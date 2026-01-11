El Barcelona volvió a festejar un título frente al Real Madrid y, una vez más, Raphinha fue protagonista absoluto. En la final de la Supercopa 2026, el extremo brasileño firmó un doblete decisivo en el triunfo 3-2 del equipo culé, consolidándose como la gran figura del partido y reafirmando una relación especial con los Clásicos. Marcó el primero y el tercero del campeón.

Lejos de ser un episodio aislado, lo de Raphinha ante el Madrid ya es una constante. Sus números recientes frente al eterno rival lo colocan como uno de los futbolistas más determinantes del Barcelona en este tipo de partidos. Cada vez que el contexto se vuelve máximo, el brasileño responde con goles, carácter y peso competitivo.

Raphinha, figura del Barcelona en la final de la Supercopa 2026

En el partido decisivo de la Supercopa de España 2026, disputado ante el Real Madrid, Raphinha fue el futbolista que marcó la diferencia.

El brasileño anotó dos goles en la final, liderando el ataque del FC Barcelona en un encuentro vibrante, intenso y cargado de tensión. Su capacidad para aparecer en momentos clave fue determinante para inclinar el resultado a favor del conjunto blaugrana y levantar un nuevo título.

No fue solo eficacia frente al arco: Raphinha asumió responsabilidades, atacó espacios, desbordó y sostuvo la agresividad ofensiva incluso en los tramos más complejos del partido.

Los números de Raphinha en los Clásicos ante Real Madrid

Las estadísticas confirman lo que se percibe en la cancha. Raphinha suma 7 goles y 2 asistencias en los últimos 5 Clásicos ante el Real Madrid, una cifra que lo coloca entre los jugadores más decisivos del Barcelona en esta rivalidad reciente.

Su impacto no distingue competición ni instancia:

Marcó en la final de la Supercopa 2025 .

. Repitió en la final de la Supercopa 2026 , con doblete.

, con doblete. También anotó en partidos de LaLiga frente al Madrid.

Estos números reflejan una tendencia clara: cuando el rival es el Real Madrid, Raphinha eleva su nivel y se convierte en una amenaza constante.

Dobletes que explican la influencia de Raphinha en la Supercopa

El camino al título no se explicó solo por la final. Raphinha ya había dado señales claras en las semifinales de la Supercopa, donde también firmó un doblete ante el Athletic Club, siendo nuevamente decisivo para el Barcelona.

Anotar dos goles en una semifinal y repetir con otros dos en la final no es habitual. Mucho menos cuando el rival en el partido decisivo es el Real Madrid. Raphinha logró ambas cosas, dejando una huella directa en el título.

Su rendimiento a lo largo del torneo fue sostenido, con presencia ofensiva constante y un protagonismo que lo posicionó como el futbolista más influyente de toda la Supercopa.

Un futbolista que se agiganta ante el madridismo

Hay jugadores que sienten el peso de los Clásicos y otros que parecen crecer con la presión. Raphinha pertenece claramente al segundo grupo. Ante el madridismo, el brasileño muestra su versión más intensa, competitiva y resolutiva.

Lejos de esconderse, pide la pelota, encara y busca el arco con determinación. Su lenguaje corporal y su influencia en el juego reflejan a un futbolista que entiende el contexto y lo utiliza a su favor.

En estos partidos, Raphinha no solo suma goles: también impone carácter y transmite energía a sus compañeros.

El rol de Raphinha en el Barcelona actual

Más allá de los Clásicos, el presente de Raphinha en el Barcelona es sólido. Su continuidad, madurez y capacidad para responder en partidos grandes lo han convertido en una pieza clave dentro del proyecto deportivo.

En un equipo que mezcla juventud y experiencia, el brasileño aporta equilibrio competitivo. Sabe cuándo acelerar, cuándo sostener el ritmo y cuándo aparecer en zonas decisivas. En finales y partidos de alto impacto, su presencia se vuelve casi indispensable.

Raphinha y una relación especial con el Clásico

A esta altura, ya no se trata de casualidad. Raphinha ha construido una relación especial con el Clásico, respaldada por números, actuaciones y títulos.

En un Barcelona que sigue redefiniendo liderazgos, el brasileño se ha ganado un lugar entre los futbolistas que aparecen cuando más se los necesita. Y ante el Real Madrid, su nombre ya es sinónimo de peligro, eficacia y partidos grandes.