzar las bandas en caso de que el internacional francés concrete su salida rumbo al Liverpool.

La operación por Godts podría superar los 50 millones de euros. La propuesta que prepara el club francés contempla una base cercana a los 45 millones, además de diferentes variables que elevarían el coste total del fichaje. El futbolista, por su parte, ya habría dado el visto bueno para emprender una nueva etapa en París.

Mika Godts gana fuerza en la operación del PSG

El interés del PSG por Mika Godts se encuentra en una fase avanzada. El Ajax ya recibió una primera propuesta que habría rondado los 40 millones de euros, pero la entidad neerlandesa la rechazó al considerar que podía obtener una cantidad superior por uno de sus principales talentos.

La nueva oferta que prepara el conjunto parisino podría alcanzar o superar los 50 millones de euros, una cifra que modificaría el escenario de la negociación y acercaría al jugador belga a la capital francesa.

La situación ganó especial atención este domingo, cuando Godts estaba incluido inicialmente en el once del Ajax para el estreno de la Eredivisie 2026/27. Sin embargo, fue retirado poco antes del comienzo del encuentro. El club neerlandés explicó que el futbolista no se encontraba en condiciones físicas suficientes para disputar el partido desde el inicio.

Su ausencia se produjo precisamente mientras continúan las conversaciones con el PSG, aunque no confirma por sí misma que el traspaso esté cerrado. Tampoco se ha precisado públicamente la naturaleza del problema físico ni cuánto tiempo podría permanecer fuera de los terrenos de juego.

Los números que convencieron al PSG

El rendimiento de Godts durante la pasada temporada explica buena parte del interés que ha despertado en Europa. El extremo terminó el curso con 17 goles y 12 asistencias en 31 partidos, cifras que lo colocaron entre los futbolistas jóvenes más destacados del Ajax.

Su evolución también le permitió recibir la convocatoria con la selección absoluta de Bélgica, consolidando un crecimiento que ahora podría llevarlo a uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo.

Para el PSG, su capacidad para actuar por las bandas y su margen de crecimiento representan una oportunidad de mercado especialmente atractiva en un momento en el que la configuración del ataque podría sufrir cambios importantes.

Barcola presiona para salir rumbo al Liverpool

La posible incorporación de Godts está directamente relacionada con el futuro de Bradley Barcola. El extremo francés ha comunicado su intención de abandonar el PSG y tiene al Liverpool como su destino preferido, mientras el conjunto inglés avanza en las conversaciones para intentar cerrar su incorporación.

Barcola, de 23 años, mantiene contrato con el PSG hasta junio de 2028, pero su voluntad de cambiar de club ha provocado que la entidad parisina tenga que valorar diferentes escenarios para su futuro.

El Liverpool está dispuesto a insistir por el internacional francés, aunque el principal obstáculo continúa siendo la valoración económica. El PSG habría establecido sus exigencias por encima de los 150 millones de euros, una cantidad que mantiene las conversaciones abiertas pero todavía lejos de un acuerdo definitivo.

Si finalmente Barcola abandona París, Godts aparecería como uno de los principales candidatos para ocupar el espacio que dejaría el atacante.

PSG prepara un nuevo ataque con Godts

La llegada del belga no supondría necesariamente una revolución completa en el frente ofensivo del PSG, que ya cuenta con futbolistas de enorme nivel como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Maghnes Akliouche.

Sin embargo, la salida de Barcola obligaría a Luis Enrique y a la dirección deportiva a incorporar una alternativa capaz de competir por minutos y mantener la profundidad de una plantilla que aspira nuevamente a luchar por todos los títulos.

En ese contexto, Godts encaja por edad, proyección y características. El PSG pretende adelantarse a otros clubes interesados y cerrar la operación antes de que avance demasiado el mercado.

Por ahora, las conversaciones con el Ajax continúan y el siguiente movimiento será la presentación de una nueva propuesta económica. Si el PSG consigue superar los 50 millones de euros y convencer al conjunto neerlandés, Mika Godts podría convertirse en el reemplazo elegido para Bradley Barcola en París, mientras el Liverpool intenta completar una de las operaciones más importantes del tramo final del mercado.