Ruben Amorim ya empieza a tomar decisiones de peso sobre la plantilla del AC Milan y dos nombres importantes han quedado señalados para abandonar el proyecto. El técnico portugués considera necesario reducir el número de futbolistas disponibles y, dentro de esa reestructuración, Fikayo Tomori y Youssouf Fofana aparecen en la lista de jugadores que el club italiano está dispuesto a escuchar ofertas durante este mercado.

La entidad rossonera ha establecido además unas condiciones económicas para sus posibles salidas. Por el central inglés espera recibir al menos 15 millones de euros, mientras que por el mediocampista francés pretende recuperar una cifra cercana a los 20 millones que invirtió en su incorporación.

La decisión se produce después de que Amorim advirtiera que debía trabajar con una plantilla más reducida. El entrenador portugués entiende que el exceso de efectivos puede dificultar la gestión del grupo y ya comenzó a definir qué futbolistas tendrán un papel importante durante la temporada 2026/27.

Fikayo Tomori queda en la rampa de salida

El caso de Fikayo Tomori resulta especialmente llamativo porque el defensor todavía conserva cartel en el fútbol inglés. Sin embargo, su contrato con el AC Milan termina el 30 de junio de 2027, por lo que el club considera que este verano representa una oportunidad importante para obtener una compensación económica por su salida.

La valoración del conjunto italiano se encuentra entre los 15 y 20 millones de euros. El Newcastle ya habría presentado una propuesta cercana a los 15 millones, mientras que el Coventry también exploró la posibilidad de incorporar al internacional inglés.

Tomori no dio el visto bueno a la alternativa del Coventry, pero el escenario podría ser diferente ante una propuesta del Newcastle, tanto por la capacidad económica del club como por la posibilidad de regresar a la Premier League.

La salida del zaguero también tendría una explicación deportiva. Amorim pretende incorporar otro central que se adapte mejor a sus necesidades y que pueda ofrecer garantías en la construcción desde la última línea.

Youssouf Fofana también puede salir

El segundo nombre señalado es Youssouf Fofana. El centrocampista francés tiene contrato con el AC Milan hasta 2028 y durante la pasada temporada tuvo una participación importante, disputando 33 partidos de Serie A, con dos goles y tres asistencias.

Pese a esos números, su lugar en la planificación de Amorim está siendo revisado. El Milan está dispuesto a estudiar propuestas por el mediocampista siempre que estas alcancen una cifra cercana a los 20 millones de euros, cantidad que permitiría recuperar prácticamente la inversión realizada en 2024 para contratarlo desde el Mónaco.

El Crystal Palace ya habría mostrado interés en conocer las condiciones de una eventual operación. Para Fofana, además, un cambio de escenario podría representar la posibilidad de encontrar un equipo en el que tenga garantizada una mayor continuidad durante el próximo curso.

Amorim quiere reducir la plantilla antes de fichar

Las posibles salidas de Tomori y Fofana forman parte de una estrategia más amplia de Ruben Amorim. El técnico considera necesario disminuir el número de futbolistas antes de terminar de definir su plantilla y, al mismo tiempo, liberar espacio para nuevas incorporaciones.

Una de las prioridades apunta precisamente al centro de la defensa. En ese sentido, el nombre de Gonçalo Inácio ha ganado protagonismo como una de las alternativas que se manejan para reforzar la zaga.

La operación tendría lógica dentro del nuevo proyecto: la salida de Tomori permitiría liberar una plaza y abrir la puerta a un central con características más cercanas a las que busca Amorim para su sistema.

Newcastle y Crystal Palace aparecen en escena

El mercado inglés puede convertirse en el principal escenario para resolver ambos casos. Newcastle ya conoce las condiciones del Milan por Tomori, mientras que Crystal Palace ha preguntado por la situación de Fofana.

La dirección deportiva rossonera no tiene intención de regalar a ninguno de los dos futbolistas. El objetivo pasa por obtener como mínimo 15 millones de euros por Tomori y alrededor de 20 millones por Fofana, mientras Amorim espera que las negociaciones permitan reducir la plantilla antes del cierre de la ventana de fichajes.

Así, dos jugadores que hasta hace poco formaban parte habitual del proyecto del Milan pueden terminar buscando nuevo destino. La decisión de Amorim marca un nuevo capítulo en la reconstrucción del equipo y podría ser apenas el comienzo de una profunda depuración de la plantilla.