La presión de brillar desde temprana edad en un club como el Barcelona, puede convertirse en un arma de doble filo. Así lo expresó Thierry Henry, quien hizo una importante reflexión sobre Lamine Yamal, la joya de 17 años del cuadro culé, comparando su situación con la que vivió Bojan Krkic en su momento.

Henry recordó cómo Bojan pasó de ser un joven prometedor a cargar con expectativas desmedidas que terminaron afectando su carrera. Su advertencia busca que el caso de Yamal sea gestionado con mayor cautela, evitando que la presión lo sobrepase y le impida desarrollar su potencial de manera natural.

La advertencia de Thierry Henry sobre Lamine Yamal

Thierry Henry, exjugador del Barcelona, luego actual entrenador y panelista en programas deportivos de TV, habló sobre la importancia de manejar correctamente la carrera de un talento emergente como Lamine Yamal. Para ello, trajo a colación el caso de Bojan Krkic, un futbolista que en su adolescencia fue señalado como la gran promesa del club, pero cuya carrera no alcanzó las expectativas generadas.

“Yo ya he vivido esta situación antes. No yo, pero he visto a alguien llegar así a escena: Bojan Krkic. No sé si os acordaréis y os invito a verlo porque no tengo tiempo para explicarles todo. Te invito a que vayas a verlo y mires su documental y lo que te puede pasar cuando eres joven y no sabes cómo afrontar todo lo que te está pasando tan rápido”, comentó Henry.

El francés enfatizó cómo el exceso de presión y la falta de comprensión pueden afectar a un jugador tan joven, llevándolo a problemas de ansiedad y al miedo de ser demasiado visible. Bojan, quien tenía un futuro prometedor, llegó a rechazar convocatorias con la selección española debido a la carga emocional que sentía en ese momento.

La importancia de entender la presión en jóvenes talentos, según Thierry Henry

Henry también destacó el valor de Bojan Krkic al hablar abiertamente sobre las dificultades que enfrentó. Recordó cómo el delantero catalán, pese a su talento, se vio superado por el entorno y la presión mediática, lo que afectó su confianza y desarrollo profesional.

“Solo quiero felicitar a Bojan porque para que él salga y hable así en el documental y diga lo que dijo… sobre todo lo difícil que fue para él lidiar con toda la presión extra. Rechazó ir a la Eurocopa cuando España la ganó por primera vez. Ved el documental, es una buena forma para entender lo que es ser una estrella demasiado temprano”, expresó el exdelantero francés.

La comparación entre Bojan Krkic y Lamine Yamal no es casualidad. Ambos debutaron a una edad muy temprana en el Barcelona, rodeados de expectativas y elogios. La advertencia de Henry busca generar conciencia sobre la necesidad de acompañar a los jóvenes talentos en su proceso, protegiéndolos de la sobreexposición y del peso que puede suponer ser considerados estrellas desde muy jóvenes.

El talento de Lamine Yamal es innegable, pero su camino apenas comienza. La gestión adecuada de su entorno, el manejo de la presión y el equilibrio entre el éxito y el desarrollo personal serán claves para que su carrera no se vea afectada como la de otras promesas que llegaron demasiado rápido a la cima sin el respaldo necesario.

Borjan Krkic en el Barcelona

Fue goleador histórico en La Masía y debutó en el primer equipo en 2007, cuando Thierry Henry llegaba como fichaje. Empezó a jugar LaLiga a los 17 años y en 2011 se marchó cedido tras disputar 163 partidos en los que anotó 41 goles con el conjunto azulgrana. Jugó en Italia, Inglaterra y Alemania antes de regresar a LaLiga con Deportivo Alavés. Y finalmente, en 2022 se retiró jugando en Japón con Vissel Kobe. Lo hizo a los 32 años.