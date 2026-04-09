El ciclo de Leonel Álvarez en Atlético Bucaramanga llegó a su punto final. El entrenador antioqueño, que asumió el cargo en marzo de 2025, logró construir un proceso competitivo que incluyó participación en varias competencias.

Una racha negativa en la Liga BetPlay 2026 terminó generando un contexto complicado para el equipo santandereano. Los resultados recientes y la presión por mantenerse en la lucha por la clasificación habrían llevado a la dirigencia a tomar la decisión de cerrar el ciclo antes de que termine el semestre.

La racha que precipitó el final del proceso de Leonel Álvarez en Bucaramanga

El punto de quiebre para el proceso de Leonel Álvarez habría llegado tras una serie de resultados adversos en la Liga BetPlay. Bucaramanga acumuló 6 partidos consecutivos sin victorias, una racha que incluyó 4 derrotas seguidas en ese mismo periodo (Junior, Santa Fe, América de Cali y Águilas Doradas).

El último resultado que encendió las alarmas fue la derrota 2-1 ante Águilas Doradas, un partido en el que el equipo no logró revertir la tendencia negativa que venía arrastrando. Tras ese encuentro comenzó a circular con fuerza en la prensa bumanguesa la versión de que la dirigencia ya había tomado la decisión de finalizar el ciclo del entrenador.

Bucaramanga en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

En el momento en que se filtró la información sobre la salida del entrenador, Atlético Bucaramanga se encontraba en el puesto 12 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

A pesar de ese lugar en la clasificación, el equipo no estaba lejos de la zona de clasificación. La diferencia con el octavo puesto era de solo tres puntos, lo que mantenía abierta la posibilidad matemática de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Sin embargo, el análisis interno del club habría llevado a considerar que un cambio en el cuerpo técnico podría ayudar a reaccionar en la recta final del semestre.

Los números de Atlético Bucaramanga con Leonel Álvarez como DT

Más allá del presente reciente, el balance estadístico del proceso de Leonel Álvarez en Bucaramanga muestra un rendimiento competitivo. Durante su gestión, el entrenador dirigió 67 partidos oficiales con el club santandereano. Su registro completo incluye:

30 victorias

19 empates

18 derrotas

Estos resultados se traducen en un rendimiento promedio del 54%, una cifra que refleja un proceso con más resultados positivos que negativos. El ciclo incluyó participación en varias competencias del calendario del fútbol colombiano y continental.

Un proceso con presencia en torneos nacionales e internacionales

El paso de Leonel Álvarez por Bucaramanga no se limitó únicamente a la Liga BetPlay. Durante su gestión, el equipo también compitió en otros torneos relevantes. El entrenador dirigió al club en:

Liga BetPlay

Copa BetPlay

Copa Sudamericana

Copa Libertadores

Esta presencia en diferentes torneos mostró un Bucaramanga con aspiraciones deportivas importantes y con la intención de consolidarse como un equipo competitivo tanto a nivel local como internacional.

El momento del cambio en Atlétic Bucaramanga

A pesar de los números positivos en el balance general, el fútbol suele estar marcado por la urgencia de los resultados inmediatos. En ese contexto, la racha negativa reciente terminó pesando en la evaluación del proceso.

El club habría tomado la decisión de cerrar el ciclo para intentar reaccionar en la recta final del campeonato. La intención sería terminar el semestre con otro entrenador al frente del equipo, buscando recuperar el camino en la Liga BetPlay.