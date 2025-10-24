La Fecha 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 abre con un duelo de alta tensión entre dos históricos del fútbol español. Real Sociedad y Sevilla FC se enfrentan este viernes 24 de octubre en el Reale Arena (Anoeta), en un compromiso que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el campeonato. El encuentro comenzará a las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia.

El conjunto donostiarra, dirigido por Sergio Francisco Ramos, llega presionado tras una serie de resultados adversos que han dejado en duda la continuidad de su entrenador. Por su parte, el Sevilla de Matías Almeyda busca recuperar regularidad después de un arranque irregular en la liga, en el que las lesiones y los ajustes tácticos han complicado su rendimiento. Con estilos opuestos pero ambiciones similares, el choque en San Sebastián promete ser intenso y estratégico.

Dónde ver en TV y ONLINE el partido Real Sociedad vs Sevilla

El encuentro podrá seguirse en directo a través de las principales plataformas de televisión y streaming oficiales de LaLiga:

España: DAZN LaLiga (diales M55 y O113) y LaLiga TV Bar (Movistar Plus+).

DAZN LaLiga (diales M55 y O113) y (Movistar Plus+). Colombia y Sudamérica: D SPORTS (TV) y DGO (online).

(TV) y (online). México: SKY Sports HD.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo Sports.

La transmisión incluirá cobertura previa al encuentro, repeticiones en alta definición y análisis pospartido con especialistas del fútbol español.

Dónde se juega el partido de LaLiga: el Reale Arena, casa de la Real Sociedad

El escenario será el Reale Arena, conocido popularmente como Anoeta, ubicado en San Sebastián. Con capacidad para 39.000 espectadores, el estadio se prepara para una nueva noche de LaLiga en medio de un ambiente de expectación.

La Real Sociedad confía en su fortaleza como local para reencontrarse con el triunfo, aunque el equipo llega con bajas sensibles que han condicionado su rendimiento. En cambio, el Sevilla espera aprovechar su velocidad al contragolpe para sumar tres puntos valiosos en una plaza históricamente complicada.

A qué hora es el partido país por país

El horario europeo de la noche y la tarde latinoamericana aseguran una amplia audiencia en ambas regiones para uno de los clásicos recientes de LaLiga.

España: 21:00

21:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

14:00 Argentina y Chile: 16:00

16:00 México: 13:00

13:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Brasil: 16:00

16:00 Francia, Italia y Alemania: 21:00

Probables alineaciones de Real Sociedad y Sevilla

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Martín, Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera, Carlos Soler; Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal. DT: Sergio Francisco Ramos.

Sevilla FC: Odisseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, Marcao, Fábio Cardoso, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj, Djibril Sow; Alexis Sánchez, Rubén Vargas e Isaac Romero. DT: Matías Almeyda.

Noticias de los equipos antes del partido de la Jornada 10 en LaLiga

La Real Sociedad afronta este compromiso en un contexto de urgencia. El equipo no ha logrado mantener la regularidad esperada, y el puesto de Sergio Francisco se encuentra bajo evaluación por parte de la directiva. Además, las lesiones han complicado el panorama: el japonés Takefusa Kubo será baja por segundo partido consecutivo debido a molestias en el tobillo izquierdo que arrastra desde hace un mes. También siguen fuera Oskarsson e Iñaki Rupérez, lo que limita las opciones ofensivas del técnico.

El club vasco confía en la inspiración de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes para recuperar la chispa ofensiva y volver al triunfo ante su público. Los tres puntos son vitales para no alejarse de los puestos de competencia europea.

Por el lado del Sevilla FC, el equipo de Matías Almeyda tampoco llega en su mejor momento físico. Dos titulares habituales, César Azpilicueta y Batista Mendy, quedaron descartados por lesiones en los abductores del muslo izquierdo, una situación que ha obligado al técnico argentino a reorganizar la defensa y reforzar el mediocampo con Lucien Agoumé y Nemanja Gudelj.

En ataque, Almeyda apuesta por la experiencia de Alexis Sánchez, la dinámica de Rubén Vargas y la contundencia de Isaac Romero, uno de los jugadores más prometedores del club. La meta es clara: consolidar un equipo competitivo que mantenga la intensidad durante los 90 minutos y evite errores defensivos que le han costado puntos en jornadas anteriores.