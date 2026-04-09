El precio del dólar en Colombia vuelve a captar la atención este jueves 9 de abril de 2026, una jornada clave para quienes siguen de cerca el comportamiento del mercado cambiario. La divisa estadounidense continúa siendo un referente diario para decisiones económicas, desde inversiones hasta compras internacionales.

Los movimientos del dólar están directamente ligados a factores globales, especialmente a la economía de Estados Unidos, cuyos cambios pueden impactar la estabilidad del tipo de cambio en Colombia. En este contexto, conocer la cotización oficial del día es fundamental para entender el panorama económico actual.

Precio del dólar en Colombia hoy, 9 de abril de 2026

Para este jueves 9 de abril de 2026, el precio del dólar en Colombia inicia en $3.640,00 pesos colombianos, de acuerdo con la tasa oficial basada en la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM).

Este valor es establecido con base en los datos del Banco de la República de Colombia, entidad encargada de consolidar la información del mercado cambiario y definir la referencia oficial que rige en el país. La cifra representa una variación frente al día anterior, lo que refleja los ajustes naturales del mercado ante factores externos e internos.

Cómo se ha comportado el dólar en Colombia durante abril

Durante los primeros días de abril, el dólar en Colombia ha tenido movimientos moderados, con una tendencia que evidencia estabilidad en el mercado, aunque con leves cambios entre jornadas. Así ha sido la cotización en lo corrido del mes:

Miércoles 08 de abril: $3.678,19

Martes 07 de abril: $3.664,41

Lunes 06 de abril: $3.675,81

Domingo 05 de abril: $3.675,81

Sábado 04 de abril: $3.675,81

Viernes 03 de abril: $3.675,81

Jueves 02 de abril: $3.675,81

Miércoles 01 de abril: $3.660,10

Comparando estos valores, se observa una ligera disminución en la cotización para este 9 de abril, lo que puede responder a ajustes en la oferta y demanda de divisas.

Dólar en Colombia: ¿Cuál es la diferencia entre el dólar de compra y venta?

Uno de los conceptos clave para entender el mercado cambiario en Colombia es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del dólar. Aunque la TRM sirve como referencia oficial, en la práctica las entidades financieras manejan valores distintos.

El dólar de compra es el precio que pagan bancos o casas de cambio por adquirir dólares de los usuarios. Por su parte, el dólar de venta es el valor al que estas entidades venden la divisa al público.

La diferencia entre ambos se conoce como “spread” y representa el margen de ganancia de las entidades. Este puede variar dependiendo del lugar, el volumen de la transacción y las condiciones del mercado.

Factores que influyen en el precio del dólar en Colombia

El comportamiento del dólar no depende de un solo elemento. Existen múltiples factores que inciden en su valor diariamente:

Las decisiones económicas de Estados Unidos y su política monetaria.

El precio internacional del petróleo, clave para Colombia.

La inflación y tasas de interés locales.

La percepción de riesgo de los inversionistas.

Estos factores explican por qué el dólar puede presentar variaciones incluso en periodos de aparente estabilidad, convirtiéndose en un indicador clave para medir la salud económica del país.