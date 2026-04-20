Ministerio de Trabajo vuelve a poner claridad en uno de los temas que más dudas ha generado en medio de la nueva reforma laboral en Colombia: qué cuenta realmente como jornada laboral, cómo se manejan las horas extras y si el tiempo de transporte debe pagarse o no.

Con la entrada en vigor progresiva de los cambios desde 2025 y su implementación total prevista para 2027, trabajadores y empleadores enfrentan un proceso de ajuste que ha abierto múltiples interrogantes sobre las nuevas reglas.

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La jornada laboral: el punto de partida de toda la discusión

El Ministerio de Trabajo fue enfático en definir qué se entiende por jornada laboral. Este concepto se refiere únicamente al tiempo en el que el trabajador está a disposición del empleador cumpliendo sus funciones.

Esto significa que la jornada inicia cuando el empleado comienza efectivamente sus labores en el lugar de trabajo y finaliza cuando termina su horario establecido.

En ese sentido, la reducción progresiva de la jornada —que pasará a 42 horas semanales en 2026— no elimina la posibilidad de trabajar horas extras, siempre que estas sean autorizadas y remuneradas conforme a la ley.

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Lo que no cuenta dentro de las horas laborales

Uno de los puntos más relevantes tiene que ver con los tiempos que no hacen parte de la jornada. El Ministerio aclaró que:

El tiempo de almuerzo no se incluye dentro de las horas laborales

no se incluye dentro de las horas laborales El desplazamiento desde la casa al trabajo y viceversa tampoco hace parte de la jornada

desde la casa al trabajo y viceversa tampoco hace parte de la jornada Esto aplica incluso si el transporte es proporcionado por el empleador

Esta precisión es clave, ya que muchos trabajadores creían que estos periodos podían sumarse para efectos de cálculo de recargos o horas extras, lo cual no es así.

Transporte y trabajo: cuándo sí se paga

El tema del transporte ha sido uno de los más debatidos. La regla general es clara: el tiempo de traslado habitual no se paga ni se reconoce como parte del salario.

Sin embargo, existe una excepción importante. Cuando el empleador solicita al trabajador desplazarse a un lugar distinto al habitual para cumplir una tarea específica, ese tiempo sí debe ser remunerado.

En estos casos:

El tiempo de desplazamiento se paga con el salario ordinario

No se considera como hora extra

Se reconoce como parte de la relación laboral por instrucción directa del empleador

Este matiz busca mantener un equilibrio en las relaciones laborales, especialmente cuando el trabajador debe usar tiempo adicional para cumplir órdenes fuera de su rutina habitual.

Horas extras: cuándo aplican realmente

Las horas extras siguen vigentes dentro del marco legal, pero solo aplican cuando el trabajador excede su jornada laboral efectiva.

Es decir, solo se generan cuando hay una prestación real del servicio por fuera del horario pactado. No incluyen tiempos de traslado ni pausas personales.

Por eso, entender qué se considera tiempo laboral es fundamental para evitar interpretaciones erróneas tanto en el pago como en la exigencia de estas horas.

Un cambio que exige claridad y adaptación

La reforma laboral en Colombia no solo modifica cifras o tiempos, sino que redefine conceptos clave dentro de la relación entre trabajador y empleador.

En este contexto, la claridad sobre la jornada laboral, las horas extras y el transporte se vuelve esencial para evitar conflictos y garantizar el cumplimiento de la norma.

El mensaje de fondo es directo: no todo el tiempo asociado al trabajo es tiempo laboral. Saber diferenciarlo permite entender mejor los derechos, evitar errores en la liquidación y adaptarse a un sistema que seguirá cambiando en los próximos meses.