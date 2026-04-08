El cruce entre Real Madrid y Bayern Múnich en la UEFA Champions League vuelve a presentar un escenario complejo para el equipo español. Tras el partido de ida de los cuartos de final, el conjunto alemán tomó ventaja con una victoria por 1-2. El único gol madridista fue anotado por Kylian Mbappé, lo que dejó abierta la eliminatoria pero obligó al club blanco a buscar la remontada en Alemania.

Ese contexto hace que el duelo de vuelta en el Allianz Arena esté rodeado de expectativa. Para avanzar a las semifinales de la Champions League, el Real Madrid deberá ganar como visitante ante uno de los equipos más fuertes del continente en su estadio. Sin embargo, el entrenador Álvaro Arbeloa se muestra convencido de que su equipo tiene argumentos para lograrlo, apoyándose tanto en la historia del club como en la mentalidad competitiva de sus futbolistas.

Real Madrid deberá ganar en Múnich para avanzar a semifinales de Champions

El triunfo del Bayern Múnich en el partido de ida cambió el panorama de la eliminatoria. Con el 1-2 conseguido en el Bernabéu, el conjunto alemán llega con ventaja al compromiso de vuelta y con la posibilidad de cerrar la serie ante su afición.

Para el Real Madrid, el reto es claro: ganar en Múnich. Cualquier triunfo permitiría al equipo seguir con vida en la competición y mantener el objetivo de alcanzar una nueva semifinal europea.

Este tipo de escenarios no es desconocido para el club blanco. A lo largo de su historia en la Champions League, el Real Madrid ha protagonizado remontadas memorables y partidos decisivos lejos del Santiago Bernabéu. Precisamente esa tradición competitiva es la que alimenta la confianza del entrenador madridista.

Las palabras de Arbeloa que reflejan confianza en el Real Madrid

Tras el partido de ida, Álvaro Arbeloa dejó un mensaje que resume la mentalidad con la que el equipo afrontará el partido en Alemania. El técnico del Real Madrid fue claro al referirse al desafío que supone jugar en el estadio del Bayern.

“Si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid. Somos el Real Madrid, sabemos de la dificultad de ganar allí, pero iremos a por ello”, afirmó el entrenador.

Arbeloa también destacó el carácter competitivo de sus futbolistas y la ambición que percibe en el grupo. Según explicó, la mentalidad del equipo es un factor clave para encarar el encuentro decisivo.

“Me aferro a mis jugadores para la vuelta. Admiro la ambición de mis jugadores de no querer perder. Tengo mucha confianza en ir a Alemania y poder ganar”, añadió el técnico.

Estas declaraciones reflejan la convicción con la que el Real Madrid prepara el compromiso de vuelta en la Champions League.

El historial de Real Madrid visitando al Bayern Múnich

El optimismo del entrenador tiene un contexto estadístico claro. A lo largo de la historia de la Champions League, Real Madrid y Bayern Múnich se han enfrentado 14 veces en Alemania, con el club bávaro actuando como local. El balance muestra la dificultad que representa jugar en Múnich:

9 victorias del Bayern Múnich

2 empates

3 victorias del Real Madrid

Aunque la estadística favorece al equipo alemán, los triunfos del Real Madrid en territorio bávaro han tenido un valor enorme dentro de la historia reciente del torneo. En varias ocasiones, esas victorias terminaron siendo decisivas para alcanzar la final de la Champions League o avanzar en eliminatorias de alto nivel.

Las tres victorias del Real Madrid visitando a Bayern Múnich

Las tres ocasiones en las que el Real Madrid ganó como visitante al Bayern Múnich quedaron grabadas en la historia del torneo por su importancia y por los protagonistas que participaron en ellas.

Semifinal de Champions 2014: Bayern 0-4 Real Madrid

La primera de esas victorias se produjo en las semifinales de la Champions League 2013-2014. En aquel momento, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti protagonizó una de las actuaciones más recordadas del club en Europa.

Real Madrid goleó 0-4 al Bayern Múnich en el Allianz Arena con dos goles de Sergio Ramos y dos de Cristiano Ronaldo. Aquella victoria selló el paso a la final de Lisboa, donde el equipo blanco conquistaría la famosa Décima Champions League.

Cuartos de final de Champions 2017: Bayern 1-2 Real Madrid

La segunda victoria madridista en Múnich llegó en los cuartos de final de la Champions League 2016-2017, con Zinedine Zidane como entrenador.

En ese encuentro, el Bayern se adelantó en el marcador, pero el Real Madrid reaccionó gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo, que terminó siendo decisivo para el resultado final de 1-2.

Semifinal de Champions 2018: Bayern 1-2 Real Madrid

El tercer triunfo del Real Madrid en Múnich se produjo en las semifinales de la Champions League 2017-2018, nuevamente bajo la dirección de Zinedine Zidane.

El Bayern se adelantó en el marcador, pero el equipo blanco respondió con goles de Marcelo y Marco Asensio, que permitieron al Real Madrid llevarse la victoria por 1-2.

Por qué el Real Madrid cree en repetir la historia en Múnich

La confianza expresada por Arbeloa también se explica por el peso histórico que tiene el Real Madrid en la Champions League. El club ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para competir en escenarios complejos y ante rivales de máximo nivel.

Además, las tres victorias logradas en el estadio del Bayern ocurrieron en momentos clave de eliminatorias europeas. Todas ellas tuvieron impacto directo en el camino hacia títulos continentales o finales del torneo. Ese antecedente refuerza la idea de que el Real Madrid tiene experiencia para afrontar partidos decisivos en Alemania. Aunque la estadística global favorece al Bayern, el club blanco ya ha demostrado que es capaz de ganar en Múnich cuando la eliminatoria lo exige.

Preguntas frecuentes sobre Real Madrid vs Bayern Múnich en Alemania

¿Cuántas veces ha ganado Real Madrid visitando al Bayern Múnich en Champions League?

Real Madrid ha logrado tres victorias como visitante frente al Bayern Múnich en la historia de la UEFA Champions League. Estos triunfos se dieron en eliminatorias muy importantes del torneo, lo que refuerza el peso histórico de esos resultados. Aunque el Bayern domina el historial jugando en casa, el club blanco ha demostrado que puede imponerse en el Allianz Arena en momentos decisivos.

¿Cuáles fueron las victorias del Real Madrid en Múnich ante el Bayern?

Los triunfos del Real Madrid en territorio bávaro ocurrieron en 2014, 2017 y 2018. El más recordado fue el 0-4 de las semifinales de 2014 con dobletes de Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. Luego llegaron dos victorias por 1-2: en cuartos de final de 2017 con doblete de Cristiano Ronaldo y en semifinales de 2018 con goles de Marcelo y Marco Asensio.

¿Por qué Álvaro Arbeloa cree que el Real Madrid puede ganar en Múnich?

El entrenador madridista destacó la mentalidad competitiva de su equipo y la historia del club en la Champions League. Arbeloa aseguró que, aunque reconoce la dificultad de ganar en el estadio del Bayern, el Real Madrid tiene experiencia en este tipo de partidos y jugadores con ambición suficiente para intentar la remontada.

¿Qué necesita el Real Madrid para avanzar a semifinales eliminando al Bayern?

Después de la derrota 1-2 en el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid necesita ganar el partido de vuelta en Alemania para seguir en la competición. Un triunfo en Múnich permitiría al equipo blanco cambiar el rumbo de la eliminatoria y mantener vivas sus aspiraciones en la Champions League.