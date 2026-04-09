El momento que atraviesa el Real Madrid ha reabierto un debate inevitable entre aficionados y analistas: el impacto que tuvo el cambio en el banquillo a mitad de temporada. Tras la derrota sufrida en el Santiago Bernabéu ante el Bayern Múnich en la Champions League, los números del equipo bajo el mando de Álvaro Arbeloa empezaron a compararse directamente con los que había dejado Xabi Alonso antes de su salida.

El club tomó la decisión de apostar por Arbeloa tras la inesperada salida de Xabi Alonso a mediados de enero. En aquel momento, el equipo atravesaba un buen tramo competitivo y el exmediocampista había logrado consolidar un rendimiento sólido. Sin embargo, apenas tres meses después, una estadística concreta comenzó a llamar la atención dentro del entorno madridista.

El dato que genera expectativa con el DT de Real Madrid

La derrota ante el Bayern Múnich no solo complicó la eliminatoria de Champions League. También dejó una cifra que rápidamente empezó a circular en el análisis del rendimiento del equipo.

Con ese resultado, Álvaro Arbeloa alcanzó las seis derrotas como entrenador del Real Madrid en apenas 19 partidos dirigidos. Esa cifra ya supera el número total de derrotas que había acumulado el equipo bajo el mando de Xabi Alonso.

El dato resulta llamativo porque el actual técnico alcanzó ese número de caídas en un periodo considerablemente más corto. Mientras Alonso dirigió 28 partidos antes de abandonar el cargo, Arbeloa ya superó su registro negativo en menos encuentros.

Los números de Xabi Alonso con Real Madrid

Durante el ciclo de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, el equipo logró mantener una dinámica competitiva bastante estable. En total dirigió 28 partidos oficiales antes de su salida a mediados de enero. En ese periodo, el balance fue el siguiente:

5 derrotas

23 partidos sin perder

Un porcentaje de victorias del 73,7%

Ese rendimiento permitió que el Real Madrid se mantuviera competitivo tanto en LaLiga como en la Champions League. Además, el equipo mostró una identidad clara de juego, con un estilo que combinaba posesión, presión alta y un buen control del mediocampo. Ese contexto explica por qué su salida sorprendió a gran parte del entorno del club.

El registro de Álvaro Arbeloa dirigiendo a Real Madrid

Tras la salida de Xabi Alonso, el club decidió apostar por Álvaro Arbeloa, una figura muy identificada con la institución y con experiencia en las categorías formativas. Desde su llegada al primer equipo, el entrenador ha dirigido 19 partidos oficiales. En ese periodo el equipo ha acumulado 6 derrotas, una cifra que ya supera el total de caídas registradas durante la etapa anterior. Las derrotas del Real Madrid con Arbeloa han sido ante:

Albacete

Benfica

Osasuna

Getafe

Mallorca

Bayern Múnich

Este último resultado, precisamente, es el que generó mayor impacto por tratarse de un partido clave en la Champions League.

La comparación de porcentajes entre Arbeloa y Xabi Alonso

A pesar de que el número de derrotas ya es mayor bajo el mando de Arbeloa, el porcentaje de victorias entre ambos entrenadores sigue siendo relativamente cercano. Los registros actuales indican:

Xabi Alonso: 73,7% de victorias

73,7% de victorias Álvaro Arbeloa: 72,2% de victorias

Esto significa que, aunque el equipo ha sufrido más derrotas en menos partidos con Arbeloa, el volumen de victorias sigue siendo alto. La diferencia entre ambos entrenadores es mínima en términos de efectividad general. Este detalle explica por qué el debate dentro del entorno madridista sigue abierto.

La expectativa en el entorno del Real Madrid

La comparación entre ambos entrenadores no implica necesariamente una evaluación definitiva del trabajo de Arbeloa. Sin embargo, sí refleja el nivel de expectativa que siempre rodea al Real Madrid.

En un club acostumbrado a competir por todos los títulos, cada estadística se analiza con lupa. Y cuando se produce un cambio en el banquillo a mitad de temporada, las comparaciones con el ciclo anterior aparecen casi de manera automática.

Por ahora, los números muestran que el margen entre ambos entrenadores sigue siendo reducido en términos de porcentaje de victorias. Sin embargo, el hecho de haber superado ya el número de derrotas de la etapa anterior se convirtió en uno de los datos más comentados dentro del entorno madridista en las últimas semanas.

Preguntas frecuentes sbre Arbeloa y Xabi Alonso en Real Madrid

¿Cuántas derrotas tiene Real Madrid con Álvaro Arbeloa como entrenador?

Desde que asumió el cargo a mediados de enero, el Real Madrid dirigido por Álvaro Arbeloa acumula seis derrotas en 19 partidos oficiales. Las caídas se produjeron ante Albacete, Benfica, Osasuna, Getafe, Mallorca y Bayern Múnich. Este dato ha generado debate porque el número de derrotas llegó en menos encuentros que durante la etapa anterior.

¿Cuántas derrotas tuvo el Real Madrid con Xabi Alonso en el banquillo?

Durante el periodo en el que Xabi Alonso estuvo al frente del equipo, el Real Madrid disputó 28 partidos oficiales. En ese tramo registró cinco derrotas, lo que significa que el equipo perdió menos encuentros en un número mayor de partidos. Esa diferencia es la que hoy se utiliza como referencia para comparar ambos ciclos.

¿Qué porcentaje de victorias tiene cada entrenador con Real Madrid?

Xabi Alonso dejó un porcentaje de victorias del 73,7% durante su etapa en el banquillo del Real Madrid. Por su parte, Álvaro Arbeloa registra actualmente un 72,2%. Aunque Arbeloa ya tiene más derrotas en menos partidos, la diferencia en efectividad sigue siendo mínima, lo que mantiene abierto el análisis sobre el rendimiento del equipo.

¿Por qué se compara tanto el ciclo de Arbeloa con el de Xabi Alonso?

La comparación surge porque el cambio de entrenador ocurrió en plena temporada y con el equipo compitiendo en varias competiciones importantes. Xabi Alonso dejó cifras positivas antes de salir del club, por lo que los resultados del equipo bajo el mando de Arbeloa inevitablemente se analizan frente a ese punto de referencia reciente.