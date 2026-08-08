El Newcastle United ya empieza a definir alternativas para reforzar su mediocampo y el colombiano Richard Ríos aparece entre los nombres que más interés despiertan en St James’ Park. El centrocampista del Benfica, de 26 años, es considerado una opción de primer nivel ante la posibilidad de que Bruno Guimarães abandone el conjunto inglés durante este mercado de fichajes.

Según información de Football Insider, el Newcastle ha activado su seguimiento sobre el internacional colombiano, cuya valoración en el Benfica ronda los 45 millones de euros. La cifra sitúa a Ríos entre las opciones más importantes que estudia la entidad británica para fortalecer una zona que podría sufrir cambios importantes.

El interés no es nuevo para el futbolista. Ríos también ha aparecido en el radar de clubes como Nápoles, Inter y Milan, por lo que el Benfica sabe que puede convertirse en uno de los protagonistas del mercado si decide abrir la puerta a su salida.

Newcastle pone a Richard Ríos entre sus prioridades

La situación de Bruno Guimarães es uno de los factores que explica el movimiento del Newcastle. El brasileño se convirtió en una de las principales figuras del equipo y dejó un legado importante durante su etapa en Inglaterra, con 195 partidos, 31 goles y 31 asistencias.

Por eso, encontrar un reemplazo de garantías no será sencillo. La dirección deportiva entiende que deberá acudir al mercado para fortalecer el centro del campo y ha comenzado a estudiar diferentes perfiles antes de presentar las alternativas al nuevo entrenador, Jesse Marsch.

Dentro de esa búsqueda, Richard Ríos aparece como uno de los candidatos con mayor proyección. Su capacidad física, recorrido y presencia en la zona central convierten al colombiano en un perfil atractivo para un proyecto que pretende mantener un alto nivel competitivo en la Premier League.

Benfica fija el precio de Richard Ríos

El Benfica tiene una posición clara respecto al futuro del colombiano. El club portugués estaría dispuesto a estudiar una transferencia siempre que aparezca una propuesta superior a los 40 millones de euros, mientras que otras informaciones sitúan su valoración alrededor de los 45 millones.

La entidad lisboeta necesita además generar ingresos durante este mercado. Según el periodista Bruno Andrade, Ríos aparece dentro de una lista de jugadores que podrían ser vendidos para aliviar la situación económica del club, junto al portero Anatoli Trubin y el lateral Amar Dedić.

El colombiano sería, de ese grupo, uno de los activos con mayor valor de mercado. Por ello, una propuesta cercana a las condiciones establecidas por Benfica podría abrir rápidamente las conversaciones con Newcastle o cualquiera de los clubes que siguen su situación.

Richard Ríos también está en el radar de otros grandes

El Newcastle no es el único equipo que observa al mediocampista. Durante las últimas semanas, Nápoles, Inter y Milan también han mostrado interés por un futbolista que viene de consolidarse como una de las piezas importantes del fútbol colombiano en Europa.

Sus números con Benfica explican buena parte de esa atención. Durante la pasada temporada disputó 35 partidos, con seis goles y cinco asistencias, cifras que contribuyeron a elevar su cotización y a convertirlo en un objetivo atractivo para distintos clubes del continente.

El rendimiento de Ríos también creció con la Selección Colombia, con la que participó en el Mundial 2026. Esa participación explica que su incorporación a Benfica haya tenido un proceso progresivo en este comienzo de temporada.

Newcastle estudia más alternativas para el mediocampo

La dirección deportiva del Newcastle no quiere depender de una sola opción. El club también analiza diferentes perfiles que podrían convertirse en alternativas para reforzar la zona central.

Entre los nombres que aparecen en la lista figuran:

Viktor Froholdt , del Porto.

, del Porto. Felix Nmecha , del Borussia Dortmund.

, del Borussia Dortmund. Angelo Stiller , del Stuttgart.

, del Stuttgart. Luka Sučić , de la Real Sociedad.

, de la Real Sociedad. Lucas Bergvall, como otra alternativa joven bajo seguimiento.

La variedad de candidatos demuestra que Newcastle todavía no ha tomado una decisión definitiva. La llegada de un nuevo entrenador también obliga a evaluar las características de cada futbolista antes de realizar una inversión importante.

Richard Ríos espera su oportunidad en Benfica

Mientras su nombre gana fuerza en el mercado, Ríos continúa vinculado al proyecto del Benfica. El técnico Marco Silva ha manejado con cautela su regreso después de la participación del colombiano en el Mundial.

El mediocampista ingresó en el segundo tiempo de la goleada 6-1 sobre Hearts, correspondiente a la ida de la tercera fase de la Europa League, y continúa recuperando ritmo competitivo.

Su situación podría cambiar rápidamente si Newcastle decide transformar el interés inicial en una propuesta formal. Una oferta que supere los 40 millones de euros tendría posibilidades de abrir una negociación con Benfica y convertir al colombiano en uno de los grandes movimientos de este mercado para el fútbol inglés.

Por ahora, Richard Ríos permanece atento a un escenario que puede cambiar en cuestión de días. Newcastle lo considera una alternativa de categoría para su mediocampo y Benfica ya ha dejado claro que una oferta suficientemente importante podría sentar las bases de una operación que llevaría al internacional colombiano directamente a la Premier League.