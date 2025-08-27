El fútbol colombiano suma un nuevo motivo de orgullo en Europa. Dilan Andrés Zárate Hidalgo, mediocampista cartagenero de apenas 18 años, se está ganando un espacio en el proyecto juvenil del Inter de Milán y ya colecciona títulos con el cuadro nerazzurri. Este martes volvió a celebrar tras conquistar la Supercopa Primavera, donde el equipo sub-20 del Inter derrotó al Cagliari en una emocionante definición por penales.

Zárate, que ejecutó el lanzamiento decisivo desde los doce pasos, empieza a escribir su nombre en la cantera más prestigiosa de Italia. Su proyección, combinada con su experiencia internacional y su evolución en el club, lo perfila como uno de los jóvenes a seguir en los próximos años.

Un título más con el Inter de Milán para Dilan Zárate

El colombiano no es un desconocido en las celebraciones del Inter. Apenas en junio, Dilan levantó el trofeo del Torneo Primavera italiano, la máxima competencia juvenil de Italia. Ahora, la Supercopa Primavera se suma a su palmarés, consolidando una temporada que ya lo ubica como pieza clave en el mediocampo del equipo sub-20.

Además de su aporte en la final frente al Cagliari, Zárate viene siendo observado por el cuerpo técnico del equipo sub-23 del Inter, con el que ya ha entrenado en varias ocasiones durante el semestre. Ese seguimiento interno es una señal del potencial que le ven en el club para dar pronto el salto a categorías superiores.

De Cartagena a Milán: el camino de un talento colombiano

Dilan Zárate inició su historia futbolística en Colombia, con el Club Expreso Rojo, donde comenzó a entrenar a los 6 años. Sin embargo, su vida dio un giro temprano cuando, con apenas 10 años, se trasladó a España junto a su padre. Allí empezó un recorrido por varios clubes formativos: Nàstic de Tarragona, Tecnifútbol y UE Cornellà, antes de integrarse a las divisiones menores del Girona FC.

Ese proceso en el fútbol español no solo le dio una segunda nacionalidad, también le permitió pulir su técnica y su visión de juego, características que llamaron la atención del Inter de Milán. Desde su llegada a Italia, ha pasado por las categorías sub-18, sub-19 y sub-20, escalando posiciones hasta convertirse en una de las promesas más sólidas de la cantera nerazzurra.

Dilan Zárate, un mediocampista completo y versátil

Con 1,80 metros de estatura, Dilan Zárate se desempeña principalmente como mediocentro, aunque también puede cumplir funciones defensivas cuando el equipo lo requiere. Su capacidad para distribuir el balón, su inteligencia táctica y su despliegue físico lo convierten en un jugador confiable para cualquier esquema.

En la temporada 2023/24 participó tanto en el Campionato Primavera 1 como en la UEFA Youth League, acumulando más de 60 partidos oficiales en su etapa juvenil, con 10 goles y 4 asistencias. Durante la última campaña, disputó 24 encuentros, con una media cercana a 0,4 goles por 90 minutos, una cifra destacada para un mediocampista.

Experiencia internacional y proyección

El crecimiento de Zárate no se limita al ámbito de clubes. Gracias a su doble nacionalidad, el cartagenero ha tenido minutos con las selecciones juveniles de España, experiencia que le ha permitido sumar roce internacional y desarrollar un perfil más completo en su juego.

Esa combinación de talento, disciplina y exposición en ligas de alto nivel hace que su proyección sea una de las más interesantes entre los futbolistas colombianos en Europa. Su presencia constante en entrenamientos del equipo sub-23 y su vínculo con el plantel profesional son señales claras de que el Inter lo ve como una apuesta a futuro.

Un proyecto de largo plazo en el Inter de Milán

En el Inter de Milán, Dilan Zárate está siguiendo un proceso estructurado. La filosofía del club con sus jóvenes talentos se basa en una transición progresiva: consolidarse en las categorías juveniles, sumar minutos en el equipo sub-23 y, finalmente, ganarse un espacio en el primer equipo.

El colombiano ya ha dado pasos firmes en ese camino. No solo ha entrenado en ocasiones con el plantel profesional, sino que también ha sido evaluado por el cuerpo técnico principal, que reconoce en él un mediocampista moderno, con capacidad de adaptación y potencial para el fútbol de élite.

Orgullo colombiano en Italia

Cada logro de Dilan Zárate es motivo de orgullo para Cartagena y para todo el fútbol colombiano. Su historia es un ejemplo de esfuerzo, resiliencia y dedicación, que lo ha llevado desde los campos locales en Colombia hasta los escenarios más exigentes de Europa.

Con apenas 18 años y dos títulos en menos de seis meses, el cartagenero no solo está cumpliendo su sueño, sino que también está consolidando una carrera que promete grandes capítulos en el futuro. Para el Inter, su evolución es una apuesta segura; para Colombia, un talento al que seguir muy de cerca.