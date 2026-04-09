Jorge Carrascal está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera en el fútbol brasileño. Desde su llegada a Flamengo procedente del fútbol ruso, el mediocampista colombiano se ha convertido en una pieza influyente dentro de uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Su impacto ha sido inmediato, tanto en rendimiento como en resultados.

En apenas ocho meses con el equipo, Carrascal ya suma 44 partidos, 5 goles, 9 asistencias y tres títulos, cifras que explican por qué muchos analistas y medios brasileños hablan de él como uno de los fichajes más exitosos del club en los últimos años. Su presencia ha coincidido con una etapa muy ganadora para Flamengo, consolidándolo como una figura clave dentro del proyecto deportivo.

Jorge Carrascal, impacto inmediato en Flamengo

Desde su llegada al club carioca, Carrascal mostró una adaptación rápida al ritmo del fútbol brasileño. Su capacidad para moverse entre líneas, generar juego ofensivo y aportar creatividad en el último tercio del campo lo convirtió rápidamente en una pieza importante dentro del esquema del equipo.

Los números respaldan esa influencia. En sus primeros 44 partidos con Flamengo, el colombiano registró 5 goles y 9 asistencias, estadísticas que reflejan su aporte tanto en la generación como en la finalización de jugadas. Más allá de los números, su estilo de juego ha aportado dinamismo y desequilibrio al ataque del equipo.

Jorge Carrascal en Flamengo: 3 títulos en menos de un año

Uno de los aspectos que más llama la atención del paso de Carrascal por Flamengo es la cantidad de títulos conseguidos en poco tiempo. En solo ocho meses con el club, el mediocampista colombiano ya ha levantado tres trofeos importantes.

Los primeros fueron nada menos que la Copa Libertadores 2025 y el Brasileirao 2025, títulos de los más prestigiosos del fútbol sudamericano. Flamengo logró imponerse en una campaña sólida y Carrascal fue parte del plantel que conquistó el continente.

Luego llegó un título más en el ámbito local: el Campeonato Carioca 2026. Ambos trofeos consolidaron el dominio del club en el fútbol brasileño y confirmaron el buen momento colectivo del equipo.

Para Carrascal, estos logros representan un salto importante en su carrera, posicionándolo como un futbolista ganador en uno de los clubes con mayor presión y exigencia del continente.

Un 2026 con protagonismo constante para Jorge Carrascal en Flamengo

En la actual temporada, Carrascal continúa siendo un jugador influyente dentro del plantel. En lo que va de 2026 ya suma 20 partidos disputados, con un balance de 2 goles y 4 asistencias.

Estos números reflejan su capacidad para mantenerse como una pieza regular dentro del equipo, aportando creatividad y soluciones en partidos cerrados. Su visión de juego y su habilidad para generar ventajas en espacios reducidos lo convierten en un recurso valioso para el entrenador.

Además, su versatilidad táctica le permite desempeñarse en diferentes posiciones del frente ofensivo, algo que ha sido clave para mantener su protagonismo dentro de un plantel con múltiples figuras.

La Libertadores vuelve a ser el gran objetivo de Flamengo con Jorge Carrascal

Con los títulos recientes en su vitrina, Flamengo ya comenzó la defensa de su corona continental. El equipo inició la búsqueda del bicampeonato de la Copa Libertadores con una visita a Cusco FC en Perú, en un partido que marca el comienzo de un nuevo desafío para el club brasileño.

Para Carrascal, esta competición representa una oportunidad de seguir ampliando su legado con el equipo. Haber sido parte del título de 2025 le otorga experiencia y confianza para enfrentar nuevamente el torneo más importante de clubes en Sudamérica.

En Flamengo saben que el talento del colombiano puede ser determinante en partidos de alta exigencia. Por eso, cada actuación suya es seguida con atención por la hinchada y por los analistas del fútbol sudamericano, que ven en él a uno de los jugadores capaces de marcar diferencias en los momentos decisivos.