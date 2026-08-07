Ronald Araujo está a punto de convertirse en nuevo jugador del Liverpool. El conjunto inglés alcanzó un acuerdo verbal con el FC Barcelona para incorporar al central uruguayo en calidad de cedido durante la temporada 2026/2027, en una operación que tomó forma después de que el futbolista conociera de primera mano los planes que Hansi Flick tenía para él.

Según confirmó Fabrizio Romano este viernes 7 de agosto de 2026, el director deportivo del conjunto azulgrana, Deco, dio el visto bueno definitivo a la cesión del internacional uruguayo. El defensor, que tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2031, viajará a Inglaterra para completar los últimos pasos de una operación que le permitirá buscar el protagonismo que perdió en el Camp Nou.

Araujo habló con Flick y tomó una decisión

La salida de Ronald Araujo comenzó a tomar forma después de una conversación con Hansi Flick. El encuentro entre el entrenador y el central uruguayo sirvió para confirmar un escenario que ya había sido planteado meses atrás a su entorno: el futbolista no tendría un papel protagonista durante la nueva temporada.

Flick fue directo con Araujo y le explicó que su rol se mantendría en un segundo plano dentro de la rotación defensiva. La competencia en la plantilla y las preferencias tácticas del técnico alemán reducían sus posibilidades de acumular minutos de manera regular.

Ante esa situación, el zaguero entendió que lo mejor para su carrera era buscar una alternativa que le permitiera recuperar continuidad. El Liverpool apareció entonces como una opción especialmente atractiva, tanto por la magnitud del club como por la posibilidad de asumir un papel importante desde el comienzo.

La operación también supone un cambio relevante para un futbolista que renovó su contrato con el Barcelona en enero de 2025 y quedó vinculado a la institución hasta junio de 2031.

Liverpool necesitaba un central con urgencia

El interés del Liverpool no apareció de manera improvisada. El conjunto dirigido por Andoni Iraola necesitaba reforzar su defensa debido a las numerosas bajas que afectaron esa zona durante las últimas semanas.

Las lesiones de Joe Gomez y Giovanni Leoni, además de los problemas físicos de Jérémy Jacquet, dejaron al entrenador con pocas alternativas para afrontar el inicio de la Premier League.

La situación era especialmente delicada porque Virgil van Dijk, a sus 35 años, aparecía como uno de los pocos centrales disponibles con experiencia suficiente para asumir la responsabilidad defensiva.

Liverpool buscaba, además, un futbolista capaz de ofrecer más de una solución. Araujo responde precisamente a ese perfil por su capacidad para actuar como central y lateral derecho, una característica que encaja con las necesidades inmediatas del equipo.

Iraola conoce perfectamente al uruguayo de su etapa en el fútbol español y considera que su capacidad física, versatilidad y experiencia pueden ser determinantes para solucionar el problema defensivo.

La cesión de Ronald Araujo toma forma

El acuerdo alcanzado entre Liverpool y FC Barcelona contempla, en principio, una cesión por toda la temporada 2026/2027. Todavía no se han hecho públicas las condiciones económicas definitivas ni se ha confirmado si existirá una opción de compra al finalizar el préstamo.

La autorización de Deco representa, en cualquier caso, el paso decisivo para que la operación pueda completarse. El Barcelona considera conveniente facilitar la salida temporal de un jugador que necesita minutos y que, al mismo tiempo, puede liberar margen dentro de la estructura salarial.

Araujo viajará este fin de semana a Inglaterra para completar el proceso. El Liverpool tiene previsto someterlo al reconocimiento médico este sábado 8 de agosto y, si supera las pruebas, procederá con la firma de los documentos y el anuncio oficial.

Un nuevo escenario para Araujo en la Premier League

La llegada al Liverpool representa una oportunidad importante para Ronald Araujo. El uruguayo necesita recuperar regularidad después de una etapa en la que perdió protagonismo con el Barcelona y ahora tendrá la posibilidad de competir en una de las ligas más exigentes del mundo.

Su llegada también responde a una necesidad concreta del Liverpool, que debe recomponer una defensa golpeada por las lesiones y con pocas alternativas disponibles.

El acuerdo verbal ya está alcanzado y las partes trabajan en los últimos trámites. Si el reconocimiento médico transcurre con normalidad, Ronald Araujo dejará temporalmente el Barcelona y comenzará una nueva etapa en Inglaterra bajo las órdenes de Andoni Iraola.

El movimiento le permitirá al uruguayo buscar los minutos que no tenía garantizados en Barcelona, mientras Liverpool incorpora a un defensor polivalente que puede actuar en varias posiciones y que llega justo cuando el equipo necesitaba reforzar su zaga.