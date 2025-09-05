La Selección Colombia vivió una jornada clave en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con su victoria sobre Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El gran protagonista fue James Rodríguez, quien anotó el gol que abrió el marcador y así alcanzó un registro histórico que lo consolida como uno de los máximos referentes de la Tricolor.

Con este tanto al arquero Carlos Lampe, James llegó a 14 goles en Eliminatorias Sudamericanas, superando a Radamel Falcao García (13) y convirtiéndose en el colombiano con más anotaciones en la competencia. Además, su impacto no se limita a esta estadística: ya suma 30 goles en 117 partidos oficiales con la Selección, ubicándose como el segundo máximo anotador histórico del equipo nacional, solo por detrás del propio Falcao, quien acumula 36.

James Rodríguez, máximo goleador de la Selección Colombia en Eliminatorias

El gol ante Bolivia marcó un antes y un después en la historia de James con la Selección. El mediocampista alcanzó las 14 anotaciones en Eliminatorias, todas distribuidas en diferentes fases clasificatorias al Mundial, desde Brasil 2014 hasta el actual proceso rumbo a 2026.

Su capacidad de aparecer en los momentos determinantes lo convirtió en un jugador clave para Colombia. En esta competencia, James no solo ha aportado goles, también ha sido el motor creativo del equipo con asistencias y liderazgo en partidos cruciales.

Con esta cifra, James supera el registro de Falcao García (13), quien hasta ahora ostentaba el título de máximo artillero colombiano en Eliminatorias. El nuevo récord coloca al cucuteño en la cúspide de los goleadores nacionales en esta competencia.

Los 14 goles de James Rodríguez en Eliminatorias

James Rodríguez ha hecho parte de 4 procesos premundialistas con la Tricolor y en todos anotó:

2014 (3): Perú (visitante), Chile (visitante) y Ecuador (local).

Perú (visitante), Chile (visitante) y Ecuador (local). 2018 (6): Chile (visitante), Bolivia (visitante), Venezuela (local), Bolivia (local), Ecuador (visitante) y Perú (visitante).

Chile (visitante), Bolivia (visitante), Venezuela (local), Bolivia (local), Ecuador (visitante) y Perú (visitante). 2022 (2): Ecuador (visitante) y Venezuela (visitante)

Ecuador (visitante) y Venezuela (visitante) 2026 (3): Uruguay (local), Argentina (local) y Bolivia (local).

James Rodríguez: 30 goles con la Selección Colombia

Más allá de lo que significan sus números en Eliminatorias, la carrera de James con la Tricolor tiene cifras que lo consolidan como uno de los grandes de todos los tiempos. Con su anotación frente a Bolivia, llegó a 30 goles en 117 partidos vistiendo la camiseta amarilla, ubicándose como el segundo máximo anotador histórico de Colombia.

Por delante suyo únicamente está Radamel Falcao García, con 36 tantos. Atrás quedaron nombres legendarios como Arnoldo Iguarán (25), Faustino Asprilla (20) y Luis Díaz (19), todos referentes en diferentes generaciones del fútbol colombiano.

El camino de James como goleador de la Tricolor

James Rodríguez debutó con la Selección en 2011 y desde entonces se convirtió en una pieza fundamental del combinado nacional. Sus goles han llegado en todo tipo de escenarios: amistosos, Eliminatorias, Mundiales y Copa América.

Entre sus tantos más recordados están los que anotó en el Mundial de Brasil 2014, donde fue Bota de Oro con seis anotaciones, incluido el inolvidable golazo ante Uruguay en octavos de final. Ese torneo marcó su carrera y lo catapultó como referente mundial, pero sus registros con la Selección no se detuvieron allí.

En Eliminatorias ha marcado en partidos cruciales que han acercado a Colombia a diferentes Mundiales. El más reciente, frente a Bolivia, fue el reflejo de su vigencia y de su capacidad para asumir el rol de líder en momentos determinantes.

James Rodríguez y los máximos goleadores de la historia de Colombia

Con sus 30 goles, James Rodríguez sigue escalando en la lista de goleadores históricos de la Selección. Así está la clasificación:

Radamel Falcao García: 36 goles JAMES RODRÍGUEZ: 30 goles Arnoldo Iguarán: 25 goles Faustino Asprilla: 20 goles Luis Díaz: 19 goles

El talentoso mediocampista se consolida en el segundo lugar y mantiene abierta la posibilidad de seguir acercándose a Falcao, sobre todo considerando que todavía está vigente y con espacio para ampliar su registro en las Eliminatorias rumbo a 2026 y en futuras competiciones oficiales.

La importancia de James en la Selección Colombia

Más allá de los números, James Rodríguez representa liderazgo, talento y compromiso con la Selección. Su rol como capitán lo ha convertido en un referente tanto dentro como fuera de la cancha. Con 117 partidos disputados, también es uno de los futbolistas con más presencias en la historia de la Tricolor.

En esta Eliminatoria, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, James ha recuperado protagonismo, aportando goles y asistencias que lo consolidan como un jugador determinante en el proyecto rumbo al Mundial 2026.

Un récord que agranda el legado de James Rodríguez en la Selección Colombia

El gol ante Bolivia no fue uno más en la carrera de James Rodríguez: lo convirtió en el máximo goleador colombiano en Eliminatorias y reforzó su posición como uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol nacional.

Con 30 goles totales, 14 de ellos en clasificatorias y un Mundial inolvidable en su palmarés, James sigue escribiendo capítulos dorados con la camiseta de Colombia, dejando un legado que lo coloca al nivel de los grandes referentes de todos los tiempos.