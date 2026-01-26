La Saudi Pro League entra en una jornada decisiva y presenta un cruce directo entre aspirantes a los puestos altos. Al Nassr recibe a Al Taawoun en un partido que puede mover el tablero de la clasificación en la Jornada 17, con apenas dos puntos de diferencia entre ambos.

El encuentro se jugará el lunes 26 de enero, desde las 12:30 en Colombia y las 18:30 en España, con un atractivo adicional: el duelo de goleadores entre Cristiano Ronaldo y Roger Martinez. Compartimos todos los detalles para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el momento de cada equipo.

Horario de Al Nassr vs Al Taawoun, país por país

Colombia: 12:30

18:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Argentina / Chile / Uruguay: 14:30

14:30 Estados Unidos (ET): 12:30

Dónde ver Al Nassr vs Al Taawoun en TV y online

España: Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones 4, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar

México: FOX ONE

Estados Unidos: FOX ONE en TV, FOX Sports App en streaming y Amazon Prime Video

Resto de Latinoamérica: No hay transmisiones oficiales confirmadas para otros países de la región.

Dónde se juega el partido de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

El compromiso se disputará en el Al Awwal Park, estadio con capacidad para más de 25.000 espectadores. Es la casa de Al Nassr y uno de los recintos más modernos del país, donde el ambiente suele ser determinante en partidos de alto voltaje.

Cómo llegan Al Nassr y Al Taawoun a la Jornada 17

Al Nassr ocupa la cuarta posición con 37 puntos, manteniéndose firme en la pelea por los primeros lugares. El equipo dirigido por Jorge Jesus ha mostrado regularidad ofensiva y jerarquía en los momentos clave, con un frente de ataque que combina experiencia y velocidad.

Al Taawoun, por su parte, es quinto con 35 unidades, apenas dos puntos por detrás de su rival de turno. Su campaña ha sido sólida y equilibrada, lo que convierte este partido en un duelo directo por posiciones europeas/continentales dentro del campeonato saudí.

Cristiano Ronaldo vs Róger Martínez: duelo de goleadores

El foco del partido estará puesto en los máximos artilleros de cada equipo. Cristiano Ronaldo lidera la tabla de goleadores del torneo con 16 anotaciones, confirmando su impacto y vigencia en la liga. Cada presentación del portugués atrae miradas y eleva la expectativa.

En la vereda de enfrente, Róger Martínez es la gran referencia ofensiva del Al Taawoun. El colombiano suma 14 goles, cifra que lo ubica como el tercer máximo goleador del campeonato. Su movilidad y eficacia lo convierten en una amenaza constante y en el principal argumento del visitante.

Probables alineaciones del partido entre Al Nassr y Al Taawoun

Al Nassr: Bento Krepski; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Saad Al Nasser; Angelo Gabriel, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman; João Félix, Sadio Mané y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

Al Taawoun: Mailson Tenorio; Mishal Alaeli, Moustapha Sembene, Mohammed Al-Dossari, Mohammed Mahzari; Angelo Fulgini, Aschraf Mahdioui, Victor Hugo; Mohammed Kuwaykibi, Róger Martínez y Cristopher Zambrano. DT: Pericles Chamusca.

Ficha del partido: Al Nassr vs Al Taawoun

Competición: Liga árabe – Jornada 17

Liga árabe – Jornada 17 Fecha: Lunes 26 de enero

12:30 (Colombia) | 18:30 (España) Estadio: Al Awwal Park (Riad)

Al Awwal Park (Riad) TV y streaming: España: Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones 4, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar México: FOX ONE Estados Unidos: FOX ONE, FOX Sports App y Amazon Prime Video



Un cruce de alto nivel en Riad, con impacto directo en la tabla y el atractivo de dos de los goleadores más determinantes del campeonato saudí.