La Saudi Pro League 2025-26 continúa con su sexta jornada y este sábado 25 de octubre presentará un nuevo desafío para el Al Nassr, líder invicto del campeonato. El equipo dirigido por Jorge Jesus visitará al Al Hazm en el King Abdullah Sport City Stadium, en Buraidá, en un duelo programado para las 13:00 en Colombia y las 20:00 en España.

El conjunto de Riad llega con un rendimiento perfecto tras cinco victorias consecutivas, con Cristiano Ronaldo y João Félix como figuras sobresalientes en el ataque. Enfrente estará un Al Hazm que ocupa los últimos puestos de la tabla, pero que viene de lograr su primer triunfo en el torneo y buscará frenar el dominio del líder.

Dónde ver Al Nassr vs Al Hazm en TV y online EN VIVO

La transmisión del encuentro estará disponible en distintas plataformas según el país:

España: MOVISTAR+ (streaming).

(streaming). México: Caliente TV .

. Estados Unidos: FOX Deportes (TV), FOX Sports App y Amazon Prime Video (streaming).

(TV), y (streaming). Latinoamérica: Por el momento, no hay transmisiones oficiales confirmadas.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de las aplicaciones y servicios digitales de las cadenas mencionadas, con cobertura completa del duelo entre el líder del fútbol saudí y uno de los equipos más necesitados de puntos.

Dónde se juega el partido de Al Nassr: King Abdullah Sport City Stadium, en Buraidá

El escenario del encuentro será el King Abdullah Sport City Stadium, ubicado en la ciudad de Buraidá. Con capacidad para 25.000 espectadores, este estadio es la casa habitual del Al Hazm y uno de los más modernos de la región.

El recinto promete una gran asistencia para recibir al Al Nassr, el equipo más mediático de la liga, que atrae la atención global gracias a la presencia de estrellas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y João Félix. La expectación es máxima en cada visita del líder saudí, que ha convertido cada partido en un espectáculo internacional.

A qué hora es el partido país por país

El horario facilita que aficionados de América y Europa puedan disfrutar de uno de los duelos más seguidos del fin de semana, con el Al Nassr buscando mantener su paso perfecto en el torneo saudí.

España: 20:00

20:00 Colombia, Perú y Ecuador: 13:00

13:00 México: 12:00

12:00 Argentina y Chile: 15:00

15:00 Estados Unidos (ET): 14:00

14:00 Brasil: 15:00

15:00 Reino Unido: 19:00

19:00 Arabia Saudita: 21:00

Cómo llegan Al Nassr y Al Hazm a la Jornada 6

El Al Nassr atraviesa un momento espectacular. El equipo de Jorge Jesus lidera la clasificación con 15 puntos de 15 posibles, gracias a una racha de cinco triunfos consecutivos. Su ataque es el más poderoso del campeonato, con João Félix (8 goles) y Cristiano Ronaldo (5) como los máximos artilleros de la liga.

En su partido más reciente, el conjunto auriazul venció 3-1 a Al Tai, confirmando su superioridad y su dominio del juego en todas las líneas. El proyecto de Jorge Jesus combina solidez defensiva, control del mediocampo y una ofensiva de clase mundial que le ha permitido convertirse en el gran candidato al título.

Por su parte, el Al Hazm vive una realidad muy diferente. Ubicado en la posición 13 con 5 puntos, el equipo dirigido por Luis Sierra ha tenido un inicio de temporada irregular. Sin embargo, llega con impulso anímico tras su primer triunfo del torneo: una victoria 1-2 ante Al Okhdood en condición de visitante.

El cuadro de Buraidá intentará aprovechar el apoyo de su afición para sumar ante el líder, aunque sabe que enfrente tendrá al equipo más en forma de la liga y a uno de los ataques más temibles del fútbol asiático.

Posible alineación de Al Nassr ante Al Hazm

Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed; Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané; João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

El estratega portugués cuenta con todo su arsenal ofensivo disponible y planea mantener el once que ha consolidado en las últimas jornadas. Cristiano Ronaldo será la referencia en ataque, acompañado por João Félix, que vive su mejor momento desde su llegada al club, con participaciones decisivas en cada partido.

Además, el mediocampo será liderado por Marcelo Brozović y Abdullah Al Khaibari, mientras que las bandas estarán a cargo de Kingsley Coman y Sadio Mané, dos de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla.

El dominio de Al Nassr y su objetivo histórico

El equipo de Riyadh no solo busca extender su racha de victorias, sino también consolidar un inicio de temporada histórico. Con una defensa firme y un ataque demoledor, el Al Nassr es actualmente el gran protagonista del fútbol saudí y uno de los equipos más seguidos a nivel mundial.

Si logra imponerse en Buraidá, alcanzará su sexta victoria consecutiva, reafirmando su condición de líder absoluto y acercándose a un nuevo récord en la historia de la liga árabe. Todos los focos estarán puestos en Cristiano Ronaldo, quien sigue rompiendo marcas y liderando con su habitual ambición cada presentación del Al Nassr.