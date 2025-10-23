Este miércoles 22 de octubre, como parte de la Jornada 14 del Apertura 2025, se disputará un duelo de alto interés en el Estadio Jalisco, donde Atlas FC recibirá al Club León en un enfrentamiento con tintes decisivos en la lucha por acceder al Play In del torneo. Será un compromiso con sabor colombiano, ya que se verán las caras Camilo Vargas en el arco del Atlas y James Rodríguez como referente ofensivo de León, dos figuras históricas de la Selección Colombia.

Zorros del Atlas vs León FC: horario por países y señales para ver HOY

Colombia: 10:00 p.m.

10:00 p.m. México: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 5:00 a.m. del jueves 23 de octubre

5:00 a.m. del jueves 23 de octubre Estados Unidos: 11:00 p.m. ET / 10:00 p.m. CT / 8:00 p.m. PT

Este compromiso se transmitirá exclusivamente por la plataforma Vix Premium.

Cómo llegan Atlas y León

El Atlas FC atraviesa un momento irregular en el torneo. Tras una leve mejoría en su rendimiento, el equipo tapatío sufrió una derrota 2-0 frente a Atlético San Luis, que frenó su impulso en la tabla. Con 13 puntos, los Rojinegros aún sueñan con meterse en los puestos de Play In, aunque dependen de una racha positiva en el cierre de la fase regular del Apertura 2025.

Del otro lado, el Club León vive una situación compleja: acumula seis jornadas sin ganar en la Liga MX y ocupa la zona baja con 12 unidades. La caída más reciente, 2-0 ante Santos Laguna, aumentó la presión sobre el conjunto esmeralda, que necesita reencontrarse con la victoria para mantener viva su esperanza de clasificación.

Últimos resultados entre Atlas y León

Atlas 1-2 León (Liga MX – Clausura 2025)

León 0-0 Atlas (Liga MX – Apertura 2024)

Atlas 0-1 León (Liga MX – Clausura 2024)

El historial reciente es claro: León no pierde ante Atlas en sus últimos siete enfrentamientos (4 victorias y 3 empates) y domina el historial general con 51 triunfos, por 44 del Atlas y 35 empates.

Duelo colombiano y cierre vibrante en el Jalisco

Sin margen de error y con la tabla al rojo vivo, ambos equipos llegan con la obligación de sumar. Atlas confía en la solidez de Camilo Vargas bajo los tres palos, mientras que León deposita sus esperanzas en el talento y la visión de juego de James Rodríguez. El choque promete ritmo, intensidad y fútbol de alto nivel en la recta final del Apertura 2025.

Posibles alineaciones del Atlas vs León

Atlas:

Camilo Vargas; Aguirre, Pier, Mora; Ferrareis, Ríos, Ramírez, Hernández; García, González; Djurdjevic.

Director Técnico: Diego Martín Cocca.

León:

Jiménez; Moreno, Barreiro, Gauthier, Reyes; Echeverría, Fonseca, Ramírez, Beltrán, James Rodríguez; Funes Mori.

Director Técnico: Ignacio Ambríz.