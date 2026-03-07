La Jornada 27 de LaLiga presenta un enfrentamiento directo entre dos equipos protagonistas de la temporada: Atlético de Madrid y Real Sociedad. Ambos llegan con el impulso anímico de haber clasificado a la final de la Copa del Rey en la semana previa, lo que añade expectativa a este compromiso liguero.

El partido se disputará el sábado 7 de marzo, desde las 18:30 en España y las 12:30 en Colombia, en el Riyadh Air Metropolitano, estadio con capacidad para más de 70.000 espectadores. Un escenario ideal para un duelo que puede influir en la lucha por puestos europeos.

Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Sociedad en TV y online

La transmisión oficial estará disponible en televisión y plataformas digitales según el país.

España

M+ LALIGA 2 (M57 O112)

M+ LALIGA 3 (M167 O123)

M+ LALIGA HDR 2 (M441 O122)

LaLiga TV Bar

(Todos a través de Movistar Plus+)

Colombia y el resto de Sudamérica

DIRECTV (610 y 1610) en TV

(610 y 1610) en TV DGO online

México

SKY SPORTS en TV

en TV Disney+ Premium online

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App.

Horarios del partido de Atlético de Madrid y Real Sociedad, país por país

El Atlético vs Real Sociedad tendrá los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 18:30

18:30 Colombia, Perú, Ecuador: 12:30

12:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Venezuela, Bolivia: 13:30

13:30 Chile, Argentina, Uruguay: 14:30

14:30 Estados Unidos: 12:30 ET / 09:30 PT.

Probables alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Josema Giménez, Nahuel Molina; Rodrigo Mendoza, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Álex Baena; Ademola Lookman y Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

Real Sociedad: Álex Remiro; Sergio Gómez, Jon Martín, Duje Caleta-Car, Jon Aramburu; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes; Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes. DT: Pellegrino Matarazzo.

Cómo llegan Atlético y Real Sociedad a la Jornada 27 de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid ocupa la tercera posición con 51 puntos en 27 partidos, a 13 unidades del liderato. Aunque la distancia con la cima es considerable, el equipo rojiblanco mantiene firme su objetivo de asegurar puesto en competiciones europeas y cerrar fuerte la temporada.

Real Sociedad, por su parte, se ubica en la octava casilla con 35 puntos. Su clasificación a la final de Copa del Rey refuerza su confianza, y un triunfo en el Metropolitano sería clave para acercarse a puestos europeos en LaLiga.

Ficha del partido Atlético de Madrid vs Real Sociedad