El Barcelona recibió una de las peores noticias posibles tras la última jornada internacional. El extremo brasileño Raphinha sufrió una lesión muscular mientras disputaba un amistoso con Brasil ante Francia, un contratiempo que lo dejará varias semanas fuera de las canchas.

El jugador azulgrana pidió el cambio durante el descanso del encuentro tras sentir molestias en la parte posterior del muslo derecho. La decisión generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico brasileño y también en el Barcelona, que seguía de cerca el estado físico del futbolista.

Las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron el peor escenario. Raphinha sufrió un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho, una lesión que lo obligará a permanecer aproximadamente 5 semanas de baja.

Cómo se lesionó Raphinha en el amistoso de Brasil ante Francia

El contexto de la lesión también ha generado debate en el entorno del futbolista. Según reportó la prensa brasileña, especialmente el portal Globoesporte, el jugador ya venía siendo tratado por fatiga muscular antes del amistoso frente a Francia.

A pesar de ese antecedente físico, el seleccionador Carlo Ancelotti decidió alinearlo como titular en el partido de la Fecha FIFA. El extremo inició el encuentro, pero durante el primer tiempo comenzó a sentir molestias en la zona posterior del muslo derecho.

Al llegar el descanso, Raphinha comunicó al cuerpo técnico que no podía continuar. La sustitución se produjo inmediatamente para evitar que el problema se agravara, aunque finalmente los exámenes confirmaron la rotura muscular. Este tipo de lesión en el bíceps femoral suele requerir varias semanas de recuperación, dependiendo del grado del desgarro y de la respuesta del jugador al tratamiento médico.

Cuánto tiempo estará Raphinha en recuperación

El diagnóstico médico establece que el futbolista estará alrededor de 5 semanas de baja, un periodo que impacta directamente la planificación deportiva del Barcelona en un momento clave de la temporada. Durante ese tiempo, el extremo brasileño no podrá participar en varios compromisos importantes del equipo. Entre ellos aparecen partidos decisivos tanto en LaLiga como en competiciones europeas.

La principal preocupación del club tiene que ver con la Champions League. Raphinha se perderá los cuartos de final ante el Atlético de Madrid, una eliminatoria que el Barcelona considera fundamental en su objetivo de volver a competir por el título continental. Además, si el equipo lograra avanzar a la siguiente ronda, el brasileño también quedaría descartado para la ida de una hipotética semifinal del torneo.

Los partidos que se pierde Raphinha con el Barcelona

El calendario del Barcelona durante el periodo de recuperación del jugador es exigente. La lesión llega justo cuando el equipo afronta semanas decisivas en varias competiciones.

En total, Raphinha se perdería al menos los siguientes compromisos:

Atlético de Madrid en LaLiga

Atlético de Madrid en los cuartos de final de Champions League (ida y vuelta)

Espanyol

Celta de Vigo

Getafe

Osasuna

Se trata de una serie de encuentros que pueden marcar el rumbo de la temporada para el conjunto azulgrana. Especialmente los duelos europeos, donde el equipo busca consolidarse entre los mejores del continente. La ausencia de Raphinha obligará al entrenador a reorganizar su esquema ofensivo y repartir responsabilidades entre otros jugadores del ataque.

El plan del Barcelona para recuperar a Raphinha

Tras confirmarse la lesión, el jugador regresará inmediatamente a Barcelona para iniciar su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club. El tratamiento incluirá trabajo fisioterapéutico, recuperación muscular progresiva y posteriormente una fase de readaptación física antes de regresar a los entrenamientos con el grupo.

El objetivo del club es claro: que Raphinha pueda volver a estar disponible para uno de los partidos más importantes del calendario azulgrana. La fecha marcada en el horizonte es el Clásico ante el Real Madrid, programado para el 10 de mayo en el Spotify Camp Nou. Ese encuentro podría convertirse en el momento ideal para su regreso si la recuperación evoluciona según lo previsto.

El impacto de la baja de Raphinha en el ataque del Barcelona

La lesión del brasileño representa una baja sensible para el Barcelona, especialmente por el papel que ha venido desempeñando en el frente ofensivo del equipo. Raphinha se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del ataque azulgrana. Su capacidad para desequilibrar por las bandas, generar ocasiones y aportar goles lo convierten en una pieza clave dentro del sistema del equipo.

Además, su movilidad y presión alta suelen ser elementos importantes en el plan táctico del Barcelona, sobre todo en partidos de alto nivel competitivo. Sin él, el equipo deberá encontrar nuevas soluciones ofensivas y confiar en otras variantes del plantel para mantener su capacidad de desequilibrio en momentos decisivos de la temporada.