¡Elogio de Pékerman a James Rodríguez!

Después de mucho tiempo de silencio José Pékerman atendió una entrevista al diario Marca. Dentro de lo que respondió hubo elogios para James Rodríguez y Radamel Falcao García.

Son dos de los futbolistas más destacados en su paso por la Selección Colombia. Radamel Falcao García fue vital en la clasificación a Brasil 2014. Luego James Rodríguez fue determinante en esa Copa del Mundo y también en la clasificación a la siguiente. Fueron dos de los principales referentes de la Tricolor y marcaron una época que todavía se disfruta.

Al ser consultado por ellos y lo que pueden darle a la Selección Colombia, lo primero que dijo José Pékerman fue: “Estamos hablando de dos figuras mundiales. No se llega tan alto porque sí. Ambos, como todos, pueden tener altas y bajas, pero de su calidad no hay discusión. Son jugadores fantásticos”. Así de claro.

Y luego, ahondando en el tema, le hablaron de la imposibilidad que tuvo para tener a Falcao en Brasil 2014 y las dificultades con James Rodríguez para 2018. Así respondió: “¡Increíble! Fue uno de los mayores sinsabores que me quedaron de esa etapa. Eran las dos figuras en esos momentos. En 2014, Radamel intentó llegar pero no le dieron los tiempos. En 2018 lo de James fue de sorpresa. Había llegado bien al Mundial. En el torneo, sufrió sus dolencias y no logramos tenerlo a tope. Estoy convencido de que con él en el campo ese empate con Inglaterra en octavos que nos deja afuera por penaltis hubiera sido distinto. Creo que hubiéramos pasado nosotros y en los 90 minutos. No es fácil afrontar un Mundial sin tus figuras, pero soy feliz por ambas Copas”.