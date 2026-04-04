Este viernes 3 de abril en Colombia se siente la expectativa por el resultado sorteo Astro Luna, ese momento del día en el que muchos hacen una pausa para revisar si su número y signo estuvieron cerca de salir. Entre planes de cierre de semana, trabajo o salidas, siempre hay espacio para ese instante en el que todo se define en una combinación.

El Súper Astro Luna ya es parte del plan para muchos los viernes. Algunos llegan con sus números de confianza, otros cambian según la intuición del momento, pero todos comparten esa mezcla de emoción y expectativa que se activa justo antes de conocer el resultado. Es ese pequeño ritual que acompaña el inicio del fin de semana.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Viernes 3 de Abril 2026

Ahora es momento de confirmarlo. Acá puedes verificar el resultado oficial del sorteo de forma rápida y segura, revisar tu jugada y seguir el día con esa sensación de expectativa resuelta que deja cada resultado.

El número ganador: 1054

Signo zodiacal: Sagitario

Cómo funciona el plan de premios del Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna no se queda solo en el premio mayor. Tiene un sistema que premia distintos niveles de acierto, lo que significa que no todo depende de pegarle a la combinación completa. Puedes ganar incluso con coincidencias parciales, siempre y cuando aciertes el signo zodiacal.

El premio grande llega cuando aciertas las cuatro cifras exactas más el signo, con pagos que pueden alcanzar hasta 42.000 veces lo jugado. Pero también hay opciones intermedias: si aciertas las tres últimas cifras + signo, ganas 1.000 veces, y con las dos últimas cifras + signo, obtienes 100 veces la inversión. Esto hace que cada jugada tenga valor y mantenga la emoción en cada sorteo.

Esa estructura clara es parte de lo que mantiene al Astro Luna como uno de los juegos más seguidos. Cada día es una nueva oportunidad de ganar, sin importar si es con la combinación completa o con un acierto parcial.

El signo zodiacal, el detalle que define todo en el Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo zodiacal no es un extra: es clave. Puedes acertar los números, pero si no coincide el signo, no hay premio. Por eso, elegirlo es una de las decisiones más importantes dentro de cada jugada.

Muchos jugadores lo hacen por afinidad, otros por creencias o por simple intuición. Con 12 signos disponibles y las mismas probabilidades para todos, este componente le da un toque distinto al juego, mezclando azar, simbolismo y emoción en cada resultado.