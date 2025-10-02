La Europa League continúa con la segunda jornada de la fase de liga y uno de los partidos más atractivos será el que enfrente a Real Betis vs Ludogorets, en un duelo con historia reciente en el torneo. El compromiso se jugará el jueves 2 de octubre de 2025 en el Ludogorets Arena de Razgrad (Bulgaria), a partir de las 18:45 en España y las 11:45 en Colombia, con los dirigidos por Manuel Pellegrini en busca de su primera victoria europea de la temporada.

El Betis llega con la moral alta después de una serie de resultados positivos en LaLiga, mientras que Ludogorets mantiene su dominio en el fútbol búlgaro y quiere aprovechar su localía para complicar a los verdiblancos. Será un choque de estilos y ambiciones en una competición que siempre ofrece sorpresas.

Dónde ver Real Betis vs Ludogorets en TV y ONLINE en España, Colombia y otros países

El encuentro entre Ludogorets y Real Betis se podrá ver en vivo en varios países:

España : transmisión por Movistar Liga de Campeones (diales 60 de Movistar y 115 de Orange) y en LaLiga TV Bar (dial 300) .

: transmisión por (diales 60 de Movistar y 115 de Orange) y en . Colombia y el resto de Sudamérica : disponible en ESPN en TV y en Disney Plus de manera online.

: disponible en y en de manera online. Estados Unidos : señal exclusiva a través de DAZN, Paramount+, CBSSN y Fubo Sports .

: señal exclusiva a través de . México: transmisión en TNT Sports y HBO Max.

De esta forma, el partido estará disponible para los aficionados en múltiples plataformas, tanto en televisión como en streaming.

Estadio y escenario del partido de Europa League en Bulgaria

El compromiso se disputará en el Ludogorets Arena, un estadio con capacidad para 10.000 espectadores ubicado en la ciudad de Razgrad. Aunque pequeño en comparación con otros escenarios europeos, este recinto ha sido testigo de varias noches de gloria para el club búlgaro, que desde 2012 domina su liga de manera ininterrumpida y se ha ganado un lugar en la élite del fútbol continental.

Horario de Real Betis vs Ludogorets, país por país

El partido podrá verse en distintos horarios alrededor del mundo:

España : 18:45 horas

: 18:45 horas Colombia, Perú y Ecuador : 11:45 horas

: 11:45 horas Argentina, Uruguay y Chile : 13:45 horas

: 13:45 horas México : 10:45 horas

: 10:45 horas Estados Unidos (Este) : 12:45 horas

: 12:45 horas Inglaterra y Portugal : 17:45 horas

: 17:45 horas Alemania, Francia e Italia: 18:45 horas

Probables alineaciones de Real Betis y Ludogorets

Ludogorets: Sergio Padt; Joel Andersson, Dinis Almeida, Edvin Kurtulus, Son; Pedro Naressi, Petar Stanic, Deroy Duarte, Erick Marcus, Yves Erick Bile y Caio Vidal. DT: Rui Mota.

Real Betis: Pau López; Ángel Ortiz, Natan de Souza, Valentín Gómez, Junior Firpo; Marc Roca, Sergi Altimira, Giovani Lo Celso; Antony, Rodrigo Riquelme y Cedric Bakambu. DT: Manuel Pellegrini.

Noticias del Real Betis antes del viaje a Bulgaria

El Betis encara este duelo tras cerrar una racha positiva en LaLiga, con seis puntos logrados en sus últimos tres partidos en el estadio de La Cartuja. Tras el empate contra Nottingham Forest en su debut europeo, el equipo de Pellegrini busca su primera victoria en el torneo para dar un paso firme hacia la clasificación.

El Ingeniero no podrá contar con jugadores clave como Isco, Bartra, Diego Llorente y Nelson Deossa, todos lesionados. Tampoco estará Pablo García, convocado con la selección española sub-20. Aun así, Pellegrini tiene previsto realizar rotaciones para repartir cargas, con futbolistas como Ángel Ortiz, Lo Celso, Riquelme y Bakambu con grandes opciones de ser titulares.

Cómo llega el Ludogorets a este compromiso

El Ludogorets es el club más dominante de Bulgaria, con 14 títulos de liga consecutivos desde 2012. Actualmente marcha segundo en su campeonato local y llega tras golear 3-0 al Montana. En la jornada inaugural de la Europa League venció al Malmö con tantos de Yves Erick Bile y Petar Stanic, mostrando su capacidad ofensiva.

El equipo de Rui Mota cuenta con jugadores destacados como el brasileño Caio Vidal y el ghanés Tekpetey, además del lateral español Son, ex Sevilla. En competiciones europeas, Ludogorets se ha caracterizado por su intensidad en casa, aunque en la última visita del Betis a este estadio los verdiblancos lograron imponerse por 0-1 en la edición 2022/23.