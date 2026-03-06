La temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich continúa sumando capítulos memorables. En la jornada 25 de la Bundesliga, el colombiano volvió a ser figura en la goleada 4-1 sobre Borussia Mönchengladbach, en un partido en el que aportó un gol y una asistencia que marcaron el rumbo del encuentro.

El guajiro fue titular y nuevamente demostró por qué se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del equipo dirigido por Vincent Kompany. Su actuación combinó velocidad, precisión y lectura del juego, cualidades que lo tienen firmando la temporada más productiva de su carrera profesional.

Gol de Luis Díaz ante Borussia Mönchengladbach

El primer gran momento del colombiano llegó en el minuto 33. Tras una jugada colectiva del Bayern, Luis Díaz apareció en el área para abrir el marcador y desatar la celebración en el Allianz Arena.

Fue un gol que confirmó su instinto ofensivo y su capacidad para aparecer en los momentos clave. Con esa anotación, el Bayern tomó el control definitivo del partido y encaminó una victoria que lo mantiene firme en la lucha por el título de la Bundesliga.

El tanto también amplió su impresionante registro goleador en la temporada, consolidándolo como uno de los extremos más eficaces del fútbol europeo.

Asistencia de Luis Díaz para el gol de Konrad Laimer

La actuación del colombiano no se quedó solo en el gol. Antes de finalizar el primer tiempo volvió a ser protagonista, esta vez como asistidor. Luis Díaz filtró un pase preciso para Konrad Laimer, quien definió con seguridad para ampliar la ventaja del Bayern.

Esa asistencia reflejó otra de las virtudes que ha mostrado en esta campaña: su capacidad para generar juego y potenciar a sus compañeros. La combinación entre Díaz y Laimer fue una muestra del funcionamiento ofensivo del Bayern, un equipo que ha encontrado en el colombiano una pieza fundamental para desequilibrar partidos.

Los números de Luis Díaz en la temporada con Bayern Múnich

Con su gol y asistencia frente a Borussia Mönchengladbach, Luis Díaz elevó aún más sus cifras en la temporada 2025-26. El colombiano acumula ahora:

35 partidos disputados

20 goles

13 asistencias

Esto significa que ha participado directamente en 33 goles del Bayern, un registro impresionante para un extremo y que confirma el impacto que ha tenido desde su llegada al club. Se trata, además, de la temporada más efectiva de su carrera, superando sus mejores registros en clubes anteriores como Junior, Porto y Liverpool.

Los goles de Luis Díaz en todas las competiciones con Bayern Múnich

Uno de los aspectos más destacados de la campaña del colombiano es su regularidad goleadora en todos los torneos. Sus 20 goles se distribuyen así:

Bundesliga (14 goles): RB Leipzig, Augsburg, Hamburgo (2), Eintracht Frankfurt (2), Union Berlin, St. Pauli, Heidenheim, Wolfsburgo, Hoffenheim (3) y Borussia Mönchengladbach.

RB Leipzig, Augsburg, Hamburgo (2), Eintracht Frankfurt (2), Union Berlin, St. Pauli, Heidenheim, Wolfsburgo, Hoffenheim (3) y Borussia Mönchengladbach. Champions League (3 goles): Club Brugge y PSG (2).

Club Brugge y PSG (2). Copa de Alemania (2 goles): FC Köln y RB Leipzig.

FC Köln y RB Leipzig. Supercopa de Alemania (1 gol): Stuttgart.

Este reparto demuestra que Luis Díaz aparece en los momentos más importantes de la temporada, tanto en torneos nacionales como internacionales.

Luis Díaz vive su mejor temporada en Europa

La adaptación del colombiano al Bayern Múnich ha sido inmediata. Desde su llegada al club alemán, se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo. Su velocidad por la banda izquierda, su capacidad de desborde y su precisión en la definición han elevado el nivel del ataque bávaro.

Además, su conexión con figuras como Harry Kane, Jamal Musiala y Michael Olise ha potenciado el rendimiento colectivo. Cada jornada, Luis Díaz confirma que está en el punto más alto de su carrera. Y lo hace en uno de los clubes más grandes del mundo, compitiendo por todos los títulos y firmando actuaciones que lo posicionan entre los jugadores más influyentes del fútbol europeo.

Un Bayern dominante con Luis Díaz como figura

El Bayern Múnich mantiene una campaña sólida en todas las competiciones y el rendimiento de Luis Díaz ha sido clave para sostener ese dominio. Con actuaciones como la que firmó ante Borussia Mönchengladbach, el colombiano sigue consolidándose como una de las grandes figuras del equipo.

Su capacidad para decidir partidos, ya sea con goles o asistencias, lo convierte en un jugador imprescindible en el esquema de Vincent Kompany. Y si algo está claro después de este nuevo show en la Bundesliga, es que la temporada de Luis Díaz todavía tiene mucho por ofrecer. Cada partido parece traer una nueva historia que contar.