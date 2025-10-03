La plantilla del FC Barcelona cuenta los días para regresar al Spotify Camp Nou. Mientras tanto, el Estadi Olímpic de Montjuïc sigue siendo su hogar provisional, pero también un lugar que genera más dudas que certezas. El último encuentro frente al PSG en la Champions League evidenció una sensación incómoda: la falta de conexión con la afición azulgrana y la presencia ruidosa de la hinchada visitante.

Durante el compromiso se vio a futbolistas como Lamine Yamal y Alejandro Balde reclamar con gestos el apoyo de la grada. El ambiente frío contrastó con el entusiasmo de los aficionados franceses, que con cánticos constantes y hasta polémicas actitudes, empujaron a su equipo hacia un triunfo en el último suspiro.

La frialdad en Montjuïc preocupa a jugadores y directivos

La situación no es nueva. Desde noviembre pasado, la clausura de la Grada d’Animació por deudas económicas y problemas disciplinarios ha reducido el empuje habitual que se siente en los partidos del Barça como local. Grupos históricos de animación como Penya Almogàvers o Nostra Ensenya ya no forman parte del día a día en el estadio, y su ausencia se nota en la atmósfera de cada compromiso.

A pesar de que ante el PSG asistieron cerca de 50.000 espectadores, el contraste fue evidente: los 3.000 seguidores franceses presentes lograron imponer su voz sobre la afición culé, generando frustración en la plantilla azulgrana. Hansi Flick fue contundente tras el duelo: “Espero que el año que viene, en nuestra casa, podamos vivir un ambiente como el de aquí hoy”.

El posible regreso al Camp Nou más cerca

En medio de este panorama, surge una luz de esperanza para el Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no descarta que el próximo 18 de octubre, en el duelo de LaLiga frente al Girona, el equipo ya pueda regresar parcialmente al Spotify Camp Nou.

Albert Batlle, teniente de alcaldía de Seguridad, afirmó que la reapertura del estadio podría recibir el visto bueno siempre que se ajusten los últimos detalles técnicos. El club ya entregó el Certificado Final de Obra de la fase 1A, que permitiría habilitar la Tribuna y parte de Gol Sud, con una capacidad inicial para 27.000 espectadores.

La expectativa crece tanto en los jugadores como en la afición. Montjuïc no ha conseguido convertirse en un verdadero fortín, y la vuelta al Camp Nou podría significar el impulso emocional y deportivo que el Barça necesita para afrontar con fuerza la temporada 2025-26.