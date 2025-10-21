La Champions League 2025-26 continúa su fase de liga y este martes el Barcelona recibe al Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuic, en el partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo. El encuentro comenzará a las 18:45 en España y 11:45 en Colombia, con el equipo de Hansi Flick buscando una victoria que le permita encaminar su clasificación.

El conjunto blaugrana llega con la necesidad de sumar, tras haber ganado en su debut ante el Newcastle (1-2) y caer en la segunda jornada frente al PSG (1-2). Enfrente estará el Olympiacos de José Luis Mendilibar, que busca su primer triunfo europeo después de empatar con Pafos y perder ante el Arsenal. Un choque con historia, estilos opuestos y realidades distintas, pero con mucho en juego para ambos.

Dónde ver Barcelona vs Olympiacos en España, Colombia y el mundo: opciones en TV y streaming

El partido podrá verse en directo a través de las principales señales oficiales de la UEFA Champions League:

España: M+ Liga de Campeones (dial M60 O115) y LaLiga TV Bar, disponibles en la plataforma Movistar Plus .

M+ Liga de Campeones (dial M60 O115) y LaLiga TV Bar, disponibles en la plataforma . Colombia y Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ en streaming.

en TV y en streaming. México: TNT SPORTS .

. Estados Unidos: TUDN, PARAMOUNT+ y ViX.

La transmisión contará con producción en alta definición y cobertura previa y posterior al partido, con análisis y entrevistas exclusivas desde Montjuic.

Dónde se juega el partido de la Champions: el Estadio Olímpico de Montjuic

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic, actual casa del FC Barcelona mientras avanza la remodelación del Camp Nou. Este escenario, con capacidad para 55.000 espectadores, ha albergado los encuentros europeos del club catalán durante la presente temporada.

Su ambiente se ha consolidado como un factor clave, con una afición que busca convertirlo en un fortín. El Barcelona llega invicto en sus últimos compromisos de local y espera mantener esa fortaleza en una noche clave para sus aspiraciones continentales.

A qué hora juegan Barcelona vs Olympiacos, país por país

El horario intermedio convierte este duelo en uno de los más seguidos del martes de Champions, con millones de aficionados pendientes de la actuación del nuevo proyecto de Hansi Flick.

España: 18:45

18:45 Reino Unido: 17:45

17:45 Colombia, Perú y Ecuador: 11:45

11:45 Argentina y Chile: 13:45

13:45 México: 10:45

10:45 Estados Unidos (ET): 12:45

12:45 Brasil: 13:45

13:45 Francia, Italia y Alemania: 18:45

Probables alineaciones de Barcelona y Olympiacos

Barcelona: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Roony Bardghji y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani García, Chiquinho, Santiago Hezze; Gelson Martins, Ayoub El Kaabi y Daniel Podence. DT: José Luis Mendilibar.

Noticias del Barcelona para el partido de Champions

El Barcelona afronta este encuentro con varias bajas importantes. No estarán disponibles Raphinha, Dani Olmo, Joan García, Ferrán Torres ni Robert Lewandowski, todos fuera por lesión. Estas ausencias obligan a Hansi Flick a reconfigurar su once, apostando por una delantera joven con Lamine Yamal y Roony Bardghji acompañando a Marcus Rashford como principal referencia ofensiva.

La buena noticia para los culés es la disponibilidad del propio Lamine Yamal, que ya tuvo un papel destacado en la reciente victoria ante el Girona por LaLiga (2-1), donde el equipo mostró signos de recuperación tras un inicio irregular de temporada.

Cómo llegan los equipos al partido

El FC Barcelona llega motivado después de su victoria liguera ante el Girona, que le permitió mantenerse entre los primeros puestos de la tabla. En Champions, los blaugranas suman tres puntos de seis posibles y necesitan vencer para no complicar su pase a octavos en un grupo donde cada detalle cuenta.

Por su parte, el Olympiacos también ganó su último encuentro doméstico, imponiéndose 0-2 al AEL Larissa en la Superliga de Grecia. Sin embargo, en el plano europeo todavía no ha logrado despegar: debutó con un empate sin goles ante Pafos y cayó en la segunda jornada frente al Arsenal (2-0).

Mendilibar buscará contrarrestar el dominio azulgrana con una defensa sólida y transiciones rápidas comandadas por Gelson Martins y Daniel Podence, mientras que el Barcelona intentará imponer su posesión y aprovechar el desequilibrio de sus extremos.

Con dos estilos marcadamente distintos, el duelo en Montjuic promete ser uno de los más interesantes de la tercera jornada de la Champions League, con un Barcelona obligado a ganar y un Olympiacos decidido a sorprender en territorio español.