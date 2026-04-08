El choque entre Barcelona y Atlético de Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League promete ser uno de los duelos más intensos de la temporada. No solo por la rivalidad doméstica, sino porque será la tercera vez que ambos se enfrenten en esta instancia europea.

Con antecedentes recientes cargados de goles, eliminatorias cerradas y cuentas pendientes, este enfrentamiento reúne todos los ingredientes de un verdadero clásico continental.

Un historial europeo que favorece al Atlético

Aunque el Barcelona domina el historial general entre ambos, la historia cambia cuando se trata de la Champions League.

El Atlético ganó las dos eliminatorias previas en cuartos

Temporada 2013/14: 2-1 global

Temporada 2015/16: 3-2 global

En ambos casos, figuras como Koke y Antoine Griezmann fueron determinantes para inclinar la balanza a favor del conjunto rojiblanco.

Así llegan Barcelona y Atlético

El presente de ambos equipos muestra caminos distintos, pero con resultados contundentes.

Barcelona: poder ofensivo y regularidad

El equipo dirigido por Hansi Flick llega con autoridad tras superar con claridad sus series previas:

Eliminó al Newcastle United (8-3 global)

(8-3 global) Ha alcanzado los cuartos de final en 25 ocasiones

Solo ha perdido 2 de sus últimos 18 partidos europeos en casa

Además, su capacidad ofensiva es uno de sus mayores argumentos:

Ha marcado en 29 de sus últimos 30 partidos de Champions

de Champions Promedia múltiples goles en sus últimas presentaciones

Atlético de Madrid: resistencia y pegada

El equipo de Diego Simeone ha tenido un camino más exigente, pero igualmente efectivo:

Eliminó al Tottenham Hotspur (7-5 global)

(7-5 global) Superó al Club Brugge en playoffs

en playoffs Solo ha perdido 2 de sus últimos 7 partidos europeos ante clubes españoles

Eso sí, su rendimiento como visitante genera dudas:

Solo 1 victoria en sus últimos 7 partidos fuera de casa en Europa

Enfrentamientos recientes: una rivalidad encendida

Más allá del contexto europeo, los cruces recientes entre ambos han sido vibrantes y llenos de goles.

Barcelona 3-1 Atlético en LaLiga

en LaLiga Victoria del Barça en Madrid con remontada incluida

El Atlético eliminó al Barcelona en Copa del Rey (4-3 global)

Estos resultados demuestran que no hay un dominador claro en el presente inmediato, lo que eleva la expectativa para este nuevo choque.

Datos clave que marcan la diferencia

El partido también estará marcado por nombres propios y estadísticas llamativas:

Lamine Yamal ha marcado en sus últimos 3 partidos de Champions

ha marcado en sus últimos 3 partidos de Champions Raphinha suma 10 goles en sus últimos 10 juegos de fase eliminatoria

suma 10 goles en sus últimos 10 juegos de fase eliminatoria Antoine Griezmann tiene pasado en el Barcelona (35 goles en 102 partidos)

tiene pasado en el Barcelona (35 goles en 102 partidos) Julián Alvarez vive un gran momento: 14 goles en sus últimos 17 partidos

Además, el Atlético llega con una estadística impactante:

Sus últimos 34 partidos europeos siempre tuvieron goles

siempre tuvieron goles Promedio de 3,9 goles por encuentro

Experiencia en la élite europea

Ambos clubes son habituales protagonistas en esta instancia:

Barcelona : 30 temporadas en Champions (récord compartido)

: 30 temporadas en Champions (récord compartido) Atlético: 16 participaciones, 13 consecutivas

Mientras el Barça busca reafirmar su dominio histórico, el Atlético quiere volver a dar el golpe en una fase donde ya ha sabido imponerse.

Un duelo que promete emociones fuertes

Todo está servido para un partido de alto voltaje. Dos estilos distintos, dos historias que se cruzan y una rivalidad que trasciende fronteras.

Este Barcelona vs Atlético de Madrid no es solo un cruce de cuartos de final: es un enfrentamiento cargado de tensión, historia y talento. Un duelo que, como pocas veces, tiene todos los ingredientes para convertirse en otro capítulo inolvidable de la Champions League.