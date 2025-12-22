La Jornada 17 de LaLiga 2025-26 se cierra con un atractivo cruce en Bilbao: Athletic Club recibe a RCD Espanyol en San Mamés. El partido se jugará el lunes 22 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un contexto de tabla que promete tensión, ambición y objetivos claros para ambos.

Para el Athletic, el reto es volver a sumar de a tres en casa y acercarse a puestos europeos. Para el Espanyol, que llega con una campaña sólida y un partido menos, la visita a Bilbao representa una oportunidad de oro para seguir consolidándose en la parte alta antes del parón de fin de año.

Detalles del partido Athletic vs Espanyol

Competencia: LaLiga EA Sports 2025-26 – Fecha 17

LaLiga EA Sports 2025-26 – Fecha 17 Estadio: San Mamés

San Mamés Ciudad: Bilbao

Bilbao Capacidad: Más de 53.000 espectadores

Más de 53.000 espectadores Fecha: Lunes 22 de diciembre de 2025

Lunes 22 de diciembre de 2025 Hora: 21:00 España | 15:00 Colombia

LaLiga EA Sports: Dónde ver Athletic vs Espanyol en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en los siguientes territorios:

España: Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar y 113 en Orange), Movistar+ LaLiga HDR (dial 440 en Movistar y 111 en Orange) y LaLiga TV Bar.

(dial 54 en Movistar y 113 en Orange), (dial 440 en Movistar y 111 en Orange) y Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 , en televisión y Disney+ Premium , vía streaming

, en televisión y , vía streaming México: Sky Sports , en TV e Izzi Go , en streaming

, en TV e , en streaming Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

A qué hora es el partido del Athletic, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 17:00

17:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Estados Unidos: Costa Este: 15:00 Centro: 14:00 Pacífico: 12:00



Cómo llegan Athletic Club y Espanyol al partido

El Athletic Club afronta este compromiso situado en la octava posición, con 23 puntos en 17 partidos. El equipo de Ernesto Valverde ha sido competitivo, especialmente en San Mamés, pero necesita mayor regularidad para mantenerse en la pelea por plazas europeas. La fortaleza del bloque, la intensidad en los duelos y el desequilibrio por bandas siguen siendo sus principales armas.

El Espanyol, por su parte, llega con una de las campañas más destacadas del torneo. Ubicado quinto con 30 puntos y un partido menos, el conjunto dirigido por Manolo González ha encontrado equilibrio entre solidez defensiva y efectividad ofensiva. Su presente lo coloca como un rival incómodo para cualquiera, incluso lejos de casa.

Probables alineaciones de Athletic Club y Espanyol

Athletic Club: Unai Simón; Jesús Areso, Aitor Paredes, Íñigo Lekue, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Íñigo Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams; Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

RCD Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, González de Zárate, Edu Expósito; Tyrhys Dolan, Roberto Fernández y Pere Milla. DT: Manolo González.

Claves tácticas del duelo en San Mamés

El Athletic buscará imponer ritmo alto desde el inicio, apoyado en la presión tras pérdida y en la profundidad de los hermanos Williams, una de las principales vías de ataque del equipo bilbaíno. La presencia de Oihan Sancet entre líneas será clave para conectar el mediocampo con el área.

Espanyol, en cambio, apunta a un planteamiento ordenado, con líneas compactas y salidas rápidas. La experiencia de Leandro Cabrera en defensa y el trabajo de Edu Expósito en la medular serán fundamentales para sostener al equipo ante el empuje local.

Un cierre de jornada con mucho en juego

Athletic vs Espanyol reúne ingredientes de partido grande: estadio lleno, dos equipos con objetivos europeos y la necesidad de cerrar el año con buenas sensaciones. El lunes 22 de diciembre, San Mamés será escenario de un duelo que puede mover la parte alta de la tabla en LaLiga 2025-26.