Romelu Lukaku afronta las últimas semanas del mercado de fichajes con su futuro todavía en el aire. El delantero belga, de 33 años, tiene los días contados en el Nápoles, que ya trabaja en su salida y ha fijado una cantidad cercana a los 10 millones de euros para permitir su marcha.

Según informa La Gazzetta dello Sport, el AS Mónaco ha solicitado información sobre las condiciones de una posible operación y aparece como uno de los destinos que puede tomar fuerza para el experimentado atacante. El conjunto del Principado estudia su incorporación ante la posibilidad de perder a Folarin Balogun y valora especialmente la experiencia y el poderío físico del internacional belga.

La situación de Lukaku también ha despertado interés fuera de Europa. La MLS, la Saudi Pro League y el Fenerbahçe aparecen entre las alternativas que se mantienen sobre la mesa, aunque la prioridad del futbolista sería continuar compitiendo en el fútbol europeo.

Mónaco analiza el fichaje de Romelu Lukaku

El AS Mónaco considera que Lukaku puede convertirse en una oportunidad de mercado para reforzar su ataque. El delantero posee una extensa experiencia en las principales ligas europeas y su capacidad física podría darle al conjunto dirigido por Filipe Luís una variante diferente para competir en la Ligue 1.

La posibilidad de llegar al Principado también tendría un atractivo especial para el futbolista, ya que allí podría reencontrarse con Paul Pogba, uno de sus antiguos compañeros y amigo personal.

El interés monegasco todavía se encuentra en una fase inicial. El club francés ha pedido información y analiza las condiciones de la operación antes de decidir si presenta una propuesta formal al Nápoles.

Nápoles pone precio a la salida de Lukaku

La entidad italiana está decidida a desprenderse del delantero después de una temporada 2025-26 que no terminó de responder a las expectativas. La situación deportiva y algunos desencuentros internos han llevado al club a estudiar definitivamente su salida.

El Nápoles habría establecido un precio cercano a los 10 millones de euros, una cifra que busca facilitar la operación y, al mismo tiempo, permitir a Aurelio De Laurentiis avanzar en la reconstrucción de la plantilla.

La salida de Lukaku también está relacionada con la planificación ofensiva del conjunto italiano. El club pretende avanzar por Gabriel Jesus, actualmente en el Arsenal, y necesita liberar espacio dentro de su plantilla para acometer nuevos movimientos.

Fenerbahçe vuelve a preguntar por el delantero

El Fenerbahçe también aparece nuevamente en el horizonte de Lukaku. Según informaciones procedentes de Turquía, el atacante fue ofrecido por segunda ocasión al conjunto de Estambul después de un primer intento realizado durante el pasado mercado de invierno.

Esta vez el escenario podría ser diferente. Aunque todavía no existen negociaciones formales, el club turco estaría dispuesto a valorar la posibilidad de incorporar al delantero si las condiciones económicas de la operación resultan asumibles.

La opción turca se suma a los acercamientos que Lukaku ha recibido desde otras competiciones, aunque el belga mantiene como prioridad la posibilidad de permanecer en Europa.

MLS y Arabia Saudí también siguen atentos

El mercado norteamericano representa otra alternativa para el atacante. Atlanta United ya ha aparecido entre los clubes interesados, mientras que diferentes propuestas procedentes de la Saudi Pro League también forman parte del escenario que analiza el futbolista.

La posibilidad de continuar en Europa, sin embargo, mantiene al Mónaco y al Fenerbahçe en una posición especialmente interesante. El precio establecido por el Nápoles tampoco representa una barrera demasiado elevada para clubes con capacidad económica suficiente para asumir la operación.

Por ahora, el AS Mónaco ha dado el primer paso con la solicitud de información y deberá decidir si transforma ese interés inicial en una propuesta concreta. Mientras tanto, Lukaku espera resolver un futuro que podría llevarlo a una nueva experiencia en el fútbol europeo después de su etapa en Italia.