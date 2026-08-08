El Manchester City ya empieza a preparar el escenario posterior a Rodri y tiene un nombre señalado para asumir una responsabilidad mayúscula en su nuevo proyecto. En caso de concretarse la salida del mediocampista español, el conjunto inglés habría identificado a Enzo Fernández como su principal candidato para ocupar ese lugar en el centro del campo.

La operación, sin embargo, aparece como una de las más complejas que podría afrontar el mercado de la Premier League. El argentino pertenece al Chelsea, tiene contrato hasta 2032 y está considerado una pieza fundamental para el proyecto que ahora encabeza Xabi Alonso en Stamford Bridge.

El interés del City estaría directamente relacionado con la situación de Rodri, quien habría decidido continuar su carrera lejos del Etihad Stadium. El español, en el último año de su contrato, se habría inclinado por el FC Barcelona, dejando al campeón inglés ante la necesidad de encontrar un reemplazo de primer nivel.

Enzo Fernández aparece como el elegido para suceder a Rodri

La dirección deportiva del Manchester City considera que Enzo Fernández reúne buena parte de las condiciones necesarias para asumir el protagonismo que dejaría Rodri. Su capacidad para organizar el juego, participar en la construcción y ofrecer recorrido en la zona central lo convierten en una alternativa de enorme jerarquía.

La candidatura del argentino, además, tiene un componente que podría resultar decisivo: su relación con Enzo Maresca.

El técnico italiano conoce perfectamente al mediocampista después de haber trabajado con él durante su etapa en el Chelsea. Bajo sus órdenes, Fernández encontró un papel cada vez más relevante dentro del equipo e incluso llegó a portar el brazalete de capitán.

Por eso, Maresca considera que el futbolista podría convertirse en uno de los referentes de su proyecto en Manchester. La confianza que existe entre ambos facilitaría el acercamiento, aunque todavía no significa que haya una negociación formal entre los clubes.

Chelsea tiene a Enzo Fernández bajo contrato hasta 2032

El gran problema para el Manchester City está en la posición del Chelsea. El conjunto londinense no contempla desprenderse fácilmente de un jugador que considera central para su reconstrucción deportiva.

Fernández tiene contrato hasta junio de 2032, una condición que coloca a los Blues en una posición de fuerza para negociar. Además, su valoración supera ampliamente los 100 millones de libras y algunas estimaciones sitúan una eventual operación en una franja que podría alcanzar entre 120 y 150 millones de euros.

Una cifra de semejante magnitud convertiría el posible traspaso en uno de los movimientos más importantes de la historia reciente de la Premier League.

El Chelsea, además, acaba de entregar las riendas del proyecto a Xabi Alonso y pretende construir alrededor de futbolistas capaces de asumir responsabilidades durante varias temporadas. Enzo Fernández encaja perfectamente en ese planteamiento.

La salida de Rodri puede cambiar todo el mercado

El interés por Enzo Fernández está condicionado directamente por el futuro de Rodri. Mientras el español no concrete definitivamente su salida del Manchester City, el conjunto inglés no tendría la necesidad inmediata de activar una operación de semejante dimensión.

La situación podría cambiar rápidamente si el mediocampista confirma su decisión de marcharse al Barcelona. En ese escenario, el City necesitaría reaccionar y buscar un futbolista capaz de asumir un papel central en el mediocampo.

Rodri fue una figura determinante para el equipo inglés y su eventual marcha obligaría a encontrar una solución de garantías. Fernández aparece ahora entre las alternativas más ambiciosas por su experiencia en la Premier League y por el conocimiento que Maresca tiene de sus capacidades.

Maresca puede ser clave para convencer a Enzo

El factor personal entre entrenador y futbolista puede jugar un papel importante. Enzo Maresca conoce el fútbol de Fernández, sabe cómo utilizarlo y ya le otorgó responsabilidades importantes durante su etapa en Londres.

Para el argentino, además, un eventual traslado a Manchester supondría la posibilidad de competir nuevamente por los grandes títulos europeos y asumir un papel protagonista en uno de los proyectos más importantes de Inglaterra.

No obstante, el interés todavía necesita transformarse en una propuesta concreta. El entorno del jugador podría valorar positivamente un cambio de escenario, pero el Chelsea no tiene motivos para facilitar su salida y cuenta con un contrato de larga duración para defender sus intereses.

Una operación que podría romper el mercado

El Manchester City todavía debe resolver primero el futuro de Rodri antes de avanzar definitivamente por Enzo Fernández. Si ambos movimientos terminan conectados, el mercado podría producir una operación de enormes dimensiones.

El escenario ideal para Maresca pasa por perder a Rodri y encontrar rápidamente en Fernández al nuevo líder de su mediocampo. El problema será convencer al Chelsea de desprenderse de una de sus figuras y, sobre todo, asumir el enorme coste económico que tendría una operación de estas características.

Por ahora, el interés del City aparece condicionado a la salida del español y no existe una oferta formal confirmada. Pero si Rodri termina en el Barcelona, Enzo Fernández podría convertirse en el gran objetivo del Manchester City para iniciar la nueva era de Maresca en el Etihad Stadium.