El miércoles avanza con intensidad en Colombia, marcando ese punto medio de la semana en el que las agendas están a pleno, pero también hay espacio para una pausa breve cargada de expectativa. A la 1:00 p.m., el Chontico Día aparece como uno de los momentos más esperados del chance, especialmente en el Valle del Cauca y otras regiones donde este juego tiene gran acogida dentro de la lotería.

El sorteo de este 22 de abril de 2026 se llevó a cabo con total normalidad, reuniendo a miles de jugadores atentos a confirmar si lograron algún premio.

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Resultado del Chontico Día del miércoles 22 de abril de 2026

Este fue el resultado oficial del sorteo de Chontico Día en Colombia:

Número Ganador:

Quinta Balota:

Revise su colilla cuidadosamente para confirmar si obtuvo algún premio en este chance.

Un sorteo que acompaña el ritmo de mitad de semana

El Chontico Día se ha consolidado como un referente del chance a mitad de semana en Colombia. Su horario permite que jugadores en diferentes contextos —trabajo, estudio o pausa de almuerzo— puedan seguir el resultado del sorteo sin interrumpir sus actividades.

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Entre sus principales fortalezas se destacan:

La puntualidad en su ejecución

La facilidad para participar

Su presencia constante en puntos autorizados de la lotería

Esto lo convierte en una opción habitual dentro de la rutina diaria de muchos jugadores.

Interpretar correctamente el resultado: clave para validar un premio

Más allá de conocer el número ganador, revisar correctamente los datos del sorteo es fundamental para confirmar un posible premio en el chance.

Para hacerlo de forma adecuada, se recomienda:

Verificar las cuatro cifras en el orden exacto

Revisar la quinta balota

Confirmar la modalidad jugada

Estos pasos permiten evitar errores y asegurar una correcta interpretación dentro de la lotería.

En un miércoles de alta actividad, el Chontico Día reafirma su lugar dentro del chance en Colombia, ofreciendo un momento de expectativa y la posibilidad siempre presente de obtener un premio.