La Champions League 2025-26 sigue avanzando en su fase de cuartos de final y ya dejó los resultados de la segunda parte de los partidos de ida. En esta jornada, equipos como PSG y Atlético de Madrid lograron marcar diferencia, mientras que Liverpool y Barcelona quedaron obligados a reaccionar en los duelos de vuelta.

Con estos resultados, el panorama de las llaves comienza a tomar forma. Las ventajas obtenidas en los primeros partidos condicionan lo que vendrá en los encuentros definitivos, donde se decidirán los equipos que avanzarán a las semifinales del torneo más importante de clubes en Europa.

Resultados de PSG vs Liverpool y Barcelona vs Atlético en Champions League

Los partidos de ida de estas llaves dejaron marcadores contundentes en favor de los equipos que jugaron como locales. Los resultados fueron:

PSG 2-0 Liverpool (Désiré Doué y Kvicha Kvaratshkelia)

FC Barcelona 0-2 Atlético de Madrid (Julián Álvarez y Alexander Sorloth)

En París, el PSG consiguió una victoria sólida ante Liverpool, imponiendo condiciones desde el inicio del partido. Los goles de Désiré Doué y Kvicha Kvaratshkelia le dieron al equipo francés una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta.

Por su parte, Atlético de Madrid sorprendió al Barcelona en condición de visitante. El equipo dirigido por Diego Simeone se impuso 0-2 en el estadio del conjunto catalán, con anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, logrando un resultado que cambia completamente el desarrollo de la serie. Estos marcadores dejan a PSG y Atlético con una ventaja clara en sus respectivas llaves.

Cuándo se juegan los partidos de vuelta de PSG vs Liverpool y Atlético vs Barcelona

La definición de estas series se llevará a cabo el próximo 14 de abril, fecha en la que se disputarán los partidos de vuelta de estos cuartos de final de la Champions League. Los encuentros programados son:

Liverpool vs PSG en Anfield

Atlético de Madrid vs Barcelona en el estadio Metropolitano

Ambos partidos serán determinantes para definir a los clasificados a semifinales. Los equipos que lograron ventaja en la ida buscarán sostenerla, mientras que sus rivales intentarán remontar para seguir en competencia.

Cómo se definen los clasificados a semifinales de Champions League

En esta fase del torneo, las llaves se definen por un sistema de puntos acumulados en los dos partidos. Cada victoria suma tres puntos, el empate otorga uno y la derrota no suma.

Si los equipos terminan igualados en puntos tras los dos encuentros, el siguiente criterio es la diferencia de goles en la serie. En caso de persistir la igualdad, se disputa una prórroga y, de ser necesario, una tanda de penales.

Este formato hace que la ventaja obtenida en el partido de ida sea determinante, especialmente cuando se trata de diferencias de dos goles o más.

PSG vs Liverpool: qué necesita cada equipo para clasificar

El PSG llega al partido de vuelta con una ventaja de dos goles tras el 2-0 conseguido en casa. Con ese resultado, el equipo parisino suma tres puntos y tiene múltiples escenarios favorables. El cuadro parisino avanzará a semifinales si gana nuevamente o si empata en Anfield. Incluso, podría clasificar perdiendo por un gol de diferencia, ya que mantendría la ventaja en la diferencia de goles.

Por su parte, Liverpool necesita una remontada en casa. Una victoria por un gol no será suficiente para avanzar, ya que el PSG seguiría arriba en la serie. Si el equipo inglés gana por dos goles de diferencia, igualará la serie en puntos y en goles, lo que llevaría la definición a una prórroga. En caso de que Liverpool logre una victoria por más de dos goles, avanzará directamente a semifinales.

Atlético de Madrid vs Barcelona: escenario idéntico en la serie

La llave entre Atlético de Madrid y Barcelona presenta un panorama muy similar al del cruce entre PSG y Liverpool. El equipo colchonero ganó 0-2 como visitante y llega con ventaja al partido de vuelta. El Atleti avanzará si gana nuevamente o si empata en el estadio Metropolitano. Incluso una derrota por un gol de diferencia le permitiría clasificar gracias a la ventaja obtenida en la ida.

Barcelona, por su parte, está obligado a buscar una remontada en territorio rival. Una victoria por un gol no le alcanzará para avanzar, mientras que un triunfo por dos goles de diferencia igualará la serie y llevará el partido a tiempo extra. Si el equipo catalán consigue una victoria por más de dos goles, logrará la clasificación directa a las semifinales.

Lo que dejan los resultados de los cuartos de final de Champions League

Los resultados de estos partidos de ida dejaron a PSG y Atlético de Madrid con una ventaja significativa en sus respectivas series. Ambos equipos supieron aprovechar su condición de local y ahora tendrán la posibilidad de gestionar esa diferencia en los encuentros de vuelta.

Por su parte, Liverpool y Barcelona enfrentarán el desafío de remontar ante rivales que llegan fortalecidos. Las series siguen abiertas, pero con escenarios que exigen actuaciones casi perfectas por parte de los equipos que están en desventaja. La definición de estas llaves promete partidos intensos, en los que cada gol puede cambiar el rumbo de la clasificación a semifinales en la Champions League.