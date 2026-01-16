La edición 2026 de la Superliga BetPlay ya vivió su primer capítulo. El estadio Metropolitano de Barranquilla fue el escenario para el duelo de ida entre Junior de Barranquilla, campeón del segundo semestre de 2025, e Independiente Santa Fe, ganador del primer torneo del mismo año. El resultado fue un empate 1-1 que deja todo abierto para la revancha en Bogotá.

Con goles de dos referentes como Hugo Rodallega, quien abrió el marcador para Santa Fe, y Teófilo Gutiérrez, autor del empate para Junior, el partido de ida fue intenso, parejo y con momentos destacados de ambos equipos. Ahora, la definición del campeón se trasladará a la capital del país.

Cuándo se juega la vuelta de la Superliga 2026

La gran final de la Superliga se jugará el miércoles 21 de enero de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, casa de Independiente Santa Fe. El compromiso está programado para iniciar a las 7:30 p.m., y la transmisión será exclusiva de WIN+ FÚTBOL a través de su señal DT, disponible para suscriptores del canal premium de Win Sports.

Este será el partido que determine al primer campeón del fútbol colombiano en 2026 y que entrega el trofeo que disputan los campeones de liga del año anterior. Junior buscará su cuarta Superliga; Santa Fe, la tercera.

Cómo se define el campeón de la Superliga BetPlay

A diferencia de otros torneos que se definen por puntos o diferencia de gol en la serie, la Superliga BetPlay 2026 se resuelve por el resultado del partido de vuelta. El reglamento es claro:

El equipo que gane el partido en Bogotá será el campeón .

. En caso de empate en los 90 minutos, no se tomará en cuenta la diferencia de goles, y la definición se dará por medio de tiros desde el punto penal.

Esto significa que no importa el resultado de la ida ni cuántos goles se marcaron. Todo se resume en el partido del 21 de enero. El que gane ese día levantará la copa. Si vuelven a igualar, se conocerá al campeón desde los doce pasos.

La historia de Santa Fe y Junior en Superliga

Ambos clubes saben lo que es ganar este trofeo. Junior lo ha conseguido en dos ocasiones (2019 y 2020), mientras que Santa Fe lo ha hecho en cuatro oportunidades (2013, 2015, 2017 y 2021). Ahora se enfrentan en una edición especial en la que ambos buscarán seguir escribiendo historia.

Este será un nuevo enfrentamiento directo en una instancia definitiva entre dos de los clubes más tradicionales del país. El historial reciente entre ambos en partidos de eliminación directa ha sido muy parejo, lo que anticipa una final emocionante en Bogotá.

Expectativa máxima para un duelo parejo y definitivo

La Superliga BetPlay 2026 es el primer gran título del año y, más allá del trofeo en disputa, también representa un envión anímico clave para los equipos que la disputan. Ganarla significa comenzar con confianza una temporada que tendrá retos locales e internacionales, especialmente en el caso de Junior, que disputará la Copa Libertadores 2026.

El empate en la ida deja abierta la serie y convierte el duelo del miércoles 21 de enero en una auténtica final a partido único. El Campín se prepara para recibir a dos grandes del país en un enfrentamiento que puede marcar el rumbo de ambos clubes en el primer semestre.